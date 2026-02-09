    09.02.2026 06:00
    Sidney Crosby počas prvého tréningu na ľade v Miláne.
    Američania sa prišli spotiť, Kanada šla na hranu. Sme ochotní urobiť čokoľvek, povedal Crosby
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
    Víťazstvo je už to, že som tu, hovorí Vlhová. Tímovú kombináciu si chce najmä užiť
    Petra Vlhová.
    Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti
    Juraj Slafkovský a Erik Černák v zápase NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.
    V akej forme prišli Slováci do Milána? Najlepšie čísla majú Takáč a Slafkovský
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranári pripravujú po páde v zjazde žien na prevoz vrtuľníkom do nemocnice na zimných olympijských hrách 2026.
    Vonnovej stav je naďalej komplikovaný. Musela podstúpiť druhú operáciu
    Obrovská radosť Talianov po voľnej jazde Mattea Rizza na ZOH 2026.
    Pre takéto chvíle vznikla na olympiáde tímová súťaž. Budú raz jej súčasťou aj Slováci?
    Martin Turčin|9. feb 2026 o 13:10
    Ako vyzeral prvý tréning Kanady a USA na olympiáde?

    V nedeľu na olympijské hry do Milána prišli najväčšie hviezdy NHL. Približne šesť hodín po tom, ako pristáli na letisku Malpensa, už trénovali v aréne Santagiulia. 

    Podvečer si vyskúšali ľad Švédi, Švajčiari, Česi a Fíni. Od šiestej trénovali Američania, o hodinu a pol Kanaďania, dva najsilnejšie výbery na turnaji. 

    Tréningy sledovali v hľadisku desiatky novinárov, väčšina z nich prišla zo zámoria. 

    V Miláne sa tak nachádzajú takmer všetci, ktorí v súčasnom hokejovom svete niečo znamenajú. 

    Američania prišli vyhrať

    „Každá krajina sem prichádza s cieľom vyhrať a náš tím nie je iný. Ak by si mal iné nastavenie, tak by si tu asi ani nemal byť. Veríme našej skupine, rovnako ako ostatné tímy veria tej svojej."

    Matthew Tkachuk je dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Floridou. V tíme USA bude zástupcom kapitána, jedným z lídrov útoku. 

    Hokejisti Spojených štátov mali v nedeľu k dispozícii ľad na hodinu a pol. Využili sotva polovicu tohto času, aj to vo vlažnom tempe. 

    Podľa trénera Mikea Sullivana bolo cieľom „spotiť sa". 

    Z Milána píše Martin TurčinZ Milána píše Martin Turčin

    Matthew Tkachuk nastúpi na olympiáde po boku svojho mladšieho brata Bradyho. V olympijskej dedine bývajú v jednej izbe. 

    „S bratom sme tu z nejakého dôvodu, rovnako ako ostatní chalani. Chceme si to užiť, hrať čo najlepšie a spraviť krajinu hrdou," dodal Matthew. 

    Američania boli súčasťou veľkej flotily hráčov z NHL, ktorí pricestovali do dejiska olympiády viacerými lietadlami. 

    „Momentálne nie som veľmi unavený. Miera nadšenia úplne prebila nedostatok spánku," dodal Tkachuk po tréningu.

    Úcasť hráčov na olympiáde berie „ako veľkú vec" aj Jack Hughes. Útočník New Jersey Devils nastúpi na turnaji rovnako s bratom Quinnom, ktorý je považovaný za najlepšieho obrancu súčasnej NHL. 

    „Som naozaj nadšený, že môžem byť súčasťou tohto," uviedol Jack Hughes. 

    Prvý tréning hokejistov USA v Miláne.
    Prvý tréning hokejistov USA v Miláne. (Autor: TASR/AP)

    Partia okolo bratských dvojic a kapitána Austona Matthewsa by rada zopakovala „zázrak na ľade". Američania vyhrali prvýkrát a naposledy zimnú olympiádu v roku 1980. 

    Proti budú ale najlepší z najlepších. 

    Crosby: Je výnimočné tu byť

    Spomedzi hráčov Kanady vykorčuľoval na ľad medzi prvými Connor McDavid. Z dôvodu, že bol jednoducho „nadšený a vzrušený". 

