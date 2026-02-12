    13.02.2026 06:00
    Deň 7
    Miláno a Cortina 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - piatok, 13. február - ZOH Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - štvrtok, 12. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - štvrtok, 12. február - ZOH Miláno 2026.
    13. feb 2026 o 00:00
    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov z dňa 7 (13.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 7. V piatok 13. februára sa predstavia ďalší Slováci

    Ako prví do akcie zasiahnu bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek, ktorých čakajú intervalové preteky.

    Následne slovenskí hokejisti od 12:10 h nastúpia na zápas B-skupiny proti domácim Talianom.

    Od 14:00 budú štartovať v šprinte mužov biatlonisti Jakub Borguľa a Šimon Adamov. Na záver dňa sa predstaví krasokorčuliar Adam Hagara vo voľnej jazde.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 vo piatok 13. februára 2026 (deň 7).

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 7)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    13. február

    11:45

    Peter Hinds, Tomáš Cenek

    beh na lyžiach

    interval, finále

    13. február

    12:10

    Slovensko - Taliansko

    hokej

    B-skupina

    13. február

    14:00

    Jakub Borguľa, Šimon Adamov

    biatlon

    šprint mužov

    13. február

    19:00

    Adam Hagara

    krasokorčuľovanie

    voľné jazdy

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - piatok, 13. február - ZOH Miláno 2026
    dnes 00:00
    dnes 00:00
