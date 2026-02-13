    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    ZOH Hokej 2026
    13.02.2026, Skupina A
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    16:40
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Francúzsko - Česko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)

    Francúzsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Francúzsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Sportnet|13. feb 2026 o 13:40
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Francúzsko - Česko.

    Francúzsko a Česko dnes hrajú zápas v rámci skupiny A hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Francúzsko - Česko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina A)

    Olympijské Hry - muži Skupina A 2025/2026
    13.02.2026 o 16:40
    2. kolo
    Francúzsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Česko
    Prenos
    Nominácia ČESKA

    Brankári:
    Lukáš Dostál – NHL
    Karel Vejmelka – NHL
    Dan Vladař – NHL

    Obrancovia:
    Radko Gudas – NHL
    Filip Hronek – NHL
    Michal Kempný – SHL
    Tomáš Kundrátek – Czechia
    Jan Rutta – NL
    Radim Šimek – Czechia
    David Špaček – AHL
    Jiří Ticháček – Liiga

    Útočníci:
    Roman Červenka – Czechia
    Filip Chlapík – Czechia
    Radek Faksa – NHL
    Jakub Flek – Czechia
    Tomáš Hertl – NHL
    Ondřej Kaše – Czechia
    Dominik Kubalík – NL
    David Kämpf – NHL
    Martin Nečas – NHL
    Ondřej Palát – NHL
    David Pastrňák – NHL
    Lukáš Sedlák – Czechia
    Matěj Stránský – NL
    David Tomášek – SHL
    Nominácia FRANCÚZSKA

    Brankári:
    Julian Junca – Slovakia
    Antoine Keller – NL
    Martin Neckar – SL

    Obrancovia:
    Yohann Auvitu – ICEHL
    Jules Boscq – Ligue Magnus
    Enzo Cantagallo – Ligue Magnus
    Florian Chakiachvili – Ligue Magnus
    Pierre Crinon – Ligue Magnus
    Hugo Gallet – Liiga
    Enzo Guebey – NL
    Thomas Thiry – NL

    Útočníci:
    Justin Addamo – Liiga
    Pierre-Édouard Bellemare – NL
    Charles Bertrand – Liiga
    Louis Boudon – Liiga
    Kevin Bozon – NL
    Stéphane Da Costa – KHL
    Aurélien Dair – Ligue Magnus
    Floran Douay – NL
    Dylan Fabre – Liiga
    Jordann Perret – Czechia
    Anthony Rech – Ligue Magnus
    Nicolas Ritz – Ligue Magnus
    Alexandre Texier – NHL
    Sacha Treille – Ligue Magnus
    Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Francúzsko a Česko.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:40.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:0
    3
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    4:0
    3
    3
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    1
    0
    0
    0
    1
    0:4
    0
    4
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    0
    1
    0:5
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokej na ZOH 2026 - 13.2.2026

    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    1 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    3 - 1
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 16:40
    | Skupina A
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 21:10
    | Skupina A
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Francúzsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Francúzsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Francúzsko - Česko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 13:40
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Francúzsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Francúzsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Francúzsko - Česko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 13:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»ONLINE: Francúzsko - Česko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)