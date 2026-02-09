ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 3 (pondelok, 9. február)

    09.02.2026 06:00
    Deň 3
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Petra Vlhová.
    Vlhová a olympijská medaila? Kde je vôľa a kúsok šťastia, všetko je možné, hovorí bývalý lyžiar
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 3

    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 3 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 3. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.

    Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 3. deň
    Slovenská výprava, vlajkonosič je hokejový reprezentant SR Tomáš Tatar.
    Slovenská výprava, vlajkonosič je hokejový reprezentant SR Tomáš Tatar.
