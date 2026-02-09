09.02.2026 06:00
Deň 3
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík
Kapustík zažil úspešný olympijský debut. Stredný mostík má štyroch medailistov
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi v tímovej kombinácii na ZOH 2026.
Vlhová hlási návrat a Slovenky už poznajú štartové číslo. O ďalšie zlato zabojuje Shiffrinová
Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.
Slafkovský o tlaku zo Slovenska: Sníval som o tom od detstva, mne sa to páči
Ján Filc v podcaste Hokejový BOSS.
Filc má obavy o brankárov, nechytajú v NHL. Pavlikovský tvrdí, že Fínov Slováci zdolajú
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranári pripravujú po páde v zjazde žien na prevoz vrtuľníkom do nemocnice na zimných olympijských hrách 2026.
Vonnovej stav je naďalej komplikovaný. Musela podstúpiť druhú operáciu
Petra Vlhová.
Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 3Súvisiace

Švédski súrodenci zabojujú o olympijské zlato. Vo finále ich čakajú Američania

Švédski súrodenci v curlingu Isabella a Rasmus Wranaaovci
Švédski súrodenci v curlingu Isabella a Rasmus Wranaaovci (Autor: TASR/AP)
TASR|9. feb 2026 o 20:26
ShareTweet0

Švédi oplatili prehru Britom.

Curlingové tímy Švédska a USA postúpili do finále miešaných dvojíc na ZOH v Miláne.

Švédski súrodenci Isabella a Rasmus Wranaaovci zvíťazili nad Britmi Jennifer Doddsovou a Bruceom Moutaom, ktorí triumfovali v základnej fáze, 9:3 a oplatili im predošlú prehru na podujatí. Američania si poradili s domácimi Talianmi po výsledku 9:8.

Cory Thiesseová s Koreyom Dropkinom triumfovali nad Stefaniou Constantiniovou s Amosom Mosaneom vďaka úspešnému ôsmemu endu.

Curling na ZOH 2026 - miešané dvojice - semifinále:

