Vlhová môže byť hravo v top 10, hovorí bývalá lyžiarka. Už jej reč tela veľa napovie

Uvidíme Petru Vlhovú v starej dobrej forme, zaútočí na ďalšiu olympijskú medailu alebo sa na jej výkone prejaví vyše dvojročná absencia zavinená zranením?
To sú otázky, ktoré si slovenskí športoví fanúšikovia kladú od momentu, keď 30-ročná Liptáčka oznámila, že bude štartovať na ZOH v Miláne a Cortine.
Dokonca je nominovaná nielen na slalom (18. februára), ale aj na tímovú súťaž, ktorá sa uskutoční v utorok a môže byť pre Vlhovú vhodnou generálkou pred pretekmi, v ktorých presne pred štyrmi rokmi získalo zlato.
Bývalá lyžiarka, účastníčka troch olympiád a dnes expertka JOJ Športu JANA WOLNEROVÁ verí, že Vlhová bude pripravená a do pretekov pôjde naplno.
Ako vnímate rozhodnutie Petry Vlhovej štartovať v dvoch disciplínach?
Veľmi ma potešilo, že Petra bude štartovať aj v tímovej súťaži. Úprimne, vieme, že tam nemáme šancu na popredný výsledok, ale pre Petru je pozitívne, že si môže vyskúšať pretekové nasadenie už pred olympijským slalomom.
Videli sme to aj v prípade Federicy Brignoneovej, ktorá sa v Kronplatzi vrátila po zranení a absolvovala dve kolá obrovského slalomu ešte pred ZOH.
V akej forme podľa vás bude Vlhová na hrách v Cortine?
O tom môžeme iba špekulovať, pretože nevieme koľko má natrénované a ako sa cíti na lyžiach. Verím však, že je natoľko pripravená, že si sama dôveruje, koleno ju nebolí, a tak bude môcť ísť naplno.
Bude v jej silách útočiť na medailové pozície?
Opäť to závisí od toho, ako je pripravená. Ja jej budem držať palce, aby to umiestnenie bolo čo najlepšie. Myslím si, že hravo môže byť v top 10. Videli sme, že aj keď sa vrátila Brignoneová, tak hneď bola šiesta.
Samozrejme, keď sa spoja všetky okolnosti a aj potrebné športové šťastie bude na strane Petry, môže z toho byť pokojne aj medaila.
Nepamätám si, že by niekto po takej dlhej pauze prišiel na vrcholné podujatie a hneď vyhral, ale lyžovanie je nevyspytateľné a stať sa môže všeličo.
Na to, aby sa Vlhová predstavila v tímovej súťaži, bude musieť zjazdovú časť zvládnuť Katarína Šrobová. Bude preto na ňu väčší tlak?
Myslím si, že pre Katku je dosť veľký stres už len to, že je v 21 rokoch na prvých olympijských hrách. Zjazd nie je disciplína, ktorú má veľmi najazdenú.
Navyše, ten v Cortine je asi najťažší, aký doposiaľ jazdila. Napriek tomu verím, že to Katka zvládne a že sa na štart postaví aj Petra.
Ako veľmi môže jej výkon v klasickom slalome ovplyvniť to, že bude mať za sebou generálku v tímovej súťaži?
Určite jej to pomôže, ale nemyslím si, že by to bola nejaká veľká katastrofa, aj keby sa to nestalo. Petra má dostatok skúsenosti a poradí si.
Ak v utorok nastúpi, čo si najviac budete všímať na jej jazde?
Je tam viacero aspektov, ale každý slalom je iný. To neznamená, že keď predvedie super výkon v jednom kole v rámci tímovej súťaže, že tomu bude rovnako aj v slalome, ktorý sa pôjde o osem dní neskôr.
Ja si často všímam reč tela, pretože podľa toho viete odhadnúť, ako sa pretekár cíti. Budem sa však na to pozerať komplexne, pretože niekedy to proste len nesadne, je horšia podložka alebo iná stavba trate.
Súhlasíte, že Vlhová má takú náturu, že sa neuspokojí s trebárs 20. miestom, ale hneď bude chcieť byť konkurencie schopná?
Áno, je to Petrina nátura. Je veľká bojovníčka a má také buldočie nastavenie. Do každých pretekov ide naplno a chce čo najlepší výsledok.
Veľa sa hovorí o tom, aké bude mať v slalome štartové číslo - zrejme okolo dvadsiatky. Vnímate to ako výraznú komplikáciu?
V médiách som zachytila správy o tom, aká veľká je to nevýhoda. Pravidlá sú však jasne dané a Petra s tým určite počíta. Aj keby štartovala ako dvadsiata v poradí, nie je to žiadna katastrofa.
Keď si spomenieme na jej prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, tak mala číslo 19. Dnes sú trate výborne pripravené. Áno, vzniknú tam nejaké ryhy, ale napriek tomu sa dá kvalitne zajazdiť aj s vyšším číslom.
