Z Instagramu k olympijskému zlatu. Slávna Holanďanka vytvorila nový rekord

ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie
Preteky žien na 1000 m:
Poradie
Meno
Krajina
čas
1.
Jutta Leerdamová
Holandsko
1:12,31 min - olympijský rekord
2.
Femke Koková
Holandsko
+ 0,28 s
3.
Miho Takagiová
Japonsko
+ 1,64 s
4.
Brittany Boweová
USA
+ 2,24 s
5.
Beatrice Lamarcheová
Kanada
+ 2,42 s
6.
Erin Jacksonová
USA
+ 2,69 s
Holandská rýchlokorčuliarka Jutta Leerdamová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch na 1000 m.
V pondelkovej súťaži triumfovala v novom olympijskom rekorde 1:12,31 min.
V cieli zvíťazila s náskokom 28 stotín pred krajankou Femke Kokovou, bronz si vybojovala obhajkyňa titulu z Pekingu 2022 Miho Takagiová z Japonska (+1,64).
Súboj holandských rivaliek
V Milánskej rýchlokorčuliarskej aréne bola od úvodu na čele Holanďanka Suzanne Schultingová, ktorá v prvej dvojici s domácou Maybritt Viglovou zašla čas 1:15,46 min.
Pokorila ho až v 11. jazde Američanka Erin Jacksonová (1:15,00), no napokon to nestačilo ani na medailu.
VIDEO: Zostrih pretekov žien na 1000 m
Rozhodlo sa až v samom závere, Koková potvrdila medailové ambície, v 13. jazde mala už na medzičase obrovský náskok v dvojici pred Brittany Boweovou z USA a napokon zdolala o 2,41 s v novom olympijskom rekorde aj líderku Jacksonovú.
Hodila tak rukavicu najväčšej rivalke Leerdamovej, ktorá sa predstavila v záverečnej dvojici s Takagiovou. Leerdamová sa nenechala zaskočiť jazdou Japonky, ktorá prepálila štart, do posledného kola išla s náskokom 19 stotín na líderku a napokon vylepšila olympijský rekord ešte o 28 stotín.
Holanďanky si tak napravili chuť po úvodnej súťaži na 3000 m, v ktorej nedosiahli na medailu.
Prvé olympijské zlato
Dvadsaťsedemročná Leerdamová pridala do svojej olympijskej zbierky druhý cenný kov, pred štyrmi rokmi bola na rovnakej trati strieborná.
Okrem toho má vo vitríne aj päť zlatých medailí na MS na dlhých tratiach a dve na MS v šprintoch. Ďalších šesť titulov vybojovala na ME.
Leerdamová nie je známa len svojimi športovými úspechmi – s viac ako 5 miliónmi sledovateľov na Instagrame patrí medzi najvplyvnejšie športové influencerky súčasnosti.
Jej partnerom je americký boxer Jake Paul, čo ešte viac zvyšuje jej mediálnu sledovanosť.
