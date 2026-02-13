    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    ZOH Hokej 2026
    13.02.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:0, 1:2, 1:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Brankár Stanislav Škorvánek v zápase Slovensko - Taliansko.
    Spoľahlivý výkon brankára a víťazný gól Ružičku. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Taliansku
    Talian Dylan di Perna (90) a Slovák Juraj Slafkovský v zápase Taliansko - Slovensko na ZOH 2026.
    Radivojevič o rozhodnutiach rozhodcov: Priznám sa, že ani ja sa v tom už nevyznám
    Taliansky brankár Clara leží po treťom slovenskom góle v zápase Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 v Miláne.
    Slováci sa nechali strhnúť emóciami. Talianski tifosi poznali Hossu aj Mikitu
    Slovenský útočník Pavol Regenda triafa žŕdku v zápase proti Taliansku.
    Keď Regenda trafil tyčku, zakrútila sa mu hlava. Talianov sme mali potrestať, ale nedalo sa
    Miloš Kelemen (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Oliver Okuliar (Slovensko), tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Orzságh a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    Dva zápasy, šesť bodov a prvé miesto. Tabuľka skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Hokejisti Slovenska oslavujú víťazstvo nad Talianskom na ZOH 2026.
    Čo znamená druhá výhra? Slováci môžu vyhrať skupinu, ale aj skončiť tretí
    Radivojevič o rozhodnutiach rozhodcov: Priznám sa, že ani ja sa v tom už nevyznám

    Talian Dylan di Perna (90) a Slovák Juraj Slafkovský v zápase Taliansko - Slovensko na ZOH 2026.
    Fotogaléria (60)
    Talian Dylan di Perna (90) a Slovák Juraj Slafkovský v zápase Taliansko - Slovensko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Branko Radivojevič|13. feb 2026 o 16:25
    Zápas Taliansko - Slovensko na ZOH 2026 hodnotí expert Sportnetu Branko Radivojevič.

    Očakával som takýto priebeh zápasu. Vedel som, že to nebude nič ľahké.

    V prvej tretine sa nám nepodarilo odskočiť a v druhej sme dali dva góly, ale Taliani znížili a stále sa držali na dostrel.

    Niekedy sme im aj vylúčeniami dávali šancu na zvrat. Boli až do konca nepríjemní. Vyhrali sme však 3:2, tri body máme doma a ideme ďalej.

    V závere to nebolo nič príjemné. Dvoma presilovkami po sebe, ktoré sme im dali, sme ich trochu posadili na koňa. Mali momentum a držali nás v napätí až do konca.

    Oni totiž nemajú čo stratiť. Majú pár šikovných hráčov, ale ukázali bojovnosť a svoje srdiečko. Tým, že to bolo na dostrel a neušli sme im o viac gólov, stále hrýzli.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    60 fotografií
    60 fotografií Libor Hudáček (79) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Libor Hudáček (79) oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Taliansky brankár Davide Fadani (35) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Taliansky brankár Davide Fadani (35) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Matt Bradley (Taliansko) dáva gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Dustin Gazley (Taliansko), Jason Seed (Taliansko), brankár Davide Fadani (Taliansko) a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Libor Hudáček (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí diváci počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko), Libor Hudáček (Slovensko), Dalibor Dvorský (Slovensko), Tomáš Tatar (Slovensko) a Šimon Nemec (Slovensko) sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Marco Zanetti (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko), Libor Hudáček (Slovensko) a Tomáš Tatar (Slovensko) sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Libor Hudáček (Slovensko), brankár Davide Fadani (Taliansko), Tomáš Tatar (Slovensko), Thomas Larkin (Taliansko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommaso De Luca (Taliansko), Tommy Purdeller (Taliansko), Nicholas Saracino (Taliansko), tréner Talianska Jukka Jalonen a Mats Frycklund (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Miloš Kelemen (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Oliver Okuliar (Slovensko), tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Orzságh a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a brankár Davide Fadani (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Marco Zanetti (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommy Purdeller (Taliansko), Dalibor Dvorský (Slovensko) a Thomas Larkin (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z gólu zľava Martin Gernát (Slovensko), Peter Čerešňák (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Mats Frycklund (Taliansko), brankár Damian Clara (Taliansko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Pavol Regenda (Slovensko) a brankár Damian Clara (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke asistent trénera Peter Frühauf rozpráva s hráčmi počas timeoutu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke športoví komentátori STVR Boris Valábik a Marián Gáborík počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke vpravo prezident SR Peter Pellegrini sa teší z výhry Slovenska po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry zľava Peter Čerešňák (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko) a Erik Černák (Slovensko) po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry zľava brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko), Šimon Nemec (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Samuel Hlavaj (Slovensko) po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Pavol Regenda (Slovensko) a Thomas Larkin (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Adam Ružička (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Na snímke slovenskí diváci v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Najpodstatnejšie je, že všetci sú zdraví

    Možno rozhodcovia mohli niektoré zákroky posúdiť inak, ale aj oni sú len ľudia. Najviac kontroverzný bol však zákrok na Fehérváry, kde sme si asi všetci mysleli, že to bude vylúčenie na päť minút plus do konca zápasu. Priznám sa, že ani ja sa už nevyznám kedy a ako rozhodnú.

    Najpodstatnejšie však je, že chalani sú zdraví a nikto nie je zranení. Všetci dohrali zápas a máme tri body.

    Vyzdvihol by som celý tím. Zahrali to dobre takticky, aj keď to bolo veľmi ťažké stretnutie aj po psychickej stránke. Boli sme favorit, boli sme viac na puku, ale Taliani boli nepríjemní.

    Stanislav Škorvánek spravil za stavu 2:1 zákrok, kde Talian dorážal do prázdnej brány a on to chytil. Bolo to veľmi dôležité. Aj jeho by sme mohli označiť za hráča zápasu.

    Tréneri urobili správne zmeny

    Duely proti outsiderovi sú veľmi ťažké. Obranná tretina nie je veľká a oni v nej stoja dobre. Puk tam niekedy nechce ísť.

    Bolo dobré, že tréner spravil počas zápasu nejaké zmeny. Posunul Okuliara k Hudáčkovi a Dvorskému a Lišku dal do štvrtého útoku. Myslím si, že to pomohlo.

    Hudáček a útok okolo neho ožil a bolo ich viac vidno. Liška to isté vo štvrtom útoku, zariadil druhý gól, keď to pekne potiahol po mantineli a „Suky“ to tam dorazil.

    Tréneri videli, že ofenzívne to až tak nejde, urobili zmenu a bol to dobrý ťah, pomohlo to.

    Juraj Slafkovský hral aj dnes dobre, bol silný aj na presilovkách. Aj ak by nebodoval, vie hrať dobre pre tím. Celé mužstvo hralo trpezlivo a nezabúdajme, že je to tímový šport. Minule potiahli oni, dnes zase druhí.

    Dobré mužstvo máme vtedy, keď sa nemusíme spoliehať len na Juraja Slafkovského, ale na všetkých. Juraj hral aj tak dobrý zápas a robil veľa dobrých vecí.

    Brankár Davide Fadani a Juraj Slafkovský počas zápasu Taliansko - Slovensko na ZOH 2026.
    Brankár Davide Fadani a Juraj Slafkovský počas zápasu Taliansko - Slovensko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)

    Pohľad na tabuľku si musíme užívať

    Podstatné sú tri body a ideme ďalej.

    Zajtra nás čaká Švédsko, preto musíme dobre zregenerovať. Tréneri si urobia domácu úlohu a pozrú si Švédov, kde určite rozdajú také informácie, aké majú, aby chalanom zajtra pomohli.

    Máme veľkú šancu postúpiť priamo. Ešte aj prehra o dva góly proti Švédom by nám mohla zabezpečiť postup.

    Ja si však myslím, že aj tréneri budú chcieť ísť na víťazstvo. Každý je poraziteľný a bude to pre nás dobrá výzva. Myslím si, že chytať bude Samo Hlavaj a bude to pekný hokej plný súbojov. Veď sa bude hrať o prvenstvo v tabuľke.

    Buďme radi, že sme v tabuľke na prvom mieste. Keď tam nie sme, hundreme. Keď tam sme, musíme si to užívať. Je to veľmi príjemný pohľad, ale zajtrajší zápas má veľký význam. Dáva nám šancu ušetriť jeden duel a sily na štvrťfinále. Verím tomu, že chalani dobre zregenerujú a zajtra v plnej sile pôjdeme do nich.

    Proti Talianom sme potrebovali povinné tri body a máme ich. To je super. 

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