Veľká Británia - Švédsko 3:9

Taliansko - USA 8:9

Zimná olympiáda Miláno 2026

Curling

Curling

    Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík
    Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík
    Kapustík zažil úspešný olympijský debut. Stredný mostík má štyroch medailistov
    dnes 20:53|1
    Radosť talianskych hokejistiek
    dnes 20:27
    Talianky tesne zdolali Japonky. Domáce hokejistky nebudú chýbať vo štvrťfináleŠancu na postup živia aj Nemky.
    dnes 20:27
    Švédski súrodenci v curlingu Isabella a Rasmus Wranaaovci
    dnes 20:26
    Švédski súrodenci zabojujú o olympijské zlato. Vo finále ich čakajú AmeričaniaŠvédi oplatili prehru Britom.
    dnes 20:26
    Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík počas súťaže na strednom mostíku na ZOH.
    dnes 19:51|1
    Vydarená olympijská premiéra. Kapustík po skvelom skoku postúpil do 2. kolaPo svojom pokuse bol priebežne na prvom mieste.
    dnes 19:51|1
    Holandská rýchlokorčuliarka Jurra Leerdamová sa raduje zo zisku zlatej medaily.
    dnes 19:12|1
    Z Instagramu k olympijskému zlatu. Slávna Holanďanka vytvorila nový rekordTriumfovala v pretekoch na 1000 m.
    dnes 19:12|1
    Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na prilbe fotografie ľudí zabitých počas vojny na Ukrajine.
    dnes 18:18
    Tiché gesto ukrajinského olympionika. Pripomenul, že ruská agresia stále pokračujeNa prilbe má fotografie zabitých priateľov.
    dnes 18:18
    Pád Vonnovej počas zjazdu na ZOH 2026
    dnes 16:36|1
    Vlhová rozumie, prečo Vonnová riskovala: Vyskúšala to a za to má môj veľký obdivKaždý si je vedomý toho, do čoho ide, hovorí Slovenka.
    dnes 16:36|1
    Eteri Tutberidzeová
    dnes 16:18|1
    Na dopingovú minulosť sa nezabúda. Ruská trénerka v Miláne nie je vítanáJe nepríjemné, že je tu, povedal prezident Svetovej antidopingovej agentúry.
    dnes 16:18|1
    ONLINE: Hektor Kapustík dnes ide 1. kolo v skokoch na lyžiach na ZOH 2026.online
    dnes 16:00
    ONLINE: Skoky na lyžiach mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Hektor Kapustík)Sledujte s nami ONLINE prenos zo skokov na lyžiach na strednom mostíku na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 16:00
    Tomáš Tatar v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024.
    dnes 15:49|2
    Slovensko už má kapitána. Hokejistov na olympiáde povedie najskúsenejší hráčAsistentmi budú obrancovia.
    dnes 15:49|2
    Petra Vlhová a tréner Matej Gemza po brífingu s novinármi počas ZOH 2026.
    dnes 15:21
    Štart je vysnívaný a vymodlený, vraví Vlhovej tréner. Očakávania sú všelijaké, priznávaOlympijská víťazka v slalome z Pekingu 2022 absolvuje prvé preteky po vyše dvoch rokoch v utorok.
    dnes 15:21
    Víťazi tímovej kombinácie pózujú s medailami
    dnes 15:04|1
    Švajčiarska dominancia prináša historicky prvý titul. Taliani neudržali vedenie po zjazdeTretí skončili Rakúšania Vincent Kriechmayr s Manuelom Fellerom.
    dnes 15:04|1
    Jakub Borguľa počas ZOH 2026.
    dnes 14:47
    Borguľa sa nepredstaví vo vytrvalostných pretekoch. Dôvodom je jeho zdravotný stavV miešanej štafete sa ešte predstavil.
    dnes 14:47
    Mathilde Gremaudová oslavuje olympijský triumf.
    dnes 14:05
    Švajčiarska lyžiarka dokázala obhájiť zlatú medailu. Číňanka opäť len striebornáBronz si vybojovala Megan Oldhamová z Kanady.
    dnes 14:05
    Zuzana Maděrová.
    Nikola Černákovádnes 13:45|5
    ČT čelí kritike počas ceremoniálu českej víťazky. Diváci nevideli slzy olympijskej šampiónkyČeská televízia v tom čase vysielala dojazd miešanej biatlonovej štafety.
    Nikola Černáková|dnes 13:45|5
    Sidney Crosby počas prvého tréningu na ľade v Miláne.
    Martin Turčindnes 13:10|1
    Američania sa prišli spotiť, Kanada šla na hranu. Sme ochotní urobiť čokoľvek, povedal CrosbyAko vyzeral prvý tréning Kanady a USA na olympiáde?
    Martin Turčin|dnes 13:10|1
    Obrovská radosť Talianov po voľnej jazde Mattea Rizza na ZOH 2026.
    Titanilla Bőddnes 12:15
