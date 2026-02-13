ONLINE: Šprint mužov dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE (Jakub Borguľa, Šimon Adamov)

Slovenskí biatlonisti Jakub Borguľa a Šimon Adamov dnes idú šprintové preteky na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Podarí sa slovenským reprezentantom postúpiť do nedeľných stíhacích pretekov?
Kde sledovať biatlon na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Biatlon mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Jakub Borguľa, Šimon Adamov, šprint, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zimné olympijské hry - Biatlon 2026
13.02.2026 o 14:00
Muži - Šprint (10 km)
Prebiehajúci
Prenos
8,1km
Adamov naďalej posledný.
2str
Do vedenia po druhej streľbe sa dostáva Hiidensalo, ktorý zatiaľ ako jediný trafil všetkých 10 terčov!
1str
Po prvej streľbe máme momentálne vo vedení Vidmara.
2str
Šimon Adamov urobil ďalšiu chybu a momentálne je tak po druhej streľbe posledný.
6,2km
Na poslednom medzičase pred druhou streľbou stráca Adamov na Mikysku 54,7s.
5,4km
Šimon prešiel ďalším medzičasom. Na Mikysku stráca 51,2s.
4,7km
Adamov nabral po prvej streľbe stratu a momentálne na Mikysku stráca 47,6s.
1str
Šimon Adamov začína jednou chybou a po prvej streľbe je tak momentálne druhý so stratou 29,5s.
2,9km
Adamova už máme aj na 2,9km a blíži sa tak na prvú streľbu.
2,1km
Šimon prešiel už aj medzičasom po 2,1km. Stanovil na ňom čas 5:08.6.
1,4km
Adamov už prešiel prvým medzičasom po 1,4km s časom 3:37.0.
Štart
Dnešné preteky nám odštartovali. S číslom 1 ich otvoril slovenský reprezentant Šimon Adamov.
Štartová listina
1. Šimon Adamov (SVK)
2. Jakob Kulbin (EST)
3. Edgars Mise (LAT)
4. Tomáš Mikyska (CZE)
5. Maksim Fomin (LTU)
6. Elia Zeni (ITA)
7. Dominik Unterweger (AUT)
8. Thierry Langer (BEL)
9. Maxim Makarov (MDA)
10. Blagoj Todev (BUL)
11. Malte Stefansson (SWE)
12. Asset Djussenov (KAZ)
13. George Coltea (ROU)
14. Jacques Jefferies (GBR)
15. Olli Hiidensalo (FIN)
16. Vitalij Mandzyn (UKR)
17. Anton Vidmar (SLO)
18. Simon Eder (AUT)
19. Matija Legović (CRO)
20. David Zobel (GER)
21. Dmytro Pidručnyj (UKR)
22. Joscha Burkhalter (SUI)
23. Sing-jüan Jen (CHN)
24. Vytautas Strolia (LTU)
25. Konrad Badacz (POL)
26. Michal Krčmář (CZE)
27. Sebastian Stalder (SUI)
28. Jesper Nelin (SWE)
29. Sondre Slettemark (GRL)
30. Justus Strelow (GER)
31. Paul Schommer (USA)
32. Fabien Claude (FRA)
33. Jakov Fak (SLO)
34. Tero Seppälä (FIN)
35. Grzegorz Galica (POL)
36. Philipp Horn (GER)
37. Lovro Planko (SLO)
38. Vítězslav Hornig (CZE)
39. Anton Dudčenko (UKR)
40. Quentin Fillon Maillet (FRA)
41. Niklas Hartweg (SUI)
42. Emilien Jacquelin (FRA)
43. Krešimir Crnković (CRO)
44. Sebastian Samuelsson (SWE)
45. Pavel Magazejev (MDA)
46. Lukas Hofer (ITA)
47. Jan Guńka (POL)
48. Eric Perrot (FRA)
49. Florent Claude (BEL)
50. Martin Ponsiluoma (SWE)
51. Andrejs Rastorgujevs (LAT)
52. Philipp Nawrath (GER)
53. Nicola Romanin (ITA)
54. Campbell Wright (USA)
55. Vladimir Iliev (BUL)
56. Sturla Holm Lægreid (NOR)
57. Konstantin Vasilev (BUL)
58. Johan-Olav Botn (NOR)
59. Maxime Germain (USA)
60. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR)
61. Zachary Connelly (CAN)
62. Tommaso Giacomel (ITA)
63. George Buta (ROU)
64. Johannes Dale-Skjevdal (NOR)
65. Otto Invenius (FIN)
66. Patrick Jakob (AUT)
67. Renars Birkentals (LAT)
68. Mikuláš Karlík (CZE)
69. Mark-Markos Kehva (EST)
70. Karol Dombrovski (LTU)
71. Jakub Borguľa (SVK)
72. Vladislav Kirejev (KAZ)
73. Rene Zahkna (EST)
74. Tuomas Harjula (FIN)
75. Anton Sinapov (BUL)
76. Dmitrij Šamajev (ROU)
77. Adam Runnalls (CAN)
78. Jeremy Finello (SUI)
79. Miha Dovžan (SLO)
80. Sean Doherty (USA)
81. Kristo Siimer (EST)
82. Marcin Zawól (POL)
83. Bohdan Borkovskyj (UKR)
84. Fabian Müllauer (AUT)
85. Rihards Lozbers (LAT)
86. Jasper Fleming (CAN)
87. Raul Flore (ROU)
88. Logan Pletz (CAN)
89. Nikita Cigak (LTU)
90. Du-čin Čchoi (KOR)
1. Šimon Adamov (SVK)
2. Jakob Kulbin (EST)
3. Edgars Mise (LAT)
4. Tomáš Mikyska (CZE)
5. Maksim Fomin (LTU)
6. Elia Zeni (ITA)
7. Dominik Unterweger (AUT)
8. Thierry Langer (BEL)
9. Maxim Makarov (MDA)
10. Blagoj Todev (BUL)
11. Malte Stefansson (SWE)
12. Asset Djussenov (KAZ)
13. George Coltea (ROU)
14. Jacques Jefferies (GBR)
15. Olli Hiidensalo (FIN)
16. Vitalij Mandzyn (UKR)
17. Anton Vidmar (SLO)
18. Simon Eder (AUT)
19. Matija Legović (CRO)
20. David Zobel (GER)
21. Dmytro Pidručnyj (UKR)
22. Joscha Burkhalter (SUI)
23. Sing-jüan Jen (CHN)
24. Vytautas Strolia (LTU)
25. Konrad Badacz (POL)
26. Michal Krčmář (CZE)
27. Sebastian Stalder (SUI)
28. Jesper Nelin (SWE)
29. Sondre Slettemark (GRL)
30. Justus Strelow (GER)
31. Paul Schommer (USA)
32. Fabien Claude (FRA)
33. Jakov Fak (SLO)
34. Tero Seppälä (FIN)
35. Grzegorz Galica (POL)
36. Philipp Horn (GER)
37. Lovro Planko (SLO)
38. Vítězslav Hornig (CZE)
39. Anton Dudčenko (UKR)
40. Quentin Fillon Maillet (FRA)
41. Niklas Hartweg (SUI)
42. Emilien Jacquelin (FRA)
43. Krešimir Crnković (CRO)
44. Sebastian Samuelsson (SWE)
45. Pavel Magazejev (MDA)
46. Lukas Hofer (ITA)
47. Jan Guńka (POL)
48. Eric Perrot (FRA)
49. Florent Claude (BEL)
50. Martin Ponsiluoma (SWE)
51. Andrejs Rastorgujevs (LAT)
52. Philipp Nawrath (GER)
53. Nicola Romanin (ITA)
54. Campbell Wright (USA)
55. Vladimir Iliev (BUL)
56. Sturla Holm Lægreid (NOR)
57. Konstantin Vasilev (BUL)
58. Johan-Olav Botn (NOR)
59. Maxime Germain (USA)
60. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR)
61. Zachary Connelly (CAN)
62. Tommaso Giacomel (ITA)
63. George Buta (ROU)
64. Johannes Dale-Skjevdal (NOR)
65. Otto Invenius (FIN)
66. Patrick Jakob (AUT)
67. Renars Birkentals (LAT)
68. Mikuláš Karlík (CZE)
69. Mark-Markos Kehva (EST)
70. Karol Dombrovski (LTU)
71. Jakub Borguľa (SVK)
72. Vladislav Kirejev (KAZ)
73. Rene Zahkna (EST)
74. Tuomas Harjula (FIN)
75. Anton Sinapov (BUL)
76. Dmitrij Šamajev (ROU)
77. Adam Runnalls (CAN)
78. Jeremy Finello (SUI)
79. Miha Dovžan (SLO)
80. Sean Doherty (USA)
81. Kristo Siimer (EST)
82. Marcin Zawól (POL)
83. Bohdan Borkovskyj (UKR)
84. Fabian Müllauer (AUT)
85. Rihards Lozbers (LAT)
86. Jasper Fleming (CAN)
87. Raul Flore (ROU)
88. Logan Pletz (CAN)
89. Nikita Cigak (LTU)
90. Du-čin Čchoi (KOR)
Poradie disciplíny
1. Tommaso Giacomel (ITA) 309 b
2. Sebastian Samuelsson (SWE) 274 b
3. Eric Perrot (FRA) 241 b
4. Quentin Fillon Maillet (FRA) 202 b
5. Johan-Olav Botn (NOR) 200 b
...
63. Jakub Borguľa (SVK) 10 b
1. Tommaso Giacomel (ITA) 309 b
2. Sebastian Samuelsson (SWE) 274 b
3. Eric Perrot (FRA) 241 b
4. Quentin Fillon Maillet (FRA) 202 b
5. Johan-Olav Botn (NOR) 200 b
...
63. Jakub Borguľa (SVK) 10 b
Poradie SP
1. Eric Perrot (FRA) 834 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 797 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 668 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 630 b
5. Quentin Fillon Maillet (FRA) 503 b
...
81. Jakub Borguľa (SVK) 12 b
96. Martin Maťko (SVK) 2 b
1. Eric Perrot (FRA) 834 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 797 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 668 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 630 b
5. Quentin Fillon Maillet (FRA) 503 b
...
81. Jakub Borguľa (SVK) 12 b
96. Martin Maťko (SVK) 2 b
Vítam všetkých priaznivcov biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z Olympijského šprintu mužov.
Zlato z tejto disciplíny v Pekingu bral Johannes Thingnes Boe, ten sa na pódium postavil so svojim bratom Tarjeiom, ktorý bral bronz, no ani jeden z nich svoju medailu obhájiť nedokáže, keďže obaja už ukončili kariéru. Svoju striebornú medailu sa, ale pokúsi obhájiť Quentin Fillon Maillet.
Zlato z tejto disciplíny v Pekingu bral Johannes Thingnes Boe, ten sa na pódium postavil so svojim bratom Tarjeiom, ktorý bral bronz, no ani jeden z nich svoju medailu obhájiť nedokáže, keďže obaja už ukončili kariéru. Svoju striebornú medailu sa, ale pokúsi obhájiť Quentin Fillon Maillet.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:00.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Online prenos: Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara