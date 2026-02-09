Kapustík zažil úspešný olympijský debut. Stredný mostík má štyroch medailistov

ZOH 2026 - skoky na lyžiach
Stredný mostík - muži:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Philipp Raimund
Nemecko
274,1 b (102,0 m/106,5 m)
2.
Kacper Tomasiak
Poľsko
270,7 (103,0/107,0)
3.
Gregor Deschwanden
Švajčiarsko
266,0 (106,0/107,0)
3.
Ren Nikaidó
Japonsko
266,0 (101,0/106,5)
5.
Valentin Foubert
Francúzsko
263,3 (102,5/102,5)
28.
Hektor Kapustík
Slovensko
245,7 (102,0/98,5)
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík pri svojej olympijskej premiére skončil v súťaži na strednom mostíku na 28. mieste so ziskom 245,7 bodu. V druhom kole skočil 98,5 metrov, o štyri a pol metra menej než v prvom.
Zlatú medailu získal Nemec Philipp Raimund. V Predazze dostal za skoky dlhé 102 a 106,5 m celkovo 274,1 bodu a triumfoval s náskokom 3,4 bodu pred Poliakom Kacperom Tomasiakom (270,7).
Bronz vybojovali Japonec Ren Nikaidó a Švajčiar Gregor Deschwanden (obaja zhodne 266,0).
Nemec oslavuje životný úspech
Raimund bol na čele už po úvodnom kole, keď viedol o bod pred Francúzom Valentinom Foubertom. Tretí bol Nór Kristoffer Eriksen Sundal. Kým Foubert a Sundal v druhom kole svoje sľubné pozície neudržali, nemecký reprezentant si udržal nervy a slávil životný úspech.
Vo Svetovom pohári dosiaľ nikdy nezvíťazil v individuálnej súťaži, jeho najlepším výsledkom boli dve druhé miesta.
„Pred prvým skokom som bol veľmi nervózny a pred 2. kolom som vedel, že ostatní skočili ďaleko. Neviem, ako sa mi to podarilo. Som taký hrdý. Nikdy som nevyhral súťaž Svetového pohára a stáť na najvyššom stupienku na najväčšom podujatí je niečo neuveriteľné,“ vyznal sa pre ARD 25-ročný Nemec.
Výkon 107 m v druhom kole katapultoval na striebornú pozíciu 19-ročného Poliaka Tomasiaka, ktorý sa po 1. kole delil o štvrté miesto s Deschwandenom. Nikaidó sa posunul na pódium z priebežnej šiestej priečky.
Najväčší favorit Slovinec Domen Prevc zaostal za očakávaniami, skončil až na šiestej priečke. Suverénny líder Svetového pohára bol po 1. kole ôsmy, v druhom sa mierne zlepšil, keď skočil 105 m, no na medailu to nestačilo.
Nedarilo sa ani obhajcovi zlata z Pekingu 2022 Rjójúovi Kobajašimu, Japonec sa musel uspokojiť s ôsmym miestom.
Ešte väčšie sklamanie zažil trojnásobný olympijský šampión Kamil Stoch, ktorý nepostúpil do 2. kola, Poliak obsadil v olympijskej derniére až 38. miesto.
Kapustík nebol ďaleko od slovenského maxima
Kapustík skákal v 1. kole ako pätnásty v poradí v konkurencii 50 súťažiacich. Pristál na značke 102 metrov a s prehľadom postúpil do 2. kola, so ziskom 124,6 bodu mu patrila 22. priečka.
V druhom kole skočil najmladší pretekár v štartovom poli 98,5 m, zaradil sa priebežne na ôsmu pozíciu, napokon z toho bolo konečné 28. miesto.
Historicky najlepšie umiestením slovenského reprezentanta na ZOH v ére samostatnosti zostáva 25. priečka Martina Švagerka na strednom mostíku v Lillehammeri 1994.
Pred Kapustíkom malo Slovensko naposledy svojho zástupcu medzi mužmi na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri, na ktorých sa zúčastnil Tomáš Zmoray.
Kapustík si vybojoval účasť na olympiáde najmä výsledkami v SP. V poľskom Zakopanom obsadil 20. miesto a pripísal si do hodnotenia 11 bodov, po 1. kole dokonca figuroval na senzačnej ôsmej priečke.
V sobotu sa v Predazze ešte predstaví v súťaži na veľkom mostíku. Debut na ZOH absolvovala aj jeho sestra Kira Mária Kapustíková, ktorá na strednom mostíku obsadila 41. miesto.
