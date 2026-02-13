Zapojí sa Bátovská Fialková do boja o medaily? Štartovať bude medzi prvými

Biatlonistky sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavia v druhej individuálnej disciplíne.
Pôjde o šprint na 7,5 kilometrov. Športovkyne už išli vytrvalostné preteky na dvojnásobnej trati, zlato vzala Julia Simonová.
Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok: Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.
Kde sledovať biatlon na ZOH 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ako prvá sa dostane na trať Remeňová, ktorej patrí číslo 7. Druhá pôjde Bátovská Fialková s číslom 16, Kuzminová má číslo 29. Posledná pôjde na trať Kapustová s číslom 69.
Štartové čísla - šprint žien na ZOH 2026
Číslo
Meno
Krajina
Čas
7
Slovensko
14:48:30 h
16
Slovensko
14:53:00 h
29
Slovensko
14:59:30 h
69
Slovensko
15:19:30
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara