Po 13 rokoch si opäť spolu zahrali. Kuco ma zjazdil, musím mu kúpiť dve kávy, vravel Jendrišek

Keď sa na trávniku na upravenom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu objavila speváčka Dara Rolins, fanúšikovia ožili a spievali s ňou jej hity.
Skvelá nálada pokračovala aj v nasledujúcich minútach. Hudobné a tanečné vystúpenia nahradil na ihrisku hlavný program - úvodný zápas slovenských reprezentatov v malom futbale na domácich ME.
V prvom stretnutí proti Grécku predviedli solídny výkon a po výhre 3:1 si pripísali prvé tri body do tabuľky.
Najväčšia hviezda
Tribúny žili počas celého zápasu. Skandovali tradičné pokriky podporujúce Slovensko, robili mexické vlny, pravidelne tlieskali. Atmosféru dotvárali roztlieskavačky po schodiskách medzi sedadlami.
Najväčšie ovácie však dostala najväčšia hviezda tímu - exreprezentant vo "veľkom" futbale Juraj Kucka. Už pri čítaní jeho mena pred zápasom dostal od celého štadiónu potlesk.
Kucka nenastúpil v základnej zostave, na trávnik sa dostal približne v tretej minúte zápasu.
V prvých minútach však hral len pozičnú hru. Jeho kvality si naštudovali aj grécki hráči, ktorí sa od neho zo začiatku neodlepili ani na meter.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Grécko na ME v malom futbale 2026
Kucka po zápase hovoril, že strelenie prvého gólu pomohlo k tomu, aby z hráčov opadla nervozita.
"Zo začiatku nekládli veľmi odpor. Atmosféra bola úžasná. Tým, že štadión je zavretý, tak to počuť ešte viac a dúfam, že na ďalšie zápasy príde ešte viac ľudí," povedal bývalý hráč Slovana Bratislava.
Kuckovi musí kúpiť kávy
Kucka si obliekol reprezentačný dres spoločne s bývalým elitným slovenským futbalistom - Erikom Jendriškom.
V národnom drese hrali spoločne prvýkrát od 15. októbra 2013, keď nastúpili na kvalifikačný duel na MS 2014 proti Lotyšsku.
Ako spomenul, je to pre neho skvelý pociť byť s Kuckom opäť v reprezentačnom drese. "Raz ma zjazdil, že som mu neprihral, tak mu budem musieť kúpiť aspoň dve kávy, nech sa na mňa nehnevá," zasmial sa.
VIDEO: Erik Jendrišek
Práve Jendrišek dal prvý gól Slovenska proti Grékom, keď po rozohratí štandardnej situácie neváhal a vystrelil na bránu. Lopta sa za chrbát brankára dostala po tečovaní obrancu hostí.
"Trochu som si vymyslel signál, prekvapil som všetkých na ihrisku, takže mi nemajú čo vyčítať," povedal po zápase.
Jendrišek priznal, že tým, že hrá pred domácim publikom, sa mu splnil sen. "Pre mňa je to veľká motivácia. Čo si môže futbalista viac priať," dodal.
Pred ďalším súperom - Bosnou a Hercegovinou - má rešpekt. "Bude to boj, ale my ostávame nohami na zemi," uzavrel.
Využívali štandardky
Podľa trénera slovenského tímu Mariusa Mita bolo v zápase kľúčové, že strelili rýchly gól, čo zaistilo kontrolu nad zápasom.
Slováci v hre často zapájali brankára Stanislava Pellu, no na záver ho vystriedal Erik Feriančik.
"Trochu sa unavil. Takže sme potrebovali niekoho čerstvého v mysli aj v nohách. Takže si myslím, že si viedol veľmi dobre. Zachránil jeden dobrý moment," vyzdvihol tréner brankársku dvojku.
Trénera potešilo, že Slováci hrali výborné signály a až dvakrát skórovali zo štandardnej situácie.
"Myslím, že je to prvýkrát v histórii, čo sme skórovali z takejto štandardnej situácie, z nej sme dnes dali dva góly. Takže som šťastný," zhodnotil.
Pred druhým duelom s Bosnou nemá žiadne očakávania. "Musím si ich pozrieť, pretože som ich videl len raz v príprave, ale nie sú to tí istí chlapci. Priviedli nejakých nových, stabilných hráčov. Takže ich musím sledovať a analyzovať ich," uzavrel Mitu.