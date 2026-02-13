V ľadovom koryte najlepší Brit. Štyrikrát zlepšil traťový rekord a zdolal Nemcov

Skeleton na ZOH 2026
Výsledky - muži:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Matt Weston
Veľká Británia
3:43,33 min.
2.
Axel Jungk
Nemecko
+ 0,88 s
3.
Christopher Grotheer
Nemecko
+ 1,07 s
4.
Čchen Wen-chao
Čína
+ 1,26 s
5.
Amedeo Bagnis
Taliansko
+ 1,41 s
6.
Felix Keisinger
Nemecko
+ 1,81 s
Britský skeletonista Matt Weston dominantným spôsobom získal zlato na ZOH 2026 v súťaži jednotlivcov.
V ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo štyrikrát zlepšil traťový rekord a zvíťazil s náskokom 88 stotín sekundy pred strieborným Nemcom Axelom Jungkom a bronzovým ďalším Nemcom Christopherom Grotheerom (+1,07 s).
Weston zariadil pre Veľkú Britániu prvé zlato v kategórii mužov v skeletone pod piatimi kruhmi, tri prvenstvá už majú Briti zo súťaže žien. V 1. kole zaznamenal čas 56,21 s a v každej ďalšej jazde sa ešte zlepšoval. Postupne zapísal 55,88, 55,63 a na záver 55,61.
Jungk rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pekingu získal striebro. V prvých troch kolách predviedol druhý najrýchlejší čas a na striebornej priečke sa udržal aj po až piatom najlepšom výkone v 4. kole.
Grotheer neobhájil zlato spred štyroch rokov, no pridal do zbierky druhý cenný kov spod piatich kruhov.
