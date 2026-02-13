13.02.2026 06:00
Benoit Richaud (sprava) v Kiss & Cry s americkým pretekárom Maximom Naumovom na ZOH v Miláne.
Kto je ten chlapík, čo sedí vedľa každého druhého? A prečo má toľko rôznych búnd?
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo s ôsmou zlatou medailou zo ZOH.
Je to génius, všetci sa od neho učia. Skrytá zbraň? Môj dedo, hovorí nórsky velikán
Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
Adam Hagara.
Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno
Johannes Hösflot Kläbo.
Stal sa nesmrteľným. Nórsky bežec na lyžiach vyrovnal rekord v počte zlatých medailí
Quentin Fillon Maillet.
Fantastický výkon Francúza. Po bezchybných pretekoch oslavuje zlato, Borguľa postúpil
TASR|13. feb 2026 o 14:22
Štyridsaťjedenročná Američanka spadla v úvode nedeľného olympijského zjazdu.

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová má za sebou tri operácie po zlomenine nohy v nedeľnom zjazde na prebiehajúcich ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Jej chirurg prezradil, že fraktúra bola komplikovaná, no liečba je zatiaľ úspešná.

„Splnili sme si svoju povinnosť. Vedeli sme, že môžu nastať určité situácie a boli sme pripravení,“ povedal pre talianske noviny Corriere della Sera chirurg Stefano Zanarella.

Podľa jeho slov riešil tento prípad tím odborníkov, ktorý je spokojný s doterajším procesom rekonvalescencie.

Štyridsaťjedenročná Američanka spadla v úvode nedeľného olympijského zjazdu. Z lyžiarskeho strediska v Cortine ju odniesol vrtuľník do nemocnice v Trevise.

Odtiaľ uverejnila príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom ďakovala zdravotníckemu personálu. „Slová pacienta nás napĺňajú hrdosťou, aj preto, že sme úspešne zvládli chúlostivú a dlhú zdravotnú situáciu,“ citovala Zanarellu agentúra DPA.

