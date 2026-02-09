09.02.2026 06:00
Deň 3
Miláno a Cortina 2026
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík
Kapustík zažil úspešný olympijský debut. Stredný mostík má štyroch medailistov
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi v tímovej kombinácii na ZOH 2026.
Vlhová hlási návrat a Slovenky už poznajú štartové číslo. O ďalšie zlato zabojuje Shiffrinová
Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.
Slafkovský o tlaku zo Slovenska: Sníval som o tom od detstva, mne sa to páči
Ján Filc v podcaste Hokejový BOSS.
Filc má obavy o brankárov, nechytajú v NHL. Pavlikovský tvrdí, že Fínov Slováci zdolajú
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranári pripravujú po páde v zjazde žien na prevoz vrtuľníkom do nemocnice na zimných olympijských hrách 2026.
Vonnovej stav je naďalej komplikovaný. Musela podstúpiť druhú operáciu
Petra Vlhová.
Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti
Kapustík zažil úspešný olympijský debut. Stredný mostík má štyroch medailistov

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|9. feb 2026 o 20:53
Slovák v druhom kole skočil o štyri a pol metra menej než v prvom.

ZOH 2026 - skoky na lyžiach

Stredný mostík - muži:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Philipp Raimund

Nemecko

274,1 b (102,0 m/106,5 m)

2.

Kacper Tomasiak

Poľsko

270,7 (103,0/107,0)

3.

Gregor Deschwanden

Švajčiarsko

266,0 (106,0/107,0)

3.

Ren Nikaidó

Japonsko

266,0 (101,0/106,5)

5.

Valentin Foubert

Francúzsko

263,3 (102,5/102,5)

28.

Hektor Kapustík

Slovensko

245,7 (102,0/98,5)

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík pri svojej olympijskej premiére skončil v súťaži na strednom mostíku na 28. mieste so ziskom 245,7 bodu. V druhom kole skočil 98,5 metrov, o štyri a pol metra menej než v prvom.

Zlatú medailu získal Nemec Philipp Raimund. V Predazze dostal za skoky dlhé 102 a 106,5 m celkovo 274,1 bodu a triumfoval s náskokom 3,4 bodu pred Poliakom Kacperom Tomasiakom (270,7).

Bronz vybojovali Japonec Ren Nikaidó a Švajčiar Gregor Deschwanden (obaja zhodne 266,0).

Fotogaléria Hektora Kapustíka z pretekov na strednom mostíku na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Na snímke slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík počas súťaže na strednom mostíku na zimných olympijských hrách v talianskom Predazze.
Na snímke slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík počas 1. kola súťaže na strednom mostíku na zimných olympijských hrách v talianskom Predazze.
Na snímke slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík počas 1. kola súťaže na strednom mostíku na zimných olympijských hrách v talianskom Predazze.
Na snímke slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík počas 1. kola súťaže na strednom mostíku na zimných olympijských hrách v talianskom Predazze.
Na snímke slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík počas súťaže na strednom mostíku na zimných olympijských hrách v talianskom Predazze.

Nemec oslavuje životný úspech

Raimund bol na čele už po úvodnom kole, keď viedol o bod pred Francúzom Valentinom Foubertom. Tretí bol Nór Kristoffer Eriksen Sundal. Kým Foubert a Sundal v druhom kole svoje sľubné pozície neudržali, nemecký reprezentant si udržal nervy a slávil životný úspech.

Vo Svetovom pohári dosiaľ nikdy nezvíťazil v individuálnej súťaži, jeho najlepším výsledkom boli dve druhé miesta.

„Pred prvým skokom som bol veľmi nervózny a pred 2. kolom som vedel, že ostatní skočili ďaleko. Neviem, ako sa mi to podarilo. Som taký hrdý. Nikdy som nevyhral súťaž Svetového pohára a stáť na najvyššom stupienku na najväčšom podujatí je niečo neuveriteľné,“ vyznal sa pre ARD 25-ročný Nemec.

Výkon 107 m v druhom kole katapultoval na striebornú pozíciu 19-ročného Poliaka Tomasiaka, ktorý sa po 1. kole delil o štvrté miesto s Deschwandenom. Nikaidó sa posunul na pódium z priebežnej šiestej priečky.

Najväčší favorit Slovinec Domen Prevc zaostal za očakávaniami, skončil až na šiestej priečke. Suverénny líder Svetového pohára bol po 1. kole ôsmy, v druhom sa mierne zlepšil, keď skočil 105 m, no na medailu to nestačilo.

Nedarilo sa ani obhajcovi zlata z Pekingu 2022 Rjójúovi Kobajašimu, Japonec sa musel uspokojiť s ôsmym miestom.

Ešte väčšie sklamanie zažil trojnásobný olympijský šampión Kamil Stoch, ktorý nepostúpil do 2. kola, Poliak obsadil v olympijskej derniére až 38. miesto.

Kapustík nebol ďaleko od slovenského maxima

Kapustík skákal v 1. kole ako pätnásty v poradí v konkurencii 50 súťažiacich. Pristál na značke 102 metrov a s prehľadom postúpil do 2. kola, so ziskom 124,6 bodu mu patrila 22. priečka.

V druhom kole skočil najmladší pretekár v štartovom poli 98,5 m, zaradil sa priebežne na ôsmu pozíciu, napokon z toho bolo konečné 28. miesto.

Historicky najlepšie umiestením slovenského reprezentanta na ZOH v ére samostatnosti zostáva 25. priečka Martina Švagerka na strednom mostíku v Lillehammeri 1994.

Pred Kapustíkom malo Slovensko naposledy svojho zástupcu medzi mužmi na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri, na ktorých sa zúčastnil Tomáš Zmoray.

Kapustík si vybojoval účasť na olympiáde najmä výsledkami v SP. V poľskom Zakopanom obsadil 20. miesto a pripísal si do hodnotenia 11 bodov, po 1. kole dokonca figuroval na senzačnej ôsmej priečke.

V sobotu sa v Predazze ešte predstaví v súťaži na veľkom mostíku. Debut na ZOH absolvovala aj jeho sestra Kira Mária Kapustíková, ktorá na strednom mostíku obsadila 41. miesto.

