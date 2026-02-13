13.02.2026 06:00
Deň 7
Miláno a Cortina 2026
Live
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov na 10 km voľne na ZOH 2026.
Vládne ako Phelps či Bolt, tréner ho nazval géniom. Skrytá zbraň? Môj dedo, tvrdí Nór
ONLINE: Jakub Borguľa a Šimon Adamov dnes idú šprint v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Šprint mužov dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE (Jakub Borguľa, Šimon Adamov)
Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
Adam Hagara.
Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno
Johannes Hösflot Kläbo.
Stal sa nesmrteľným. Nórsky bežec na lyžiach vyrovnal rekord v počte zlatých medailí
Šimon Adamov.
Biatlonisti pokračujú šprintom. Preteky odštartuje slovenský reprezentant
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 7Súvisiace

ONLINE: Šprint mužov dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE (Jakub Borguľa, Šimon Adamov)

ONLINE: Jakub Borguľa a Šimon Adamov dnes idú šprint v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Jakub Borguľa a Šimon Adamov dnes idú šprint v biatlone na ZOH 2026. (Autor: TASR)
Sportnet|13. feb 2026 o 11:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo šprintu mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026. Idú aj Borguľa a Adamov.

Slovenskí biatlonisti Jakub Borguľa a Šimon Adamov dnes idú šprintové preteky na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Podarí sa slovenským reprezentantom postúpiť do nedeľných stíhacích pretekov?

Kde sledovať biatlon na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Biatlon na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Biatlon mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Jakub Borguľa, Šimon Adamov, šprint, NAŽIVO, piatok, výsledky)

Zimné olympijské hry - Biatlon  2026
13.02.2026 o 14:00
Muži - Šprint (10 km)
Prebiehajúci
Prenos
8,1km
Adamov naďalej posledný.
2str
importantDo vedenia po druhej streľbe sa dostáva Hiidensalo, ktorý zatiaľ ako jediný trafil všetkých 10 terčov!
1str
importantPo prvej streľbe máme momentálne vo vedení Vidmara.
2str
importantŠimon Adamov urobil ďalšiu chybu a momentálne je tak po druhej streľbe posledný.
6,2km
Na poslednom medzičase pred druhou streľbou stráca Adamov na Mikysku 54,7s.
5,4km
Šimon prešiel ďalším medzičasom. Na Mikysku stráca 51,2s.
4,7km
Adamov nabral po prvej streľbe stratu a momentálne na Mikysku stráca 47,6s.
1str
importantŠimon Adamov začína jednou chybou a po prvej streľbe je tak momentálne druhý so stratou 29,5s.
2,9km
Adamova už máme aj na 2,9km a blíži sa tak na prvú streľbu.
2,1km
Šimon prešiel už aj medzičasom po 2,1km. Stanovil na ňom čas 5:08.6.
1,4km
Adamov už prešiel prvým medzičasom po 1,4km s časom 3:37.0.
Štart
importantDnešné preteky nám odštartovali. S číslom 1 ich otvoril slovenský reprezentant Šimon Adamov.
Štartová listina

1. Šimon Adamov (SVK)
2. Jakob Kulbin (EST)
3. Edgars Mise (LAT)
4. Tomáš Mikyska (CZE)
5. Maksim Fomin (LTU)
6. Elia Zeni (ITA)
7. Dominik Unterweger (AUT)
8. Thierry Langer (BEL)
9. Maxim Makarov (MDA)
10. Blagoj Todev (BUL)
11. Malte Stefansson (SWE)
12. Asset Djussenov (KAZ)
13. George Coltea (ROU)
14. Jacques Jefferies (GBR)
15. Olli Hiidensalo (FIN)
16. Vitalij Mandzyn (UKR)
17. Anton Vidmar (SLO)
18. Simon Eder (AUT)
19. Matija Legović (CRO)
20. David Zobel (GER)
21. Dmytro Pidručnyj (UKR)
22. Joscha Burkhalter (SUI)
23. Sing-jüan Jen (CHN)
24. Vytautas Strolia (LTU)
25. Konrad Badacz (POL)
26. Michal Krčmář (CZE)
27. Sebastian Stalder (SUI)
28. Jesper Nelin (SWE)
29. Sondre Slettemark (GRL)
30. Justus Strelow (GER)
31. Paul Schommer (USA)
32. Fabien Claude (FRA)
33. Jakov Fak (SLO)
34. Tero Seppälä (FIN)
35. Grzegorz Galica (POL)
36. Philipp Horn (GER)
37. Lovro Planko (SLO)
38. Vítězslav Hornig (CZE)
39. Anton Dudčenko (UKR)
40. Quentin Fillon Maillet (FRA)
41. Niklas Hartweg (SUI)
42. Emilien Jacquelin (FRA)
43. Krešimir Crnković (CRO)
44. Sebastian Samuelsson (SWE)
45. Pavel Magazejev (MDA)
46. Lukas Hofer (ITA)
47. Jan Guńka (POL)
48. Eric Perrot (FRA)
49. Florent Claude (BEL)
50. Martin Ponsiluoma (SWE)
51. Andrejs Rastorgujevs (LAT)
52. Philipp Nawrath (GER)
53. Nicola Romanin (ITA)
54. Campbell Wright (USA)
55. Vladimir Iliev (BUL)
56. Sturla Holm Lægreid (NOR)
57. Konstantin Vasilev (BUL)
58. Johan-Olav Botn (NOR)
59. Maxime Germain (USA)
60. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR)
61. Zachary Connelly (CAN)
62. Tommaso Giacomel (ITA)
63. George Buta (ROU)
64. Johannes Dale-Skjevdal (NOR)
65. Otto Invenius (FIN)
66. Patrick Jakob (AUT)
67. Renars Birkentals (LAT)
68. Mikuláš Karlík (CZE)
69. Mark-Markos Kehva (EST)
70. Karol Dombrovski (LTU)
71. Jakub Borguľa (SVK)
72. Vladislav Kirejev (KAZ)
73. Rene Zahkna (EST)
74. Tuomas Harjula (FIN)
75. Anton Sinapov (BUL)
76. Dmitrij Šamajev (ROU)
77. Adam Runnalls (CAN)
78. Jeremy Finello (SUI)
79. Miha Dovžan (SLO)
80. Sean Doherty (USA)
81. Kristo Siimer (EST)
82. Marcin Zawól (POL)
83. Bohdan Borkovskyj (UKR)
84. Fabian Müllauer (AUT)
85. Rihards Lozbers (LAT)
86. Jasper Fleming (CAN)
87. Raul Flore (ROU)
88. Logan Pletz (CAN)
89. Nikita Cigak (LTU)
90. Du-čin Čchoi (KOR)
Poradie disciplíny

1. Tommaso Giacomel (ITA) 309 b
2. Sebastian Samuelsson (SWE) 274 b
3. Eric Perrot (FRA) 241 b
4. Quentin Fillon Maillet (FRA) 202 b
5. Johan-Olav Botn (NOR) 200 b
...
63. Jakub Borguľa (SVK) 10 b
Poradie SP

1. Eric Perrot (FRA) 834 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 797 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 668 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 630 b
5. Quentin Fillon Maillet (FRA) 503 b
...
81. Jakub Borguľa (SVK) 12 b
96. Martin Maťko (SVK) 2 b
Vítam všetkých priaznivcov biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z Olympijského šprintu mužov.

Zlato z tejto disciplíny v Pekingu bral Johannes Thingnes Boe, ten sa na pódium postavil so svojim bratom Tarjeiom, ktorý bral bronz, no ani jeden z nich svoju medailu obhájiť nedokáže, keďže obaja už ukončili kariéru. Svoju striebornú medailu sa, ale pokúsi obhájiť Quentin Fillon Maillet.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:00.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
teraz
Eva Adamczyková.
dnes 11:25
Češka smeruje za ďalšou zlatou medailou. V kvalifikácii nenašla súperkuTretiu priečku v kvalifikácii prekvapujúco obsadila iba 18-ročná Švajčiarka.
dnes 11:25
Dorothea Wiererová v cieli po pretekoch na ZOH 2026.
dnes 09:48
Wiererová zbúrala tabuizovanú tému. Okrem súperiek bojovala aj s menštruáciouV stredisku Anterselva sa už Dorothea Wiererová radovala zo striebornej medaily zo zmiešanej štafety.
dnes 09:48
Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič má prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.
dnes 10:13
Vylúčenie môže podkopať olympijskú myšlienku. Európski poslanci sa zastali ukrajinského skeletonistuUkrajinec chcel nastúpiť s prilbou, na ktorej sú zobrazené fotografie športovcov, ktorí zahynuli v dôsledku vojny.
dnes 10:13
Rebecca Passlerová.
dnes 10:30
Zvrat v prípade talianskej biatlonistky. Povolili jej štartovať na ZOHBiatlonistka previnenie odmieta s tým, že zakázaná látka sa jej do tela dostala bez jej vedomia.
dnes 10:30
ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú 10km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 08:45
ZOH 2026: Kläbo dorovnal rekord, zo Slovákov bol lepší HindsSledovali ste s nami ONLINE prenos z 10 km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 08:45
Biatlon

Biatlon

Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Biatlon»ONLINE: Šprint mužov dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE (Jakub Borguľa, Šimon Adamov)