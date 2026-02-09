Talianky tesne zdolali Japonky. Domáce hokejistky nebudú chýbať vo štvrťfinále

Nemecké hokejistky zdolali v pondelňajšom stretnutí B-skupiny na olympijskom turnaji v Miláne Francúzky 2:1 po predĺžení.
Pred záverečnými zápasmi sa držia si ziskom 5 bodov na postupovom 3. mieste, naopak Francúzky s jedným bodom na piatej priečke už stratili šancu na účasť vo štvrťfinále.
Istý postup už majú priebežne druhé Talianky, ktoré zvíťazili nad Japonkami 3:2.
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.
Hokej na ZOH 2026 - ženský turnaj
B-skupina:
Japonsko - Taliansko 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Nemecko - Francúzsko 2:1 pp (1:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
