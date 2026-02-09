    09.02.2026 06:00
    Deň 3
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.
    Slafkovský o tlaku zo Slovenska: Sníval som o tom od detstva, mne sa to páči
    Tomáš Tatar v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024.
    Slovensko už má kapitána. Hokejistov na olympiáde povedie najskúsenejší hráč
    Pád Vonnovej počas zjazdu na ZOH 2026
    Vlhová rozumie, prečo Vonnová riskovala: Vyskúšala to a za to má môj veľký obdiv
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranári pripravujú po páde v zjazde žien na prevoz vrtuľníkom do nemocnice na zimných olympijských hrách 2026.
    Vonnovej stav je naďalej komplikovaný. Musela podstúpiť druhú operáciu
    Sidney Crosby počas prvého tréningu na ľade v Miláne.
    Američania sa prišli spotiť, Kanada šla na hranu. Sme ochotní urobiť čokoľvek, povedal Crosby
    Petra Vlhová.
    Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 3Súvisiace

    Slovensko už má kapitána. Hokejistov na olympiáde povedie najskúsenejší hráč

    Tomáš Tatar v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024.
    Tomáš Tatar v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024. (Autor: Palo Gašpar / Sportnet)
    TASR|9. feb 2026 o 15:49
    ShareTweet2

    Asistentmi budú obrancovia.

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie v pozícii kapitána na olympijskom turnaji v Miláne útočník Tomáš Tatar.

    Jeho asistentmi budú obrancovia Erik Černák a Martin Fehérváry.

    V pondelok popoludní, dva dni pred úvodným zápasom proti Fínsku, o tom informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na sociálnych sieťach.

    Tridsaťpäťročný Tatar mal „céčko“ na drese v národnom tíme aj na dvoch svetových šampionátoch, v rokoch 2022 a 2024.

    Pod piatimi kruhmi ho čaká druhá účasť, prvú zaznamenal pred 12 rokmi v ruskom Soči, kde boli naposledy prítomní hráči NHL, v ktorej vtedy v súčasnosti hráč švajčiarskeho EV Zug pôsobil.

    Tatar má na konte dovedna sedem účastí na MS, pričom v roku 2012 bol súčasťou strieborného tímu. „Písmeno na drese budú mať traja hráči, ale veríme, že lídrami tímu budú všetci,“ uviedol hlavný tréner SR Vladimír Országh.

