Švajčiarska lyžiarka dokázala obhájiť zlatú medailu. Číňanka opäť len strieborná

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026
Výsledky slopestyle- ženy:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mathilde Gremaudová
Švajčiarsko
86,96
2.
Eileen Guová
Čína
86,58
3.
Megan Oldhamová
Kanada
76,46
4.
Kirsty Muirová
Veľká Británia
76,05
5.
Liou Meng-tching
Čína
67,46
6.
Giulia Tannová
Švajčiarsko
65,85
Švajčiarska akrobatická lyžiarka Madhilde Gremaudová obhájila na ZOH 2026 zlatú medailu v disciplíne slopestyle.
Po štyroch rokoch od olympiády v Pekingu sa musela v talianskom Livingu opäť uspokojiť iba so striebrom Číňanka Eileen Guová, bronz si vybojovala Megan Oldhamová z Kanady.
Dvadsaťdvaročná Guová sa usadila na čele po prvej jazde, v ktorej si vyslúžila známku 86,58 bodu. O štyri roky staršia Gremaudová dostala za svoj úvodný pokus o takmer tri body menej.
Druhá jazda však patrila Švajčiarke, keď posunula maximum v súťaži na 86,96 b. Tlak tým preniesla na Guovú, ktorá ho nezvládla, hneď v úvode tretej jazdy spadla a rozhodla o osude finále.
Gremaudová už na vrchu oslavovala a záverečný pokus si užila so švajčiarskou vlajkou okolo krku v exhibičnom tempe.
