Medaily na ZOH Miláno 2026: Najviac medailí má domáce Taliansko (9. február)

Športovci z Nórska sú po treťom súťažnom dni na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V pondelok medailu nezískali, no z prvých dvoch dní majú bilanciu 3 zlaté, 1 striebornú a dve bronzové medaily.
Druhí sú Švajčiari, ktorí majú na konte iba o jediný bronz menej. Na tretiu priečku poskočili Japonci, ktorý získali cenných kovov sedem a majú bilanciu 2:2:3.
Najviac medailí patrí domácemu Taliansku, po jednom zlate, dvoch striebrach a šiestich bronzoch ich majú na konte deväť.
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 3 (pondelok, 9. február)
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara