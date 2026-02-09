09.02.2026 06:00
Deň 3
Miláno a Cortina 2026
Jutta Leerdamová z Holandska, víťazka pretekov na 1000 m v rýchlokorčuľovaní.
Holandská diva randí s americkým boxerom. Žiadna medaila nebude mať viac lajkov (sumár dňa)
Lindsey Vonnová
Vonnová vysvetlila, čo spôsobilo pád. Zranené koleno s tým nemalo nič spoločné
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík
Kapustík zažil úspešný olympijský debut. Stredný mostík má štyroch medailistov
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi v tímovej kombinácii na ZOH 2026.
Vlhová hlási návrat a Slovenky už poznajú štartové číslo. O ďalšie zlato zabojuje Shiffrinová
Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.
Slafkovský o tlaku zo Slovenska: Sníval som o tom od detstva, mne sa to páči
Petra Vlhová.
Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti
Vonnová vysvetlila, čo spôsobilo pád. Zranené koleno s tým nemalo nič spoločné

Lindsey Vonnová
Lindsey Vonnová (Autor: TASR/AP)
Sportnet, ČTK|9. feb 2026 o 23:37
Americká lyžiarka prvýkrát prehovorila po zranení v zjazde.

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová na instagrame uviedla, že pri páde v zjazde na ZOH 2026 utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti, ktorá si vyžiada mnoho operácií.

Na instagrame ďalej napísala, že jej nehoda nemala nič spoločné s pretrhnutým väzom v kolene a ďalšími predchádzajúcimi zraneniami.

"Včera sa môj olympijský sen neskončil tak, ako som si ho vysnívala. Nebol to rozprávkový koniec ani príbeh ako z knihy – bol to jednoducho život.

Odvážila som sa snívať a tvrdo som pracovala, aby som ten sen mohla žiť. V zjazdovom lyžovaní však niekedy rozhodujú centimetre. Rozdiel medzi ideálnou stopou a vážnym zranením môže byť len pár centimetrov.

V mojom prípade som išla stopu práve o tých pár centimetrov príliš tesne, pravou rukou som zachytila bránku, ktorá ma skrútila a viedla k pádu. Moje zranené koleno ani predchádzajúce zdravotné problémy s tým nemali nič spoločné," vysvetlila Vonnová svoj pád.

VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026

"Bohužiaľ, utrpela som komplikovanú zlomeninu holennej kosti. Zranenie je momentálne stabilné, no na jeho úplné zotavenie budem potrebovať viacero operácií.

Aj keď sa včerajšok neskončil podľa mojich predstáv a priniesol veľkú fyzickú bolesť, nemám žiadne výčitky. Stáť v štartovacej bráne bol neopísateľný pocit, na ktorý nikdy nezabudnem. Vedieť, že som mala šancu zvíťaziť, bolo samo o sebe víťazstvom.

Zároveň som si uvedomovala, že pretekanie je riziko. Vždy bolo a vždy bude. Je to nesmierne nebezpečný šport," dodala Američanka.

Štyridsaťjedenročná Vonnová mala v nedeľu ťažký pád už po niekoľkých sekundách jazdy.

Na ZOH 2026 štartovala aj napriek tomu, že na konci januára si v zjazde Svetového pohára v Crans Montane pretrhla predný skrížený väz v kolene.

Zo zjazdovky ju prepravil vrtuľník do nemocnice v Cortine d 'Ampezzo, odkiaľ neskôr zamierila do Trevisa.

Tam je podľa agentúry Reuters hospitalizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde má viac súkromia. Jej život nie je nijako ohrozený.

Fotogaléria: Lindsey Vonnová mala ťažký pád v zjazde na ZOH 2026
Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Lindsey Vonnová padá počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Lindsey Vonnová padá počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Lindsey Vonnová padá počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
