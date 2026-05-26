Český kouč stvoril zo Slováka monštrum, má unikátne dáta: Vzácny hráč, tvrdí Weiss

Žiaden slovenský obranca nedal v jednej ligovej sezóne toľko gólov. Aspoň nie v najvyššej súťaži v rámci Európy.
V ére samostatnosti určite nie. Možno by sa v hlbokej minulosti našiel univerzál, ktorý alternoval medzi obranou a stredom poľa, no Dávid Krčík odohral uplynulú sezónu českej ligy výlučne na poste stopéra.
A práve preto je jeho príbeh taký výnimočný. Dvanásť ligových gólov obrancu pôsobí ako štatistická chyba. Krčík polovicu z nich síce strelil z penált, no ani to neznižuje význam jeho výkonu.
Stopér Viktorie Plzeň sa vyšvihol medzi najlepších strelcov celej súťaže. Pred ním skončili iba Tomáš Chorý (17 gólov) a trojica Lukáš Haraslín, Mojmír Chytil a Vojtěch Patrák, ktorí dali po trinásť gólov. Hneď za nimi bol on – obranca, ktorého hlavnou úlohou je góly zastavovať, nie ich strieľať.
„Tréner Hyský stvoril monštrum, z ktorého bude môcť Viktoria dlho ťažiť,“ napísal český portál ruik.cz.
Krčík zakončil sezónu s bilanciou 12 gólov a dvoch asistencií. Na stopéra sú to čísla z inej reality.
Z Karvinej do Plzne. Góly zostali
Karvinské farby vymenil počas zimy za plzenské, no strelecké kúzlo si preniesol aj do nového prostredia.
Presne polovicu gólov strelil za Karvinú a polovicu za Plzeň. V oboch kluboch zaznamenal po šesť zásahov.
V sezóne 2022/2023 vytvoril rekord českej ligy medzi obrancami Ladislav Krejčí, ktorý v drese Sparty Praha nastrieľal trinásť gólov. Krčík sa k nemu priblížil na jediný zásah.
„Dať ako obranca 12 gólov je pochopiteľne úžasné. Nie som si istý, či Krejčí hral celý čas vzadu alebo sa posúval do stredu zálohy.
Možno už má Dávid ako čistokrvný obranca rekord. V Plzni nadviazal na formu z Karvinej. Zvládol tlak, ktorý je tu oveľa vyšší, a potvrdzuje extratriedu,“ uviedol tréner Viktorie Martin Hyský.
Pre porovnanie – v minulej sezóne bol najlepším streleckým obrancom českej ligy Sampson Dweh s piatimi gólmi v 34 zápasoch.
Útočí ako ofenzívny hráč
Krčík však nebol nebezpečný iba pri štandardných situáciách. Na pravej strane stopérskej dvojice pôsobí suverénne a moderne. Využíva výšku – k dvojmetrovej hranici mu chýba deväť centimetrov – kvalitnú rozohrávku aj odvahu zapájať sa do ofenzívy.
Nezostáva iba pri rohoch či priamych kopoch. Pokojne sa objaví v krídelnom priestore alebo si nabehne do šestnástky z otvorenej hry.
„Je to veľký úkaz. Nevieme, ako to robí. Dúfame, že mu forma vydrží,“ povedal jeho stopérsky partner Václav Jemelka.
VIDEO: Krčík a jeho sezóna
Plzenský športový riaditeľ Martin Vozábal zdôraznil, že klub získal komplexného obrancu – kvalitného v defenzíve, rozohrávke aj ofenzívnom prínose. Veľkou výhodou podľa neho bolo aj to, že ho tréner Martin Hyský detailne poznal ešte z predchádzajúceho pôsobenia.
Po stopách Čišovského a Škrtela
Aj v Plzni veľmi dobre vedia, akú cenu má stopér, ktorý dokáže dávať góly. Stačí si spomenúť na legendu klubu Mariána Čišovského.
Aj on patril medzi obrancov, ktorí sa nebáli podporovať útok a pravidelne sa presadzovali v súperovej šestnástke. V najsilnejších sezónach Viktorie bol výraznou streleckou oporou zo zadných radov. Krčík dnes kráča po podobnej stope.
Otázkou zostáva, či nešlo iba o výnimočný výstrel jednej sezóny. Doteraz totiž v jednej ligovej sezóne strelil maximálne dva góly. Štyri zásahy zaznamenal iba v druhej českej lige ešte v drese Jihlavy.
Dvadsaťšesťročný obranca je odchovancom Baníka Prievidza. Pôsobil v MFK Tatran Liptovský Mikuláš, neskôr v Jihlave a následne v Karvinej, kde sa vypracoval na oporu tímu.
V najvyššej slovenskej súťaži odohral iba 18 zápasov a strelil jediný gól – práve za Liptovský Mikuláš.
Na drese nosí číslo 37, ktoré ho sprevádza celou kariérou. Rovnaké číslo obliekal aj jeho krajan Martin Škrtel. Bývalý stopér Liverpoolu strelil v sezóne 2013/2014 sedem gólov v Premier League. Žiaden slovenský obranca ich v rámci najlepších európskych líg nedal viac.
Weiss: Je to vzácny hráč
Ak sa človek pozrie na aktuálnu nomináciu slovenskej reprezentácie, veľa lepších strelcov ako Krčík tam nenájde. Viac gólov dali iba Tomáš Bobček (20), Michal Faško (14) a Lukáš Haraslín (13).
Peter Kováčik z Podbrezovej síce strelil šesť ligových gólov, no hrá na poste wingbacka, teda krajného obrancu s výrazne útočnými úlohami.
„Krčík má výbornú sezónu s obrovským počtom gólov, čo je na stopéra obdivuhodné. Urobil obrovský progres, je to vzácny hráč. Môže nám pomôcť pri štandardných situáciách,“ dodal tréner reprezentácie Vladimír Weiss.
Krčík nechýba v jeho prvej nominácii. Slovákov čakajú v júni dva prípravné zápasy. Najskôr nastúpia 1. júna v Dunajskej Strede proti Malte, o štyri dni neskôr si v Košiciach zmerajú sily s Čiernou Horou.
Debut v reprezentácii absolvoval ešte pod trénerom Francescom Calzonom. V poslednom zápase proti Rumunsku nastúpil iba na niekoľko sekúnd v nadstavenom čase.