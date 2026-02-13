Medaily na ZOH Miláno 2026: Nóri sú naďalej na čele, ťahá ich Kläbo (13. február)

Športovci z Nórska sa aj po siedmom súťažnom dni držia na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Na konte majú osem zlatých, tri strieborné a sedem bronzových medailí. Na druhej priečke zostávajú domáci Taliani, ktorí majú bilanciu 6-3-9.
Nórsko aj usporiadateľská krajina získali zhodne najviac cenných kovov - celkovo 18. Na treťom mieste sú naďalej Američania (4-7-3).
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 7 (piatok, 13. február)
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara