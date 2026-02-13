    13.02.2026 06:00
    Deň 7
    Miláno a Cortina 2026
    Ilia Malinin smútil po voľnej jazde.
    Nemysliteľné sa stalo realitou. Malinin úplne pokazil jazdu, víťazom je Kazach
    Eva Adamczyková a Meteděj Jílek.
    Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske spojili dva silné olympijské príbehy (sumár dňa)
    Benoit Richaud (sprava) v Kiss & Cry s americkým pretekárom Maximom Naumovom na ZOH v Miláne.
    Kto je ten chlapík, čo sedí vedľa každého druhého? A prečo má toľko rôznych búnd?
    Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo s ôsmou zlatou medailou zo ZOH.
    Je to génius, všetci sa od neho učia. Skrytá zbraň? Môj dedo, hovorí nórsky velikán
    Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
    Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
    Adam Hagara.
    Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 7Súvisiace

    Medaily na ZOH Miláno 2026: Nóri sú naďalej na čele, ťahá ich Kläbo (13. február)

    Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo s ôsmou zlatou medailou zo ZOH.
    Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo s ôsmou zlatou medailou zo ZOH. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|13. feb 2026 o 23:54
    ShareTweet0

    Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 7 (piatok, 13. február).

    Športovci z Nórska sa aj po siedmom súťažnom dni držia na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Na konte majú osem zlatých, tri strieborné a sedem bronzových medailí. Na druhej priečke zostávajú domáci Taliani, ktorí majú bilanciu 6-3-9.

    Nórsko aj usporiadateľská krajina získali zhodne najviac cenných kovov - celkovo 18. Na treťom mieste sú naďalej Američania (4-7-3).

    Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 7 (piatok, 13. február)

