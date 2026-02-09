Švédski súrodenci zabojujú o olympijské zlato. Vo finále ich čakajú Američania

Curlingové tímy Švédska a USA postúpili do finále miešaných dvojíc na ZOH v Miláne.
Švédski súrodenci Isabella a Rasmus Wranaaovci zvíťazili nad Britmi Jennifer Doddsovou a Bruceom Moutaom, ktorí triumfovali v základnej fáze, 9:3 a oplatili im predošlú prehru na podujatí. Američania si poradili s domácimi Talianmi po výsledku 9:8.
Cory Thiesseová s Koreyom Dropkinom triumfovali nad Stefaniou Constantiniovou s Amosom Mosaneom vďaka úspešnému ôsmemu endu.
Curling na ZOH 2026 - miešané dvojice - semifinále:
Veľká Británia - Švédsko 3:9
Taliansko - USA 8:9
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara