Tiché gesto ukrajinského olympionika. Pripomenul, že ruská agresia stále pokračuje

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč absolvoval dnešné tréningy na olympijskej dráhe v Cortine d'Ampezzo v prilbe, na ktorej sú fotografie ľudí zabitých počas vojny na Ukrajine.
Splnil tak svoj sľub, že využije vrcholnú akciu pre udržanie pozornosti svetovej verejnosti k ruskej agresii vo svojej krajine.
"Niektorí z nich boli moji priatelia," povedal Heraskevyč agentúre Reuters k čiernobielym portrétom na šedej prilbe.
Sú medzi nimi krasokorčuliar Dmytro Šarpar, zabitý vo vojne pred dvoma rokmi, a biatlonista Jevhen Malyšev, ktorý zomrel v marci roku 2022.
Teraz dvadsaťšesťročný Heraskevyč na seba upútal pozornosť pred štyrmi rokmi počas olympijských pretekov v Pekingu, keď ukázal do kamery papier s nápisom "Nie vojne na Ukrajine".
Teoreticky mu za to v predvečer ozbrojeného konfliktu hrozil postih, pretože politické prejavy sú na olympijských hrách zakázané, Medzinárodný olympijský výbor ho ale netrestal.
Teraz sa zaviazal, že bude olympijské pravidlá dodržiavať, ale zároveň plánuje upozorňovať na ukrajinskú situáciu.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara