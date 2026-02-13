Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová má za sebou tri operácie po zlomenine nohy v nedeľnom zjazde na prebiehajúcich ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Jej chirurg prezradil, že fraktúra bola komplikovaná, no liečba je zatiaľ úspešná.
„Splnili sme si svoju povinnosť. Vedeli sme, že môžu nastať určité situácie a boli sme pripravení,“ povedal pre talianske noviny Corriere della Sera chirurg Stefano Zanarella.
Podľa jeho slov riešil tento prípad tím odborníkov, ktorý je spokojný s doterajším procesom rekonvalescencie.
Štyridsaťjedenročná Američanka spadla v úvode nedeľného olympijského zjazdu. Z lyžiarskeho strediska v Cortine ju odniesol vrtuľník do nemocnice v Trevise.
Odtiaľ uverejnila príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom ďakovala zdravotníckemu personálu. „Slová pacienta nás napĺňajú hrdosťou, aj preto, že sme úspešne zvládli chúlostivú a dlhú zdravotnú situáciu,“ citovala Zanarellu agentúra DPA.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara