    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    ZOH Hokej 2026
    13.02.2026, Skupina B
    3. tretina
    Rho Ice Hockey Arena
    1 - 2
    0:0, 1:2, 0:0
    LIVE
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Samuel Hlavaj počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
    Hlavaj dostal proti outsiderovi voľno. Zostavy zápasu Slovensko - Taliansko na ZOH 2026
    Taliansky brankár Damian Clara si pripisuje zákrok v zápase Taliansko - Švédsko na ZOH 2026.
    Brankára chytali kŕče, ale proti Slovákom je fit. Polovica hráčov sa narodila mimo Talianska
    Ladislav Nagy.
    Nagy upozorňuje na podcenenie. Proti Talianom sa podľa neho hráči musia tlačiť do bránky
    Hlavaj dostal proti outsiderovi voľno. Zostavy zápasu Slovensko - Taliansko na ZOH 2026

    Samuel Hlavaj počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
    Fotogaléria (41)
    Samuel Hlavaj počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie. (Autor: TASR)
    Sportnet|13. feb 2026 o 11:08
    Slováci hrajú vo svojom druhom zápase na ZOH 2026 proti Taliansku.

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká druhý zápas na ZOH 2026.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v menšej hokejovej aréne Rho proti outsiderovi z Talianska.

    Zápas sa začína v piatok o 12.10 a odvysiela ho stanica STVR Šport.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    41 fotografií
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Prezident SR Peter Pellegrini, jeho poradca pre šport Peter Liker a šéf organizačného výboru pre hokej ZOH Igor Nemeček. Gól Libora Hudačka v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Matt Bradley (Taliansko) dáva gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Do bránky sa postaví Stanislav Škorvánek, prvú obrannú formáciu tvoria Šimon Nemec a Martin Fehérváry. V elitnom útoku sa predstavia Juraj Slafkovský, Adam Ružička a Tomáš Tatar.

    Zápas Slovensko - Taliansko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.

    Zostava Slovenka proti Taliansku

    Škorvánek - Nemec, Fehérváry - Gernát, Černák - Čerešňák, Marinčín - Koch - Slafkovský, Ružička, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Dvorský, Líška, Hudáček - Okuliar, Takáč, Sukeľ - Cingel

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    1 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

