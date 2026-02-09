Američania sa prišli spotiť, Kanada šla na hranu. Sme ochotní urobiť čokoľvek, povedal Crosby

V nedeľu na olympijské hry do Milána prišli najväčšie hviezdy NHL. Približne šesť hodín po tom, ako pristáli na letisku Malpensa, už trénovali v aréne Santagiulia.
Podvečer si vyskúšali ľad Švédi, Švajčiari, Česi a Fíni. Od šiestej trénovali Američania, o hodinu a pol Kanaďania, dva najsilnejšie výbery na turnaji.
Tréningy sledovali v hľadisku desiatky novinárov, väčšina z nich prišla zo zámoria.
V Miláne sa tak nachádzajú takmer všetci, ktorí v súčasnom hokejovom svete niečo znamenajú.
Američania prišli vyhrať
„Každá krajina sem prichádza s cieľom vyhrať a náš tím nie je iný. Ak by si mal iné nastavenie, tak by si tu asi ani nemal byť. Veríme našej skupine, rovnako ako ostatné tímy veria tej svojej."
Matthew Tkachuk je dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Floridou. V tíme USA bude zástupcom kapitána, jedným z lídrov útoku.
Hokejisti Spojených štátov mali v nedeľu k dispozícii ľad na hodinu a pol. Využili sotva polovicu tohto času, aj to vo vlažnom tempe.
Podľa trénera Mikea Sullivana bolo cieľom „spotiť sa".
Matthew Tkachuk nastúpi na olympiáde po boku svojho mladšieho brata Bradyho. V olympijskej dedine bývajú v jednej izbe.
„S bratom sme tu z nejakého dôvodu, rovnako ako ostatní chalani. Chceme si to užiť, hrať čo najlepšie a spraviť krajinu hrdou," dodal Matthew.
Američania boli súčasťou veľkej flotily hráčov z NHL, ktorí pricestovali do dejiska olympiády viacerými lietadlami.
„Momentálne nie som veľmi unavený. Miera nadšenia úplne prebila nedostatok spánku," dodal Tkachuk po tréningu.
Úcasť hráčov na olympiáde berie „ako veľkú vec" aj Jack Hughes. Útočník New Jersey Devils nastúpi na turnaji rovnako s bratom Quinnom, ktorý je považovaný za najlepšieho obrancu súčasnej NHL.
„Som naozaj nadšený, že môžem byť súčasťou tohto," uviedol Jack Hughes.
Partia okolo bratských dvojic a kapitána Austona Matthewsa by rada zopakovala „zázrak na ľade". Američania vyhrali prvýkrát a naposledy zimnú olympiádu v roku 1980.
Proti budú ale najlepší z najlepších.
Crosby: Je výnimočné tu byť
Spomedzi hráčov Kanady vykorčuľoval na ľad medzi prvými Connor McDavid. Z dôvodu, že bol jednoducho „nadšený a vzrušený".
Pre jeho generáciu je účasť v Miláne premiérová na olympiáde. Aj keď už má 29 rokov.
„Je to až neskutočné. Fakt neskutočné. Trvalo to dlho, bola to dlhá cesta, kým to prišlo. Teším sa, že tu môžem byť, reprezentovať krajinu a byť súčasťou skvelej partie," uviedol McDavid.
Rovnako ako Američania, aj Kanaďania si pochvaľovali podmienky a hlavne ľad v novej aréne Santagiulia.
„Ľad aj aréna sú skvelé. Podmienky sú rovnaké pre všetkých. Každý bude hrať na tom istom ľade, takže v tomto je to férové. Je to však výborné," hodnotil McDavid.
Na prvom tréningu si zahral v elitnom útoku s krídelníkmi Macklinom Celebrinim a Tomom Wilsonom.
„Tom a Macklin sú veľmi rozdielni hráči, ale každý z nich je výborný svojím spôsobom. Macklin je skvelý hokejista, zbiera veľa bodov a robí veľa dobrých vecí. Wilson zasa prináša veľkosť, rýchlosť a tvrdosť do hry. Je to dobrá kombinácia rôznych vlastností. Myslím si, že spolu môžeme vytvoriť dobrú formáciu," dodal McDavid.
Druhý útok bol v zložení Marchand – MacKinnon – Suzuki, tretí Marner - Crosby - Stone a štvrtý Hagel – Horvat – Reinhart.
Kanadu ako kapitán povedie Sidney Crosby. Do Talianska prišiel s jediným cieľom - vyhrať zlato.
Crosby bol hviezdou posledných dvoch olympiád, na ktorých sa predstavili hráči z NHL. Vo Vancouveri 2010 rozhodol o zlatej medaily víťazným gólom v predĺžení nad hokejistami USA.
Aj v Soči bol kapitánom hviezdneho výberu.
„Niekedy mám pocit, akoby to trvalo dvanásť rokov, inokedy je to, akoby to bolo len včera. Od chvíle, keď sme sa dozvedeli, že sa vraciame na olympiádu a keď oznámili nomináciu, bolo cítiť obrovské očakávanie," povedal Crosby.
Jeho úlohou bude za krátky čas spojiť kabínu a odovzdať skúsenosti.
„Už si tým všetkým prešiel, hral v najväčších momentoch a bol úspešný. Prináša pokoj. Je to typ hráča, ktorý nevyletí príliš hore ani nepadne príliš dole. Má upokojujúci vplyv na celé mužstvo," povedal o Crosbym McDavid.
A akú najväčšiu radu dá Crosby spoluhráčom, ktorí sa predstavia na veľkom turnaji prvýkrát?
„Myslím, že treba byť otvorený a prispôsobiť sa situácii. Ísť s prúdom. Vždy sa objavia rôzne veci, či už v tíme, alebo okolo neho, a treba prijať celý ten zážitok. Je to výnimočné.
Nereprezentujete len hokej, ale celý tím Kanady a vlastne oslavu športu ako takého. Sú s tým spojené očakávania aj tlak, ale všetko je to o našej skupine a o tom, aby sme boli čo najlepší tím. Každý musí pomáhať každému a presne o to sa budeme snažiť."
Kanaďania trénovali viac ako hodinu. Ich tréning prebiehal v mimoriadnej intenzite. V závere si zahrali hru troch proti trom iba v strednom pásme.
„Chalani sú pripravení urobiť čokoľvek, aby sme vyhrali," zakončil Crosby.
Pondelkový tréning Kanady bol uzavretý pre médiá. Prvý zápas na turnaji odohrajú vo štvrtok o 16:40 proti Česku.