    Dvadsaťšesťročného Fehérváryho s o dva roky starším Černákom čaká olympijský debut. Prvý menovaný obranca Washingtonu Capitals sa predstavil v reprezentačnom drese na štyroch svetových šampionátoch. Černák hrajúci v NHL za Tampu Bay Lightning si zahral iba na domácich MS v roku 2019.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.rozhovor
    Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.rozhovor
    Slafkovský o tlaku zo Slovenska: Sníval som o tom od detstva, mne sa to páči
    Martin Turčin|dnes 17:10
    Eteri Tutberidzeová
    dnes 16:18|1
    Na dopingovú minulosť sa nezabúda. Ruská trénerka v Miláne nie je vítanáJe nepríjemné, že je tu, povedal prezident Svetovej antidopingovej agentúry.
    dnes 16:18|1
    Petra Vlhová a tréner Matej Gemza po brífingu s novinármi počas ZOH 2026.
    dnes 15:21
    Štart je vysnívaný a vymodlený, vraví Vlhovej tréner. Očakávania sú všelijaké, priznávaOlympijská víťazka v slalome z Pekingu 2022 absolvuje prvé preteky po vyše dvoch rokoch v utorok.
    dnes 15:21
    Víťazi tímovej kombinácie pózujú s medailami
    dnes 15:04|1
    Švajčiarska dominancia prináša historicky prvý titul. Taliani neudržali vedenie po zjazdeTretí skončili Rakúšania Vincent Kriechmayr s Manuelom Fellerom.
    dnes 15:04|1
    Jakub Borguľa počas ZOH 2026.
    dnes 14:47
    Borguľa sa nepredstaví vo vytrvalostných pretekoch. Dôvodom je jeho zdravotný stavV miešanej štafete sa ešte predstavil.
    dnes 14:47
    Mathilde Gremaudová oslavuje olympijský triumf.
    dnes 14:05
    Švajčiarska lyžiarka dokázala obhájiť zlatú medailu. Číňanka opäť len striebornáBronz si vybojovala Megan Oldhamová z Kanady.
    dnes 14:05
    Zuzana Maděrová.
    Nikola Černákovádnes 13:45|4
    ČT čelí kritike počas ceremoniálu českej víťazky. Diváci nevideli slzy olympijskej šampiónkyČeská televízia v tom čase vysielala dojazd miešanej biatlonovej štafety.
    Nikola Černáková|dnes 13:45|4
    Obrovská radosť Talianov po voľnej jazde Mattea Rizza na ZOH 2026.
    Titanilla Bőddnes 12:15
    Pre takéto chvíle vznikla na olympiáde tímová súťaž. Budú raz jej súčasťou aj Slováci?Súťaž družstiev je pre pretekárov česť aj jedinečná príležitosť.
    Titanilla Bőd|dnes 12:15
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
    dnes 11:22|16
    Víťazstvo je už to, že som tu, hovorí Vlhová. Tímovú kombináciu si chce najmä užiťVlhová definitívne potvrdila, že bude štartovať na ZOH 2026 v sobotu večer.
    dnes 11:22|16
    Petra Vlhová sa teší po zisku zlatej olympijskej medaily v slalome v Pekingu 2022.rozhovor
    Miroslav Kováčikdnes 10:40
    Vlhová môže byť hravo v top 10, hovorí bývalá lyžiarka. Už jej reč tela veľa napoviePetra Vlhová sa vracia na scénu po vyše dvoch rokoch.
    Miroslav Kováčik|dnes 10:40
    Jakub Voráček je spolukomentátorom Českej televízie počas MS 2024.
    dnes 10:12|1
    Slafkovský potrebuje dorásť, ale hrá lepšie, vraví Voráček. V Miláne netipuje zámorské fináleČeská legenda verí aj svojej rodnej krajine.
    dnes 10:12|1
    Juraj Slafkovský a Erik Černák v zápase NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.
    Samuel Gregadnes 10:10
    V akej forme prišli Slováci do Milána? Najlepšie čísla majú Takáč a SlafkovskýAké boli posledné zápasy Slovákov v ich kluboch?
    Samuel Grega|dnes 10:10
    Petra Vlhová. rozhovor
    Nikola Černákovádnes 07:00|4
    Vlhová a olympijská medaila? Kde je vôľa a kúsok šťastia, všetko je možné, tvrdí expertTímová súťaž je na programe v utorok 10. februára.
    Nikola Černáková|dnes 07:00|4
    Nemec Justus Strelow pri streľbe počas šprintu na 10km na MS v biatlone 2025.
    dnes 13:01
    Prekvapivé rozhodnutie nemeckého tímu. Napriek bronzu v štafete uprednostnil konkurentaTretie miesto v podaní Nemcov bolo prekvapením a Strelow k tomu prispel čistými položkami.
    dnes 13:01
    Rakúsky snoubordista Benjamin Karl sa teší z obhajoby titulu olympijského šampióna v disciplíne paralelný obrovský slalom na zimných olympijských hrách.
    dnes 12:34
    Rakúsky snouboardista prekonáva rekordy. Vďaka zlatej obhajobe je najstarším víťazom v históriiSo štyrmi medailami pod piatimi kruhmi je navyše najúspešnejším zástupcom svojho odvetvia.
    dnes 12:34
    Na snímke americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranár preváža vrtuľníkom do nemocnice po páde v zjazde žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
    dnes 11:44
    Nehodu Vonnovej označil za tragédiu. To bolo to posledné, čo sme chceli vidieť, vravela sestraLindsey Vonnová po ťažkom páde na ZOH 2026 podstúpila operáciu ľavej nohy.
    dnes 11:44
    Na snímke Švajčiar Yannick Schwaller hádže kameňom v súťaži miešaných dvojíc základnej skupiny v curlingu proti Kanade na zimných olympijských hrách (ZOH) 2026.
    dnes 12:11
    Domáci curleri dokázali poraziť aj Američanov. Obhajcovia titulu si súboj zopakujú v semifináleV ďalšom zápase o postup do finále bronzoví z Pekingu Švédi vyzvú Britov.
    dnes 12:11
    Giovanni Franzoni počas tímovej kombinácie na ZOH 2026.
    dnes 11:52|3
    V zjazde triumfoval domáci pretekár. Hneď v závese sú v kombinácii pred slalomom ŠvajčiariTímová kombinácia pozostáva z dvojčlenných tímov.
    dnes 11:52|3
    Sidney Crosby.
    dnes 09:49
    Kanadu povedie ostrieľaný dvojnásobný šampión. Mená kapitánov oznámili aj súperi SlovenskaGranlund sa na turnaji prvýkrát predstaví v úlohe fínskeho kapitána v stredajšom dueli proti Slovensku.
    dnes 09:49
    Hunter Hess.
    dnes 11:06
    Vyhlásil, že má z reprezentácie zmiešané pocity. Trump ostro napadol amerického olympionikaAmerický prezident označil olympijského lyžiara Huntera Hessa za „skutočného lúzra“.
    dnes 11:06
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.rozhovor
    Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.rozhovor
    Slafkovský o tlaku zo Slovenska: Sníval som o tom od detstva, mne sa to páči
    Martin Turčin|dnes 17:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Slovensko už má kapitána. Hokejistov na olympiáde povedie najskúsenejší hráč