    Pre takéto chvíle vznikla na olympiáde tímová súťaž. Budú raz jej súčasťou aj Slováci?Súťaž družstiev je pre pretekárov česť aj jedinečná príležitosť.
    Titanilla Bőd|dnes 12:15
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
    dnes 11:22|16
    Víťazstvo je už to, že som tu, hovorí Vlhová. Tímovú kombináciu si chce najmä užiťVlhová definitívne potvrdila, že bude štartovať na ZOH 2026 v sobotu večer.
    dnes 11:22|16
    Petra Vlhová sa teší po zisku zlatej olympijskej medaily v slalome v Pekingu 2022.rozhovor
    Miroslav Kováčikdnes 10:40
    Vlhová je bojovníčka, no má šancu na medailové pozície? Veľa napovie už jej reč telaPetra Vlhová sa vracia na scénu po vyše dvoch rokoch.
    Miroslav Kováčik|dnes 10:40
    Jakub Voráček je spolukomentátorom Českej televízie počas MS 2024.
    dnes 10:12|1
    Slafkovský potrebuje dorásť, ale hrá lepšie, vraví Voráček. V Miláne netipuje zámorské fináleČeská legenda verí aj svojej rodnej krajine.
    dnes 10:12|1
    Juraj Slafkovský a Erik Černák v zápase NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.
    Samuel Gregadnes 10:10
    V akej forme prišli Slováci do Milána? Najlepšie čísla majú Takáč a SlafkovskýAké boli posledné zápasy Slovákov v ich kluboch?
    Samuel Grega|dnes 10:10
    Petra Vlhová. rozhovor
    Nikola Černákovádnes 07:00|4
    Vlhová a olympijská medaila? Kde je vôľa a kúsok šťastia, všetko je možné, tvrdí expertTímová súťaž je na programe v utorok 10. februára.
    Nikola Černáková|dnes 07:00|4
    Nemec Justus Strelow pri streľbe počas šprintu na 10km na MS v biatlone 2025.
    dnes 13:01
    Prekvapivé rozhodnutie nemeckého tímu. Napriek bronzu v štafete uprednostnil konkurentaTretie miesto v podaní Nemcov bolo prekvapením a Strelow k tomu prispel čistými položkami.
    dnes 13:01
    Rakúsky snoubordista Benjamin Karl sa teší z obhajoby titulu olympijského šampióna v disciplíne paralelný obrovský slalom na zimných olympijských hrách.
    dnes 12:34
    Rakúsky snouboardista prekonáva rekordy. Vďaka zlatej obhajobe je najstarším víťazom v históriiSo štyrmi medailami pod piatimi kruhmi je navyše najúspešnejším zástupcom svojho odvetvia.
    dnes 12:34
    Na snímke americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranár preváža vrtuľníkom do nemocnice po páde v zjazde žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
    dnes 11:44
    Nehodu Vonnovej označil za tragédiu. To bolo to posledné, čo sme chceli vidieť, vravela sestraLindsey Vonnová po ťažkom páde na ZOH 2026 podstúpila operáciu ľavej nohy.
    dnes 11:44
    Na snímke Švajčiar Yannick Schwaller hádže kameňom v súťaži miešaných dvojíc základnej skupiny v curlingu proti Kanade na zimných olympijských hrách (ZOH) 2026.
    dnes 12:11
    Domáci curleri dokázali poraziť aj Američanov. Obhajcovia titulu si súboj zopakujú v semifináleV ďalšom zápase o postup do finále bronzoví z Pekingu Švédi vyzvú Britov.
    dnes 12:11
    Giovanni Franzoni počas tímovej kombinácie na ZOH 2026.
    dnes 11:52|3
    V zjazde triumfoval domáci pretekár. Hneď v závese sú v kombinácii pred slalomom ŠvajčiariTímová kombinácia pozostáva z dvojčlenných tímov.
    dnes 11:52|3
    Sidney Crosby.
    dnes 09:49
    Kanadu povedie ostrieľaný dvojnásobný šampión. Mená kapitánov oznámili aj súperi SlovenskaGranlund sa na turnaji prvýkrát predstaví v úlohe fínskeho kapitána v stredajšom dueli proti Slovensku.
    dnes 09:49
    Hunter Hess.
    dnes 11:06
    Vyhlásil, že má z reprezentácie zmiešané pocity. Trump ostro napadol amerického olympionikaAmerický prezident označil olympijského lyžiara Huntera Hessa za „skutočného lúzra“.
    dnes 11:06
    Curling

    Curling

      Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík
      Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík
      Kapustík zažil úspešný olympijský debut. Stredný mostík má štyroch medailistov
      dnes 20:53|1
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Curling»Švédski súrodenci zabojujú o olympijské zlato. Vo finále ich čakajú Američania