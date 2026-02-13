Češka smeruje za ďalšou zlatou medailou. V kvalifikácii nenašla súperku

13.02.2026 06:00
ČTK|13. feb 2026 o 11:25
Tretiu priečku v kvalifikácii prekvapujúco obsadila iba 18-ročná Švajčiarka.

Eva Adamczyková bola najrýchlejšou v prvej časti kvalifikácie olympijského snowboardcrossu.

Zabezpečila si tým najlepšie nasadenie pre vyraďovacie jazdy, ktoré v Livigne začnú o 13.30 h.

Karolína Hrušová obsadila v úvodnom kole kvalifikácie 21. priečku a musí absolvovať ešte druhú jazdu.

Olympijskej šampiónke zo Soči 2014 Adamczykovej sa najviac priblížila 20-ročná Francúzka Léa Castaová, ktorá na ňu stratila pol sekundy.

Tretiu priečku v kvalifikácii prekvapujúco obsadila iba 18-ročná Švajčiarka Noémie Wiedmerová, ktorá za tridsaťdvaročnou českou reprezentantkou zaostala o 83 stotín sekundy.

Kvalifikácia snowboardcrossu na ZOH rozhoduje len o nasadení. Do osemfinále postúpi všetkých 32 pretekárok.

