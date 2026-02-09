Vonnová vysvetlila, čo spôsobilo pád. Zranené koleno s tým nemalo nič spoločné

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová na instagrame uviedla, že pri páde v zjazde na ZOH 2026 utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti, ktorá si vyžiada mnoho operácií.
Na instagrame ďalej napísala, že jej nehoda nemala nič spoločné s pretrhnutým väzom v kolene a ďalšími predchádzajúcimi zraneniami.
"Včera sa môj olympijský sen neskončil tak, ako som si ho vysnívala. Nebol to rozprávkový koniec ani príbeh ako z knihy – bol to jednoducho život.
Odvážila som sa snívať a tvrdo som pracovala, aby som ten sen mohla žiť. V zjazdovom lyžovaní však niekedy rozhodujú centimetre. Rozdiel medzi ideálnou stopou a vážnym zranením môže byť len pár centimetrov.
V mojom prípade som išla stopu práve o tých pár centimetrov príliš tesne, pravou rukou som zachytila bránku, ktorá ma skrútila a viedla k pádu. Moje zranené koleno ani predchádzajúce zdravotné problémy s tým nemali nič spoločné," vysvetlila Vonnová svoj pád.
VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026
"Bohužiaľ, utrpela som komplikovanú zlomeninu holennej kosti. Zranenie je momentálne stabilné, no na jeho úplné zotavenie budem potrebovať viacero operácií.
Aj keď sa včerajšok neskončil podľa mojich predstáv a priniesol veľkú fyzickú bolesť, nemám žiadne výčitky. Stáť v štartovacej bráne bol neopísateľný pocit, na ktorý nikdy nezabudnem. Vedieť, že som mala šancu zvíťaziť, bolo samo o sebe víťazstvom.
Zároveň som si uvedomovala, že pretekanie je riziko. Vždy bolo a vždy bude. Je to nesmierne nebezpečný šport," dodala Američanka.
Štyridsaťjedenročná Vonnová mala v nedeľu ťažký pád už po niekoľkých sekundách jazdy.
Na ZOH 2026 štartovala aj napriek tomu, že na konci januára si v zjazde Svetového pohára v Crans Montane pretrhla predný skrížený väz v kolene.
Zo zjazdovky ju prepravil vrtuľník do nemocnice v Cortine d 'Ampezzo, odkiaľ neskôr zamierila do Trevisa.
Tam je podľa agentúry Reuters hospitalizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde má viac súkromia. Jej život nie je nijako ohrozený.
