Japonci ovládli U-rampu. Na stupňoch víťazov ich doplnil Austrálčan

Snoubording na ZOH 2026
Výsledky - muži - U-rampa:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Júto Tocuka
Japonsko
95,00 b
2.
Scotty James
Austrália
93,50 b
3.
Rjusei Jamada
Japonsko
92,00 b
4.
Ruka Hirano
Japonsko
91,00 b
5.
Valentino Guseli
Austrália
88,00 b
6.
I Čä-un
Kórejská republika
87,50 b
Japonský snoubordista Júto Tocuka získal zlatú medailu na U-rampe na zimných olympijských hrách 2026 výkonom 95,00 b.
Na stupňoch víťazov ho doplnili strieborný Austrálčan Scotty James (93,50) a bronzový krajan Rjusei Jamada (92,00).
Dvadsaťštyriročný Tocuka získal prvý cenný kov pod piatimi kruhmi, má už titul majstra sveta z Aspenu 2021. V pretekoch udávali Japonci tón od úvodu. Po 1. kole viedol Jamada, no v ďalších dvoch sa nedokázal zlepšiť.
Tocuka v prvej jazde zaznamenal skóre 92,00 a bol na druhej priečke, „zlatú“ jazdu predviedol v 2. kole, keď sa zlepšil o tri body. Víťaz kvalifikácie James v 1. kole spadol, v druhom zapísal výkon, ktorým sa posunul na stupeň víťazov, no hoci mal právo poslednej jazdy, v 3. kole sa už zlepšiť nedokázal.
Obhajca titulu Japonec Ajumu Hirano obsadil siedmu priečku (86,50) a nezískal štvrtý cenný kov z olympiády za sebou.
