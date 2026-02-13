Hlavaj dostal proti outsiderovi voľno. Zostavy zápasu Slovensko - Taliansko na ZOH 2026

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká druhý zápas na ZOH 2026.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v menšej hokejovej aréne Rho proti outsiderovi z Talianska.
Zápas sa začína v piatok o 12.10 a odvysiela ho stanica STVR Šport.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji ZOH 2026
Do bránky sa postaví Stanislav Škorvánek, prvú obrannú formáciu tvoria Šimon Nemec a Martin Fehérváry. V elitnom útoku sa predstavia Juraj Slafkovský, Adam Ružička a Tomáš Tatar.
Zápas Slovensko - Taliansko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.
Zostava Slovenka proti Taliansku
Škorvánek - Nemec, Fehérváry - Gernát, Černák - Čerešňák, Marinčín - Koch - Slafkovský, Ružička, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Dvorský, Líška, Hudáček - Okuliar, Takáč, Sukeľ - Cingel
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Zimná olympiáda Miláno 2026
