Vládne ako Phelps či Bolt, tréner ho nazval géniom. Skrytá zbraň? Môj dedo, tvrdí Nór

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov na 10 km voľne na ZOH 2026.
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov na 10 km voľne na ZOH 2026.
Miroslav Kováčik|13. feb 2026 o 13:40
Johannes Hösflot Kläbo získal ôsme zlato na ZOH.

Komentátor americkej televízie CBS o ňom povedal, že vyzerá ako mladšia verzia herca Matta Damona, ktorá berie zimné olympijské hry útokom.

Expert nórskej televízie TV 2 Petter Skinstad ho označil za najlepšieho v histórii a Pålovi Golbergovi pri hodnoteniach jeho výkonov došli superlatívy. 

Johannes Hösflot Kläbo je superhviezdou bežeckého lyžovania a tiež ústrednou postavou olympijskej histórie. Triumfom v pretekoch voľnou technikou na 10 km vyrovnal rekord v počte zlatých medailí na ZOH. 

Ziskom ôsmeho najcennejšieho kovu vyrovnal krajanov Björna Dählieho, Oleho Einara Björndalena a Marit Björgenovú, no je veľmi pravdepodobné, že ešte na hrách v Taliansku sa na prvom mieste osamostatní.

Je to zviera, vraví Čech

Rodák z Osla začal preteky na 10 km pomalšie a po 1800 metroch bolo mimo top 10. Postupne tempo zvyšoval, ale na svojho hlavného súpera Einara Hedegarta po 7,4 km stále strácal 5,5 sekundy. 

Až pred posledným kilometrom zmazal toto manko a napokon sa ukázalo, že si oveľa lepšie rozložil sily. Hedegart sa v závere trápil a finišoval až tretí s mankom 14 sekúnd na nórskeho velikána.

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov na 10 km voľne na ZOH 2026.
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov na 10 km voľne na ZOH 2026.

Kläbo tak pretavil v stredisku Val di Fiemme vo víťazstvo aj svoj tretí štart. Predtým ovládol skiatlon a tiež svoju parádnu disciplínu - šprint. 

Z posledných 26 šprintov vyhral 25, pričom aj na ZOH deklasoval konkurenciu. Od začiatku išiel vysoké tempo, v najťažšom stúpaní typickým spôsobom zrýchlil a oslavovať mohol už v cieľovej rovinke.  

"V každých pretekoch chcem zvíťaziť, ale v dnešnej dobe ide zväčša len o druhé miesto," povedal strieborný Američan Ben Ogden. Vďaka Kläbovmu spomaleniu stratil iba 0,87 sekundy, no v skutočnosti bol rozdiel priepastný.

"Bolo mi jasné, že vo finále nenechá nič na náhodu. Je to zviera a išiel ako zviera," uviedol český lyžiar Jiří Tuž, ktorý prekvapivo obsadil piatu priečku. 

Trénovať, jesť, spať a opakovať

Kläbo bol pôvodne špecialistom na krátke trate, no postupne sa vypracoval na komplexného lyžiara, ktorý víťazí aj v dištančných pretekoch.  

Často chodil na sústredenia do Utahu, trénoval skoro 30 hodín týždenne a žil tak, ako nazval niektoré svoje videá: Trénovať, jesť, spať a opakovať.

VIDEO: Zábery z letnej prípravy Johannesa Hösflota Kläba

Svoju výnimočnosť potvrdil vlani na MS v Trondheime, keď ovládol všetkých šesť disciplín, do ktorých nastúpil. Je to unikát, nikto iný to nedokázal.

"Nemám slov. Je kráľom bežeckého lyžovania. Nemyslím si, že toto ešte niekedy uvidíme," zhodnotil dvojnásobný olympijský šampión Petter Northug.

"V našom športe sa našiel génius. V každej generácii sa narodí nejaký skvelý pretekár, ale on je neuveriteľný. Ani neviem, ako ho mám opísať. 

Od Kläba sa všetci učia a všetci ho sledujú. Dokonca sa po ňom volá aj technika behu na lyžiach," povedal tréner Vasil Husák pre Český rozhlas.

Technika spočíva v rýchlej a silovej jazde do kopca, ktorá pripomína beh. Inšpiroval ho Fín Juha Mieto, no Kläbo tento štýl posunul na novú úroveň. "Jeho technika je bezchybná a taktika nemilosrdná," píše britský The Guardian.

Výnimočný vzťah

K tomu, aby zopakoval medailovú žatvu z Trondheimu aj na ZOH, mu chýbajú ešte triumfy v štafete na 4x 7,5 km, tímovom šprinte a 50-tke klasicky. 

Aj jeho ďalším výkonom sa bude prizerať jeho 83-ročný starý otec Kåre Hösflot, ktorý má veľký podiel na tom, že z jeho vnuka je svetová jednotka. 

VIDEO: Zábery z úspešnej kariéry Johannesa Hösflota Kläba

Keď sa Kläba v krátkom medailóniku z dielne olympics.com spýtali, aká je jeho tajná zbraň, jeho odpoveď bola starý otec. "Nie som si istý, či by som bez neho podával výkony na takejto úrovni," povedal Nór.

So svojím dedom má výnimočný vzťah. Keď mal dva roky, práve od neho dostal prvé lyže, na ktorých behal po obývačke. Od detstva ho viezol na tréningy a tiež z nich domov, či išlo o futbale alebo beh na lyžiach.

Keď sa Kläbo rozhodol, že sa bude naplno venovať lyžovaniu, jeho starý otec ho naďalej podporoval. Stal sa jeho trénerom, hoci ho nikdy tak nevolal.

"Povedal som mu, že potrebujem niekoho, kto by mi pomohol nastaviť plán nie na najbližší rok, ale na päť rokov a aby som mohol vyhrať Svetový pohár čo najskôr," hovorí držiteľ čoskoro šiestich veľkých glóbusov. 

Porovnanie s legendami

Pri súčasných kvalitách nórskeho lyžovania by mal Kläbo získať deviate olympijské zlato už v sobotňajšej štafete, no môže byť ich ešte viac. 

Po hrách 25. zimnej olympiády by v 29 rokoch mohol zveľadiť zbierku najcennejších kovov spod piatich kruhov na jedenásť. Spomedzi všetkých športovcov ich viac získal len americký plavec Michael Phelps. 

Na snímke je matka Johannesa Hösflota Kläba Elisabeth a jeho starý otec Kåre Hösflot.
Na snímke je matka Johannesa Hösflota Kläba Elisabeth a jeho starý otec Kåre Hösflot.

Práve paralelu s 23-násobným olympijským víťazom použil Georgi Kantchev z The Wall Street Journal, keď Kläba označil za "Michaela Phelpsa zimy". 

Aby ho však Kläbo vyrovnal, musel by si takúto formu udržal najbližších osem rokov a celkovo byť nezdolaný v jeho ďalších 15 olympijských štartoch, čo sú náročné počty aj pre takú persónu, akou Kläbo je.

Petter Skinstad pre TV 2 použil porovnanie s inou športovou legendou.

"Kläbo robí to, čo robil Usain Bolt v jeho najlepších rokoch. Z diaľky sa pozerá na svojich súperov, aby im jasne ukázal, kto je tu šéf," povedal.

Jeho príbeh sa dokonca dostal na filmové plátno, pričom na snímke KLÆBO sa režisérsky podieľal aj jeho brat. Zvečnený bude aj v historických tabuľkách, pričom potrvá roky, kým sa niekto k nemu priblíži. 

