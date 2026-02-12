Program a výsledky Slovákov dnes - piatok, 13. február - ZOH Miláno 2026

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 7. V piatok 13. februára sa predstavia ďalší Slováci
Ako prví do akcie zasiahnu bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek, ktorých čakajú intervalové preteky.
Následne slovenskí hokejisti od 12:10 h nastúpia na zápas B-skupiny proti domácim Talianom.
Od 14:00 budú štartovať v šprinte mužov biatlonisti Jakub Borguľa a Šimon Adamov. Na záver dňa sa predstaví krasokorčuliar Adam Hagara vo voľnej jazde.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 vo piatok 13. februára 2026 (deň 7).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 7)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
11:45
interval, finále
12:10
B-skupina
14:00
šprint mužov
19:00
voľné jazdy
