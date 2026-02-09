09.02.2026 06:00
Deň 3
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
Víťazstvo je už to, že som tu, hovorí Vlhová. Tímovú kombináciu si chce najmä užiť
Juraj Slafkovský a Erik Černák v zápase NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.
V akej forme prišli Slováci do Milána? Najlepšie čísla majú Takáč a Slafkovský
Petra Vlhová sa teší po zisku zlatej olympijskej medaily v slalome v Pekingu 2022.
Vlhová môže byť hravo v top 10, hovorí bývalá lyžiarka. Už jej reč tela veľa napovie
Jakub Voráček je spolukomentátorom Českej televízie počas MS 2024.
Slafkovský potrebuje dorásť, ale hrá lepšie, vraví Voráček. V Miláne netipuje zámorské finále
Petra Vlhová.
Vlhová a olympijská medaila? Kde je vôľa a kúsok šťastia, všetko je možné, tvrdí expert
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 3Súvisiace

Víťazstvo je už to, že som tu, hovorí Vlhová. Tímovú kombináciu si chce najmä užiť

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|9. feb 2026 o 11:22
ShareTweet0

Vlhová definitívne potvrdila, že bude štartovať na ZOH 2026 v sobotu večer.

Vyše dva roky pauzy, dve operácie kolena, množstvo bolesti, odriekania, ale aj nádeje a očakávaní.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa v utorok prvýkrát od pádu v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024 postaví na súťažné svahy a rovno na olympiáde. Tridsaťročná pretekárka absolvuje prvý štart v tímovej kombinácii a chce si ho najmä užiť.

„Po tom všetkom, čo som zažila za dva roky, je pre mňa víťazstvo, že tu môžem sedieť,“ povedala v dejisku v Cortine d´Ampezzo.

Vlhová definitívne potvrdila, že bude štartovať na ZOH 2026 v sobotu večer. V utorkovej tímovej súťaži si chce vyskúšať svahy Tofana, kde bude o osem dní neskôr štartovať aj v slalome.

V ňom pred štyrmi rokmi získala zlato na ZOH 2022 v Pekingu, po dvojročnej súťažnej pauze si však nedáva výkonnostné ciele a nehovorí o obhajobe.

Tridsaťročná lyžiarka už v závere januára potvrdila, že po dvojročnej pauze pre zranenie kolena dostala od lekárov zelenú na plnú lyžiarsku záťaž.

Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026
Súvisiaci článok
Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026

Vyjadrila túžbu súťažiť na ZOH v Taliansku, ale všetko záviselo od toho, či sa stihne pripraviť do štartu olympijských pretekov.

„Úprimne, rozhodnutie sa rodilo ťažko. Ešte do nejakého konca decembra, začiatku januára to vyzeralo, že vôbec nepôjdem.

Potom prišiel taký veľký skok, že koleno povolilo a začala som jazdiť. Až potom prišla myšlienka, že sa to možno podarí,“ povedala v pondelok novinárom na krátkej tlačovej konferencii v hoteli, kde je ubytovaná výprava slovenských alpských lyžiarok.

Vlhová počas celého obdobia neustále komunikovala s celým tímom, no prezradila, že konečné rozhodnutie urobila sama:

„Bolo to ťažké a dôkladné rozhodnutie. Na konci dňa to bolo o mne. Oznámila som tímu, že idem do toho. Stála som si z tým a som šťastná, že som to urobila.“

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
Víťazstvo je už to, že som tu, hovorí Vlhová. Tímovú kombináciu si chce najmä užiť
teraz
Sidney Crosby.
dnes 09:49
Kanadu povedie ostrieľaný dvojnásobný šampión. Mená kapitánov oznámili aj súperi SlovenskaGranlund sa na turnaji prvýkrát predstaví v úlohe fínskeho kapitána v stredajšom dueli proti Slovensku.
dnes 09:49
Hunter Hess.
dnes 11:06
Vyhlásil, že má z reprezentácie zmiešané pocity. Trump ostro napadol amerického olympionikaAmerický prezident označil olympijského lyžiara Huntera Hessa za „skutočného lúzra“.
dnes 11:06
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
Víťazstvo je už to, že som tu, hovorí Vlhová. Tímovú kombináciu si chce najmä užiť
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»Víťazstvo je už to, že som tu, hovorí Vlhová. Tímovú kombináciu si chce najmä užiť