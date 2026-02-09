Nehodu Vonnovej označil za tragédiu. To bolo to posledné, čo sme chceli vidieť, vravela sestra

Od jej pádu všetci netrpezlivo čakali na prvotné správy z nemocnice. Lindsey Vonnová absolvovala po vážnom zranení v nedeľňajšom zjazde operačný zákrok pre zlomeninu ľavej nohy a lekári ju následne umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Trevise.
Ako referuje web yle.fi, americký lyžiarsky a snoubordový tím ubezpečil verejnosť, že „Lindsey Vonnová je zranená, ale jej stav je stabilný a je v dobrých rukách amerických aj talianskych lekárov“.
Dráma sa udiala v nedeľu počas ženského zjazdu, keď 41-ročná Američanka spadla niekoľko sekúnd po štarte. Vonnová, ktorá nastúpila na preteky aj napriek pretrhnutému prednému krížnemu väzu, zostala po páde dlhé minúty v opatere zdravotníkov priamo na svahu. Diváci v cieli v tichu čakali, zatiaľ čo zranenú hviezdu napokon evakuoval vrtuľník.
VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026
Prvé informácie po nehode priniesol tréner amerického tímu Alex Hödlmoser. „Máme zatiaľ veľmi málo informácií. Pravdepodobne ide o zlomeninu holennej kosti,“ povedal krátko po páde.
Vonnovú najskôr transportovali do nemocnice Codivilla Olympic v Cortine d'Ampezzo, no po niekoľkých hodinách ju pre nedostatok kapacít previezli letecky do Trevisa, kde podstúpila operáciu.
Johan Eliasch, prezident Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS), označil nehodu za tragédiu. „To ticho bolo ohlušujúce,“ poznamenal.
Vonnovej sestra Karin Kildowová, ktorú ju prišla povzbudiť priamo do Talianska, priznala, že bola v šoku. „To bolo určite to posledné, čo sme chceli vidieť,“ povedala Kildowová vo vysielaní NBC. „Stalo sa to rýchlo. Hneď sme len dúfali, že je v poriadku. Bolo to desivé. Keď vidíte, ako prinášajú nosidlá, nie je to dobré znamenie.“
Vonnovej vyjadrili podporu viaceré súperky i športovci z iných odvetví, vrátane Mikaely Shiffrinovej, Scotta Hamiltona či Rafaela Nadala.
