Vlhová a olympijská medaila? Kde je vôľa a kúsok šťastia, všetko je možné, hovorí bývalý lyžiar

Olympijský návrat bez jedinej zastávky vo Svetovom pohári je krok, ktorý v sebe nesie veľké riziko aj veľkú odvahu.
Petra Vlhová sa po dlhom zranení nevracia postupne, ale mieri rovno na najväčší vrchol sezóny. Bez pretekového rozjazdenia, bez priameho porovnania so súperkami, bez istoty, kde sa momentálne nachádza jej výkonnosť.
Súčasťou jej návratu má byť aj štart v tímovej súťaži, kde chce súťažiť po boku Kataríny Šrobovej, čo jej má pomôcť znovu si vyskúšať atmosféru veľkých pretekov. Práve tento prvý ostrý kontakt s olympijským svahom je podľa MARTINA HYŠKU výhodou.
„Sú to olympijské hry a tam musí každý pretekár ísť naplno, pretože medaily sa počítajú. Nie je tam priestor na taktizovanie,“ povedal v rozhovore pre Sportnet bývalý lyžiar.
Vlhová podľa neho nepotrebuje vedieť, kde sú ostatné. Na olympiáde totiž rozhoduje výkon v jednej chvíli, nie dlhodobá forma zo sezóny.
V rozhovore sa dozviete:
- ako môže absencia pretekového rytmu ovplyvniť Vlhovej výkon
- prečo môže byť tímová kombinácia dôležitou generálkou
- akú rolu zohrávajú skúsenosti pri návrate po zranení
- čo je psychicky najťažšie pri prvých ostrých pretekoch
- prečo môže byť návrat rovno na olympiáde výhodou
- aký výsledok by bol podľa Martina Hyšku úspechom
V akej forme očakávate, že sa Petra Vlhová vráti?
Je to veľmi ťažké povedať, pretože vstupných informácií na vytvorenie nejakého názoru je málo. Aj keď som z tejto komunity lyžiarov, vieme málo o tom, ako trénovala, koľko má odtrénované.
Z tých pár videí, kde bolo vidieť, ako jazdí, si však myslím, že je na tom veľmi dobre a môže prekvapiť výsledkom.
Do akej miery môže absencia pretekového rytmu ovplyvniť jej výkon na vrcholnom podujatí?
Môže to ovplyvniť dvomi smermi – negatívne aj pozitívne. Ja osobne mám po mojom zranení práve pozitívnu skúsenosť. Keď som sa vrátil, od prvého či druhého dňa tréningov som začal jazdiť ešte lepšie ako pred zranením.
Myslím si, že sa môže dostať späť na úroveň, na ktorej jazdila predtým. V minulosti sa to častokrát stávalo aj u iných lyžiarov, že po návrate jazdili ešte lepšie. Samozrejme, sú aj prípady, keď to bolo naopak a pretekár sa už nikdy nedostal na pôvodnú úroveň.
Ako jej môže pomôcť štart v tímovej kombinácii pred olympijským slalomom?
Samotný štart v tímovej súťaži nenahradí štart v individuálnej disciplíne. Na pretekovom kopci však budú mať voľné jazdenie pred pretekmi, ako to býva aj na Svetovom pohári, takže pocit zo snehu si vyskúša už predtým.
Atmosféra a prvý štart jej však pomôžu odbúrať prvotnú trému po dlhom čase. Bude to pre ňu taká generálka, aby potom v slalome išla na štart s väčšou pohodou.
Môžu jej skúsenosti skrátiť návrat na vrcholnú úroveň?
Áno, Petra je extrémne skúsená pretekárka a má na to aj veľmi dobrú hlavu. Ak sa jej počas tréningov podarilo získať späť správny pocit, čo je v slalome vždy náročné, v pretekoch s tým nebude mať problém. Skúsenosti určite využije.
Čo býva po takomto zranení psychicky najťažšie pri prvých ostrých pretekoch?
Mám pocit, že návrat trval tak dlho preto, lebo ju koleno stále bolí. Dôverovať mu však môže, pretože je dobre operované a veľa kondične pracovala.
Skôr ide o to prekonať alebo posunúť prah bolesti, aby ju nevnímala. V pretekoch však funguje adrenalín inak, takže bolesť by cítiť nemala.
Dá sa v slalome ísť naplno aj po takomto návrate?
Myslím si, že pôjde naplno. Nepochybujem o tom. Adrenalín je zázračný hormón, ktorý tieto pocity a bolesti odsúva na vedľajšiu koľaj. Pretekári to ani nevnímajú. Mnohokrát slalomári štartujú s bolesťami a dokážu ísť naplno.
Ako rýchlo sa vracia automatizmus v bránkach?
Pohybový návyk má hlboko zapísaný v podvedomí. Mnohé roky jazdila technicky správne a stále to vylepšovala. Ten základ tam je a myslím si, že je veľmi jednoduché ho znovu nájsť. Počas pár týždňov tréningu sa pretekár vie dostať späť do správneho pohybového návyku.
Vlhová sa vracia nie cez Svetový pohár, ale rovno na olympiáde. Je to podľa vás skôr výhoda, že má maximálnu motiváciu na jeden vrchol, alebo nevýhoda, že jej chýba pretekové rozjazdenie a porovnanie so súperkami?
Martin Hyška
Dátum narodenia: 13. júna 1994
Bývalý slovenský reprezentant v alpskom lyžovaní, ktorý sa venoval najmä slalomu a obrovskému slalomu. Po skončení aktívnej kariéry sa vydal trénerskou cestou – dnes pôsobí ako tréner v bratislavskom lyžiarskom klube, kde vedie približne pätnásť mladých pretekárov v kategóriách U14 a U16.
Nemyslím si, že potrebuje vedieť, ako na tom je v porovnaní s ostatnými. Sú to olympijské hry a tam musí každý ísť naplno. Medaily sa počítajú, nie je priestor na taktizovanie ani na získavanie bodov počas sezóny. To, ako sú na tom ostatné, pre ňu podľa mňa nie je rozhodujúce.
Samozrejme, má to svoje výhody aj nevýhody. Výhodou je to, že tým, že mala status zranenej a neštartovala vo Svetovom pohári, neprepadla sa v štartovom poradí mimo najlepšiu tridsiatku vo World Cup Start List (WCSL). Jej štartové číslo by malo byť tesne nad dvadsať.
Tým, že sa návrat po zranení tak dlho naťahoval, posledné týždne naplno pracovala. Možno by už bola pripravená, ale na preteky Svetového pohára sa zrejme ešte necítila úplne najlepšie.
Jeden slabší výsledok by jej mohol spôsobiť prepad vo WCSL a vyradiť ju z najlepšej tridsiatky aj v štartovom poradí na ZOH.
Je reálne po dvojročnej pauze útočiť na olympijskú medailu?
Všetko sa dá. Keď je vôľa a kúsok šťastia, všetko je možné. Vždy existuje cesta.
Aký výsledok by ste považovali za úspešný návrat?
Top pätnásť. To by bol mimoriadne dobrý výsledok.
