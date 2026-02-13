13.02.2026 06:00
Deň 7
Miláno a Cortina 2026
Live
ONLINE: Adam Hagara dnes ide voľnú jazdu v krasokorčuľovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Adam Hagara ide voľnú jazdu dnes, krasokorčuľovanie na ZOH v Miláne 2026 LIVE
Eva Adamczyková a Meteděj Jílek.
Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske spojili dva silné olympijské príbehy (sumár dňa)
Benoit Richaud (sprava) v Kiss & Cry s americkým pretekárom Maximom Naumovom na ZOH v Miláne.
Kto je ten chlapík, čo sedí vedľa každého druhého? A prečo má toľko rôznych búnd?
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo s ôsmou zlatou medailou zo ZOH.
Je to génius, všetci sa od neho učia. Skrytá zbraň? Môj dedo, hovorí nórsky velikán
Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
Adam Hagara.
Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno
V ľadovom koryte najlepší Brit. Štyrikrát zlepšil traťový rekord a zdolal Nemcov

Matt Weston oslavuje zlato.
Matt Weston oslavuje zlato. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. feb 2026 o 22:19
Dominantným spôsobom získal zlato.

Skeleton na ZOH 2026

Výsledky - muži:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Matt Weston

Veľká Británia

3:43,33 min.

2.

Axel Jungk

Nemecko

+ 0,88 s

3.

Christopher Grotheer

Nemecko

+ 1,07 s

4.

Čchen Wen-chao

Čína

+ 1,26 s

5.

Amedeo Bagnis

Taliansko

+ 1,41 s

6.

Felix Keisinger

Nemecko

+ 1,81 s

Britský skeletonista Matt Weston dominantným spôsobom získal zlato na ZOH 2026 v súťaži jednotlivcov.

V ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo štyrikrát zlepšil traťový rekord a zvíťazil s náskokom 88 stotín sekundy pred strieborným Nemcom Axelom Jungkom a bronzovým ďalším Nemcom Christopherom Grotheerom (+1,07 s). 

Weston zariadil pre Veľkú Britániu prvé zlato v kategórii mužov v skeletone pod piatimi kruhmi, tri prvenstvá už majú Briti zo súťaže žien. V 1. kole zaznamenal čas 56,21 s a v každej ďalšej jazde sa ešte zlepšoval. Postupne zapísal 55,88, 55,63 a na záver 55,61. 

Jungk rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pekingu získal striebro. V prvých troch kolách predviedol druhý najrýchlejší čas a na striebornej priečke sa udržal aj po až piatom najlepšom výkone v 4. kole.

Grotheer neobhájil zlato spred štyroch rokov, no pridal do zbierky druhý cenný kov spod piatich kruhov.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Skeleton

Skeleton

