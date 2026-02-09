    09.02.2026 06:00
    Slafkovský potrebuje dorásť, ale hrá lepšie, vraví Voráček. V Miláne netipuje zámorské finále

    Jakub Voráček je spolukomentátorom Českej televízie počas MS 2024.
    Jakub Voráček je spolukomentátorom Českej televízie počas MS 2024. (Autor: twitter ČT)
    TASR|9. feb 2026 o 10:12
    Česká legenda verí aj svojej rodnej krajine.

    Súčasťou olympijského vysielania českej verejnoprávnej televízie na ZOH 2026 v Miláne je aj bývalý hokejový reprezentant Jakub Voráček. Hráč, ktorý v NHL odohral 1058 zápasov, strelil v nich 223 gólov a pridal 583 asistencií, prezradil v rozhovore pre TASR svoje prognózy.

    Voráček bude pre televíziu spolukomentovať vybrané zápasy českého tímu. „Bude to naozaj zaujímavé pre veľmi veľa fanúšikov, pretože tu sú najlepší hráči, ktorých pokope nevideli na takomto medzinárodnom podujatí 12 rokov. Turnaj sa dostal vysoko a myslím, že nás čaká naozaj veľa zábavy,“ povedal Voráček.

    Slafkovský hrá stále lepšie

    Vyjadril sa aj k šanciam Slovákov, ktorí majú vo svojom strede jednotku i dvojku draftu z roku 2022.

    „Juraj Slafkovský teraz dorastá na veľkého silového hráča a to jednoducho musí prísť s vekom. Lebo sú hráči, ktorí sú v 18 rokoch výborní korčuliarsky, ale štýl jeho hokeja je iný a potrebuje do neho dorásť. Ale vyrovnáva sa s tým, hrá stále lepšie. Šimon Nemec hrá veľa minút v New Jersey, pre tím je dôležitý. Uvidíme ako sa vyrovnajú s týmto turnajom.“

    Ofenzívu Slovákov by však mal ťahať najmä Slafkovský, ktorý má zatiaľ v profilige svoju najlepšiu sezónu čo sa týka počtu bodov. V 57 zápasoch ich nazbieral 45 (21+24).

    „Je veľmi potrebné mať takýchto hráčov. Nie je ich už toľko, ale sú naozaj potrební pre tím. Tá silná postava, sila v súbojoch, držanie puku, to je naozaj to čo potrebujete. Tímy, ktoré majú takýchto hráčov, sú väčšinou úspešné. Dnes niekto 11 mesiacov v roku korčuľuje a skúša si finty, ale myslím si, že deti by sa mali sústrediť na tréningu na prácu s vlastným telom.

    Aj v zápase to je pre nich oveľa dôležitejšie. Pracovať so svojím telom je treba, pretože sa tak dá lepšie dosiahnuť vrchol ako keď sa snažím robiť nejaké parády. Lebo hokej nie je len o tom, že pekne korčuľujem a dobre vyzerám, ale je to o viacerých detailoch. A rodičia, alebo aj tréneri tomu nevenujú až takú pozornosť,“ uviedol Voráček.

    Zámorské finále netipuje

    Fanúšikov však bude zaujímať aj interný súboj kanadských hviezd, favorit turnaja má v ofenzíve duo Nathan MacKinnom a Connor McDavid, obaja sú niekoľko sezón na čele produktivity v NHL.

    „Obaja sú dominantní hráči, ale sú iní. Sú tam rozdiely. To je to isté, ako keby som porovnával McDavida s Crosbym. Je veľmi ťažké povedať, kto je lepší, ale Crosby bol výnimočný aj v tom, ako číta hru, aké má skúsenosti a ako sa stále drží.

    Stále strieľa góly a skvele organizuje hru, takže je to zase iný typ. Takže je pre mňa ťažké povedať či Mcdavid, alebo Mackinnom. Každý z nich má nejakú úplne jedinečnú vlastnosť vďaka ktorej sú najlepší na svete,“ povedal Voráček.

    Silný káder majú aj Američania a tiež sú považovaní za favorita na titul, ale bývalý český hokejista zámorské finále netipuje: „Nemyslím si, že obaja skončia vo finále. Médiá v Amerike a my si to možno želáme, ale podľa mňa bude vo finále nejaký európsky tím. Neviem ktorý.“

    Verí českému tímu

    Voráček verí Čechom. „Nám pomohlo, že sme hrali pred dvoma rokmi na domácom šampionáte, kde sme získali titul. Pretože to bol dobrý turnaj, Amerika tam bola silná, tak isto Švédi. Dosiahnuť takýto výsledok a aj to ako chlapci hrali, si vyžaduje určitú dávku zodpovednosti, skúseností a zručností.

    Takže mohli by zvládnuť turnaj aj tu, jadro tímu je výborné. V tom môžeme mať výhodu, pretože máme naozaj skúsený tím. Som odborník, ale hokej v televízii až tak veľmi nesledujem. Samozrejme viem čo sa deje, veľa čítam, aby som bol v obraze, ale úplne detailné informácie o tímoch a hráčoch nemám.

    Ale úprimne si nemyslím, že by Slovensko malo mať šancu na boj o medaily. Je to môj úprimný pohľad, ale samozrejme sa teším na hráčov, ktorí budú pod drobnohľadom. Ako napríklad už spomenutí Slafkovský a Nemec.“

    Voráček sa okrem komentovanie teší aj na atmosféru, keďže hry zimnej olympiády sa po dvoch dejiskách v Ázii dostali opäť do Európy, kde má hokej väčšiu popularitu. „Malo by sa k tomu pristupovať tak ako sa pristupuje k olympijským hrám.

    Akákoľvek výmena názorov akéhokoľvek druhu tu zatiaľ nemá miesto. A nech už zvíťazíte, alebo prehráte, urobte z toho zážitok. Treba k tomu pristupovať tak a naozaj si to užiť, pretože je to veľkolepá udalosť a verím, že si to každý užije,“ uzavrel pre TASR 36-ročný bývalý útočník.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