    Pre jeho generáciu je účasť v Miláne premiérová na olympiáde. Aj keď už má 29 rokov. 

    „Je to až neskutočné. Fakt neskutočné. Trvalo to dlho, bola to dlhá cesta, kým to prišlo. Teším sa, že tu môžem byť, reprezentovať krajinu a byť súčasťou skvelej partie," uviedol McDavid. 

    Rovnako ako Američania, aj Kanaďania si pochvaľovali podmienky a hlavne ľad v novej aréne Santagiulia. 

    „Ľad aj aréna sú skvelé. Podmienky sú rovnaké pre všetkých. Každý bude hrať na tom istom ľade, takže v tomto je to férové. Je to však výborné," hodnotil McDavid. 

    Na prvom tréningu si zahral v elitnom útoku s krídelníkmi Macklinom Celebrinim a Tomom Wilsonom. 

    „Tom a Macklin sú veľmi rozdielni hráči, ale každý z nich je výborný svojím spôsobom. Macklin je skvelý hokejista, zbiera veľa bodov a robí veľa dobrých vecí. Wilson zasa prináša veľkosť, rýchlosť a tvrdosť do hry. Je to dobrá kombinácia rôznych vlastností. Myslím si, že spolu môžeme vytvoriť dobrú formáciu," dodal McDavid. 

    Connor McDavid na tréningu v Miláne.
    Connor McDavid na tréningu v Miláne. (Autor: TASR/AP)

    Druhý útok bol v zložení Marchand – MacKinnon – Suzuki, tretí Marner - Crosby - Stone a štvrtý Hagel – Horvat – Reinhart.

    Kanadu ako kapitán povedie Sidney Crosby. Do Talianska prišiel s jediným cieľom - vyhrať zlato.

    Crosby bol hviezdou posledných dvoch olympiád, na ktorých sa predstavili hráči z NHL. Vo Vancouveri 2010 rozhodol o zlatej medaily víťazným gólom v predĺžení nad hokejistami USA. 

    Aj v Soči bol kapitánom hviezdneho výberu. 

    „Niekedy mám pocit, akoby to trvalo dvanásť rokov, inokedy je to, akoby to bolo len včera. Od chvíle, keď sme sa dozvedeli, že sa vraciame na olympiádu a keď oznámili nomináciu, bolo cítiť obrovské očakávanie," povedal Crosby. 

    Jeho úlohou bude za krátky čas spojiť kabínu a odovzdať skúsenosti. 

    „Už si tým všetkým prešiel, hral v najväčších momentoch a bol úspešný. Prináša pokoj. Je to typ hráča, ktorý nevyletí príliš hore ani nepadne príliš dole. Má upokojujúci vplyv na celé mužstvo," povedal o Crosbym McDavid. 

    A akú najväčšiu radu dá Crosby spoluhráčom, ktorí sa predstavia na veľkom turnaji prvýkrát? 

    „Myslím, že treba byť otvorený a prispôsobiť sa situácii. Ísť s prúdom. Vždy sa objavia rôzne veci, či už v tíme, alebo okolo neho, a treba prijať celý ten zážitok. Je to výnimočné. 

    Nereprezentujete len hokej, ale celý tím Kanady a vlastne oslavu športu ako takého. Sú s tým spojené očakávania aj tlak, ale všetko je to o našej skupine a o tom, aby sme boli čo najlepší tím. Každý musí pomáhať každému a presne o to sa budeme snažiť."

    Kanaďania trénovali viac ako hodinu. Ich tréning prebiehal v mimoriadnej intenzite. V závere si zahrali hru troch proti trom iba v strednom pásme. 

    „Chalani sú pripravení urobiť čokoľvek, aby sme vyhrali," zakončil Crosby.

    Pondelkový tréning Kanady bol uzavretý pre médiá. Prvý zápas na turnaji odohrajú vo štvrtok o 16:40 proti Česku.

    Program Kanady na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    12.02. 16:40
    | Skupina A
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 21:10
    | Skupina A
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 16:40
    | Skupina A
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    vs.
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

