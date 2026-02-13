Radivojevič o rozhodnutiach rozhodcov: Priznám sa, že ani ja sa v tom už nevyznám

Očakával som takýto priebeh zápasu. Vedel som, že to nebude nič ľahké.
V prvej tretine sa nám nepodarilo odskočiť a v druhej sme dali dva góly, ale Taliani znížili a stále sa držali na dostrel.
Niekedy sme im aj vylúčeniami dávali šancu na zvrat. Boli až do konca nepríjemní. Vyhrali sme však 3:2, tri body máme doma a ideme ďalej.
V závere to nebolo nič príjemné. Dvoma presilovkami po sebe, ktoré sme im dali, sme ich trochu posadili na koňa. Mali momentum a držali nás v napätí až do konca.
Oni totiž nemajú čo stratiť. Majú pár šikovných hráčov, ale ukázali bojovnosť a svoje srdiečko. Tým, že to bolo na dostrel a neušli sme im o viac gólov, stále hrýzli.
Najpodstatnejšie je, že všetci sú zdraví
Možno rozhodcovia mohli niektoré zákroky posúdiť inak, ale aj oni sú len ľudia. Najviac kontroverzný bol však zákrok na Fehérváry, kde sme si asi všetci mysleli, že to bude vylúčenie na päť minút plus do konca zápasu. Priznám sa, že ani ja sa už nevyznám kedy a ako rozhodnú.
Najpodstatnejšie však je, že chalani sú zdraví a nikto nie je zranení. Všetci dohrali zápas a máme tri body.
Vyzdvihol by som celý tím. Zahrali to dobre takticky, aj keď to bolo veľmi ťažké stretnutie aj po psychickej stránke. Boli sme favorit, boli sme viac na puku, ale Taliani boli nepríjemní.
Stanislav Škorvánek spravil za stavu 2:1 zákrok, kde Talian dorážal do prázdnej brány a on to chytil. Bolo to veľmi dôležité. Aj jeho by sme mohli označiť za hráča zápasu.
Tréneri urobili správne zmeny
Duely proti outsiderovi sú veľmi ťažké. Obranná tretina nie je veľká a oni v nej stoja dobre. Puk tam niekedy nechce ísť.
Bolo dobré, že tréner spravil počas zápasu nejaké zmeny. Posunul Okuliara k Hudáčkovi a Dvorskému a Lišku dal do štvrtého útoku. Myslím si, že to pomohlo.
Hudáček a útok okolo neho ožil a bolo ich viac vidno. Liška to isté vo štvrtom útoku, zariadil druhý gól, keď to pekne potiahol po mantineli a „Suky“ to tam dorazil.
Tréneri videli, že ofenzívne to až tak nejde, urobili zmenu a bol to dobrý ťah, pomohlo to.
Juraj Slafkovský hral aj dnes dobre, bol silný aj na presilovkách. Aj ak by nebodoval, vie hrať dobre pre tím. Celé mužstvo hralo trpezlivo a nezabúdajme, že je to tímový šport. Minule potiahli oni, dnes zase druhí.
Dobré mužstvo máme vtedy, keď sa nemusíme spoliehať len na Juraja Slafkovského, ale na všetkých. Juraj hral aj tak dobrý zápas a robil veľa dobrých vecí.
Pohľad na tabuľku si musíme užívať
Podstatné sú tri body a ideme ďalej.
Zajtra nás čaká Švédsko, preto musíme dobre zregenerovať. Tréneri si urobia domácu úlohu a pozrú si Švédov, kde určite rozdajú také informácie, aké majú, aby chalanom zajtra pomohli.
Máme veľkú šancu postúpiť priamo. Ešte aj prehra o dva góly proti Švédom by nám mohla zabezpečiť postup.
Ja si však myslím, že aj tréneri budú chcieť ísť na víťazstvo. Každý je poraziteľný a bude to pre nás dobrá výzva. Myslím si, že chytať bude Samo Hlavaj a bude to pekný hokej plný súbojov. Veď sa bude hrať o prvenstvo v tabuľke.
Buďme radi, že sme v tabuľke na prvom mieste. Keď tam nie sme, hundreme. Keď tam sme, musíme si to užívať. Je to veľmi príjemný pohľad, ale zajtrajší zápas má veľký význam. Dáva nám šancu ušetriť jeden duel a sily na štvrťfinále. Verím tomu, že chalani dobre zregenerujú a zajtra v plnej sile pôjdeme do nich.
Proti Talianom sme potrebovali povinné tri body a máme ich. To je super.
