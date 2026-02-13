Švédov zlomila zahanbujúca chyba. Táto prehra je ako havária lietadla, hovorí Sundin

Hokejisti Švédska boli pred olympijským turnajom pasovaní do role favorita B-skupiny, v ktorej si mali vybojovať priamy postup do štvrťfinále.
Do Milána pricestovali s kádrom zloženým vylúčene z hráčov NHL, čo si nemôžu povedať Fíni a ani zďaleka dvojica Slovensko a domáce Taliansko.
Lenže zápasy nevyhrávajú mená na papieri, ale výkony na ľade, ktoré sú v prípade Švédov podpriemerné. V úvode turnaja sa im takmer vypomstil laxný prístup voči Talianom a následne im dal lekciu ich severský rival.
Úradujúci olympijskí víťazi Fíni si napravili reputáciu po prehre so Slovenskom a partiu okolo kapitána Gabriela Landeskoga zdolali 4:1.
Lacné inkasované góly
Po zápase sa strhla veľká vlna kritiky najmä na brankára Filipa Gustavssona. Už proti Talianom nebol istý a po jeho veľkej chybe skóroval Luca Frigo.
Proti Fínom inkasoval dvakrát už v prvej tretine. V ôsmej minúte vystrelil z pomerne veľkej diaľky Nikolas Matinpalo a poslal Suomi do vedenia.
Obrancu Ottawy možno označiť za sviatočného strelca, veď v 30 zápasoch doterajšej sezóny NHL neskóroval a na konte má iba štyri asistencie.
Legendárny brankár Henrik Lundqvist pre Švédsku televíziu (SVT) analyzoval či Gustavssonovi neclonil vlastný spoluhráč, no dodal, že pokiaľ nie, takéto strely by mal gólman Minnesoty chytať.
Druhý gól inkasoval z hokejky Antona Lundella, pričom v tomto prípade mal aj trochu smoly, že sa puk nešťastne odrazil nad hlavu a spadol do bránky.
"Ak by som bol Švédom, nebol by som príliš sebavedomý z výkonu brankára," hodnotil Gustavssona na sieti X novinár Arpon Basu z The Athletic.
Ešte viac kritickí boli po zápase vyslaní redaktori denníka Expressen David Carlsson a Johan Eriksson, ktorí zhodnotili, že v ďalšom zápase proti Slovensku by Gustavsson nemal byť na ľade, ale na tribúne.
Šokujúci gól v oslabení
Švédi v druhej tretine znížili, keď sa v presilovke presadil Rasmus Dahlin, no keď mohli v ďalšej početnej prevahe vyrovnať, urobili obrovskú chybu.
Eriksson Ek, Zibanejad a Karlsson vyrazili pri mantinel do súboja s Erikom Haulom, no ten posunul puk Joelovi Armiovi, ktorý zostal trestuhodne osamotený pred švédskym gólmanom a skóroval na 3:1.
VIDEO: Gól Joela Armiu v zápase Fínsko - Švédsko na ZOH 2026
"Obrovská chyba. Traja hráči sa sústredili na puk, čo sa nemôže stať, lebo budete hneď potrestaní," hovorí expert Johan Garpenlöv pre Radiosporten.
"Bolo to trápne, až zahanbujúce. Totálny chaos," doplnil komentátor Magnus Wahlman, pričom tento moment sa dá označiť za zlomový v celom dueli.
Švédi v tretej tretine zvýšili početnosť streľby, zatlačili Fínov, no nepomohla im ani záverečná hra bez brankára, v ktorej dostali štvrtý gól.
"Je to trochu ako letecká katastrofa. Je zrejmé, že tam bolo veľa zlých vecí," reagovala legenda švédskeho hokeja Mats Sundin na kanále HBO Max.
Nezrazí ich to na kolená
Švédi si priamy postup do štvrťfinále výrazne sťažili, no stále to majú vo svojich rukách. Skupinu môžu vyhrať, pokiaľ v sobotňajšom zápase zdolajú Slovensko výrazným rozdielom - najlepšie až o štyri góly.
Ak by vyhrali o gól či dva a zároveň Fíni potvrdia úlohu favorita v súboji s domácou reprezentáciou, Švédi skončia v skupine až na tretej priečke.
Pre nich by to znamenalo nečakanú komplikáciu smerom k vyraďovacej časti, keďže pred turnajom boli "tri korunky" kandidátom na cenný kov.
"Turnaj je ešte len na začiatku a my sa chceme stále zlepšovať. Boli fázy, keď sme hrali naozaj dobre, ale v iných sme trochu zaostávali," povedal v rozhovore pre IIHF švédsky útočník Alexander Wennberg.
"Samozrejme, že to nie je dobré, ale nie je to niečo, čo by nás malo zraziť na kolená. Také veci sa stávajú a my by sme to mali vedieť ustáť. Dnes sme však dosť dobrí neboli," povedal skúsený bek Erik Karlsson.
Tabuľka skupiny B
