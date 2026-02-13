15.02.2026 06:00
Zapojí sa Bátovská Fialková do boja o medaily? Štartovať bude medzi prvými

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Sportnet|13. feb 2026 o 21:45
Pozrite si štartové čísla slovenských biatlonistov v šprinte na ZOH 2026.

Biatlonistky sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavia v druhej individuálnej disciplíne. 

Pôjde o šprint na 7,5 kilometrov. Športovkyne už išli vytrvalostné preteky na dvojnásobnej trati, zlato vzala Julia Simonová.

Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok: Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.

Ako prvá sa dostane na trať Remeňová, ktorej patrí číslo 7. Druhá pôjde Bátovská Fialková s číslom 16, Kuzminová má číslo 29. Posledná pôjde na trať Kapustová s číslom 69.

Štartové čísla - šprint žien na ZOH 2026

Číslo

Meno

Krajina

Čas

7

Mária Remeňová

Slovensko

14:48:30 h

16

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

14:53:00 h

29

Anastasia Kuzminová

Slovensko

14:59:30 h

69

Ema Kapustová

Slovensko

15:19:30