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota 14. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota 14. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 14. február - ZOH Miláno 2026
    dnes 00:00
    Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo s ôsmou zlatou medailou zo ZOH.
    pi 23:54
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Nóri sú naďalej na čele, ťahá ich Kläbo (13. február)Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 7 (piatok, 13. február).
    pi 23:54
    ONLINE: Adam Hagara dnes ide voľnú jazdu v krasokorčuľovaní na ZOH 2026.online
    pi 16:00|3
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Hagarovi nevyšla voľná jazda, zlyhal prekvapujúco aj MalininSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z voľných jázd v krasokorčuľovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    pi 16:00|3
    Matt Weston oslavuje zlato.
    pi 22:19|2
    V ľadovom koryte najlepší Brit. Štyrikrát zlepšil traťový rekord a zdolal NemcovDominantným spôsobom získal zlato.
    pi 22:19|2
    Na snímke Ladislav Nagy.
    pi 21:40
    Nagy verí v úspech aj proti ďalšiemu favoritovi. Bude to náročný duel, povedalPred začiatkom ZOH boli hodnoty na triumf "Troch koruniek" v kurzoch 1,18 až 1,20.
    pi 21:40
    Júto Tocuka.
    pi 21:13
    Japonci ovládli U-rampu. Na stupňoch víťazov ich doplnil AustrálčanZa svoj výkon dosiahol 95 bodov.
    pi 21:13
    Johannes Hösflot Kläbo.
    pi 12:51
    Stal sa nesmrteľným. Nórsky bežec na lyžiach vyrovnal rekord v počte zlatých medailíV piatok triumfoval na ZOH 2026 v behu na 10 km voľne.
    pi 12:51
    Na snímke slovenský biatlonista Jakub Borguľa počas šprintu mužov na 10 km.
    pi 20:51
    Prišla jedna hlúpa chyba na stojke. Borguľa o výkone: Je mi ľúto ako to dopadloHry v Taliansku ho nezastihli v dobrom rozpoložení.
    pi 20:51
    Lindsey Vonnová padá v zjazde.
    pi 19:21
    Vonnová poskytla ďalšie informácie. Konečne sa začínam cítiť byť sama sebou, hovoríV sobotu sa podrobí ďalšej operácii po zlomenine nohy.
    pi 19:21
    Švédky oslavujú postup do semifinále.
    pi 19:30
    Švédky sa po 12 rokoch dostali do semifinále. Ich víťaznú sériu neukončili ani ČeškyZostali na turnaji naďalej nezdolané, v skupine predtým zvládli všetky stretnutia so skóre 18:2.
    pi 19:30
    Quentin Fillon Maillet.
    pi 15:06
    Fantastický výkon Francúza. Po bezchybných pretekoch oslavuje zlato, Borguľa postúpilŠimon Adamov nepostúpil do stíhacích pretekov.
    pi 15:06
    Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič má prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami.
    pi 18:37|1
    Ukrajinec vie odpoveď na svoje odvolanie. Arbitrážny súd: Dostal príležitosť Jeho vylúčenie zo ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa tak stalo definitívnym.
    pi 18:37|1
    Metoděj Jílek sa raduje zo zlata.
    pi 18:09|1
    Česi sa radujú z ďalšieho zlata. Mladý rýchlokorčuliar ovládol súťaž s veľkým náskokomJílek bral predtým striebro na polovičnej trati.
    pi 18:09|1
    Reprezentantky Švédska.
    pi 17:30
    Obhajkyne zlata majú problémy. Švédky pokračujú na víťaznej vlneProti hráčkam Kórejskej republiky si pripísali druhú prehru na turnaji, navyše vysokú 3:9.
    pi 17:30
    Na snímke chlapec strieľa na terče počas Olympijského festivalu v lyžiarskom stredisku Jasná v Demänovskej Doline.
    pi 17:24
    Festival otvorila Zapletalová. Diváci v Jasnej podporujú hokejistov, užijú si aj koncertyOlympijský festival prináša od štvrtka (12. 2.) do nedele (15. 2.) atmosféru zimných olympijských hier.
    pi 17:24
    Šimon Adamov.
    pi 07:55|1
    Biatlonisti pokračujú šprintom. Preteky odštartuje slovenský reprezentantPozrite si štartové čísla slovenských biatlonistov v šprinte na ZOH 2026.
    pi 07:55|1
    ONLINE: Jakub Borguľa a Šimon Adamov dnes idú šprint v biatlone na ZOH 2026.online
    pi 11:00
    Biatlon na ZOH 2026: Borguľa postúpil do stíhacích pretekov, vyhral FrancúzSledovali ste s nami ONLINE prenos zo šprintu mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026. Idú aj Borguľa a Adamov.
    pi 11:00
    Eva Adamczyková vo finále s číslom 1.
    pi 15:13
    Veľké finále českej snoubordistke nevyšlo. Pre svoju krajinu však získala už tretí cenný kovNajväčší úspech v doterajšej kariére dosiahla austrálska snoubordistka Josie Baffová.
    pi 15:13
    Eva Adamczyková.
    pi 11:25
    Češka smeruje za ďalšou zlatou medailou. V kvalifikácii nenašla súperkuTretiu priečku v kvalifikácii prekvapujúco obsadila iba 18-ročná Švajčiarka.
    pi 11:25
    Dorothea Wiererová v cieli po pretekoch na ZOH 2026.
    pi 09:48
    Wiererová zbúrala tabuizovanú tému. Okrem súperiek bojovala aj s menštruáciouV stredisku Anterselva sa už Dorothea Wiererová radovala zo striebornej medaily zo zmiešanej štafety.
    pi 09:48
    Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič má prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.
    pi 10:13
    Vylúčenie môže podkopať olympijskú myšlienku. Európski poslanci sa zastali ukrajinského skeletonistuUkrajinec chcel nastúpiť s prilbou, na ktorej sú zobrazené fotografie športovcov, ktorí zahynuli v dôsledku vojny.
    pi 10:13
    Rebecca Passlerová.
    pi 10:30
    Zvrat v prípade talianskej biatlonistky. Povolili jej štartovať na ZOHBiatlonistka previnenie odmieta s tým, že zakázaná látka sa jej do tela dostala bez jej vedomia.
    pi 10:30
    ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú 10km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
    pi 08:45
    ZOH 2026: Kläbo dorovnal rekord, zo Slovákov bol lepší HindsSledovali ste s nami ONLINE prenos z 10 km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    pi 08:45
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota 14. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota 14. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 14. február - ZOH Miláno 2026
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Medaily na ZOH Miláno 2026: Nóri sú naďalej na čele, ťahá ich Kläbo (13. február)