    09.02.2026 06:00
    Deň 3
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi v tímovej kombinácii na ZOH 2026.
    Vlhová hlási návrat a Slovenky už poznajú štartové číslo. O ďalšie zlato zabojuje Shiffrinová
    Ján Filc v podcaste Hokejový BOSS.
    Filc má obavy o brankárov, nechytajú v NHL. Pavlikovský tvrdí, že Fínov Slováci zdolajú
    Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.
    Slafkovský o tlaku zo Slovenska: Sníval som o tom od detstva, mne sa to páči
    Tomáš Tatar v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024.
    Slovensko už má kapitána. Hokejistov na olympiáde povedie najskúsenejší hráč
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranári pripravujú po páde v zjazde žien na prevoz vrtuľníkom do nemocnice na zimných olympijských hrách 2026.
    Vonnovej stav je naďalej komplikovaný. Musela podstúpiť druhú operáciu
    Petra Vlhová.
    Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 3Súvisiace

    Filc má obavy o brankárov, nechytajú v NHL. Pavlikovský tvrdí, že Fínov Slováci zdolajú

    Ján Filc v podcaste Hokejový BOSS.
    Ján Filc v podcaste Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
    Samuel Grega|9. feb 2026 o 18:00
    ShareTweet0

    Ján Filc a Rastislav Pavlikovský diskutovali v podcaste Hokejový BOSS.

    Ján Filc vie o atmosfére a zákulisí zimných olympijských hier veľa. V rokoch 2002 aj 2010 viedol ako hlavný tréner slovenskú hokejovú reprezentáciu na olympijskom turnaji.

    V podcaste Hokejový BOSS sa spolu s Rastislavom Pavlikovským a moderátorom Stanislavom Benčatom rozprávali o blížiacom sa olympijskom hokejovom turnaji aj o tých minulých, ktoré zažili.

    Najväčšou hviezdou slovenského mužstva v Miláne je útočník Montrealu Juraj Slafkovský. Mal by byť jej hlavný líder.

    „Verím tomu, že mužstvu môže výrazne pomôcť. Zase príliš veľa povinností mu môže v tomto veku zviazať ruky a nohy,“ hovoril Filc.

    VIDEO: Podcast Hokejový BOSS

    „Očakávam, že útok, ktorý povedie, bude dávať góly a bude vedieť využiť aj presilovú hru, aby sme sa dostali do dobrej pozície. Je otázka, do akej miery to bude stačiť na to, aby sme vedeli zápasy vyhrávať.“

    Pavlikovský si myslí, že tlak Montrealu už 21-ročného útočníka na podobné situácie pripravil:

    „Mne sa veľmi páči, ako sa Slafkovský vyrovnal s ťažkou situáciu, ktorú mal v Montreale po drafte. Mal ťažké chvíle, keď čelil tlaku fanúšikov aj médií. Vyrovnal sa s tým perfektne a zlepšuje sa od zápasu k zápasu. Trpezlivosť klubu a aj jeho sa vyplatila.

    Nedáva len góly, ale dokáže ich aj pekne pripraviť, čo ma teší, pretože je z neho všestranný hráč. Aj preto má oveľa vyššie sebavedomie ako pred štyrmi rokmi na olympiáde, kde bol najlepším strelcom.“

    K Slafkovskému by dali Dvorského

    Experti sa na turnaj tešia. Hovorili aj o tom, že Kanada nezobrala draftovú jednotku z roku 2023 Connora Bedarda, ktorý má výbornú sezónu.

    „Je to trochu paradoxné porovnanie. Bedard sa do kanadskej nominácie ani nedostal a my máme Slafkovského ako lídra,“ hovoril Filc.

    „Hovorí to aj o tom, aké očakávania môžeme mať od tímu. Ale jedna vec sú očakávania a druhá realita. Realita očakávania často nerešpektuje. Závisí to od toho, ako sa hráči vedia vyrovnať so súperom. Proti každému súperovi tak musíme hrať iný hokej.“

    V podcaste diskutovali aj o zložení formácií.

    „Dvorský má momentum a sebavedomie. Keby som bol tréner, dal by som ho do prvého útoku so Slafkovským,“ hovoril Pavlikovský.

    Tage Thompson (vľavo) Dalibor Dvorský (vpravo).
    Tage Thompson (vľavo) Dalibor Dvorský (vpravo). (Autor: TASR/AP)

    Filc zase zdôraznil, že z vlastnej skúsenosti vždy radšej dával dohromady hráčov zo zámoria a osobitne hráčov z Európy.

    Počas prvého tréningu v Miláne nastupoval Slafkovský s Ružičkom a Tatarom.

    Filc má obavy o brankárov

    Prvú obranu by mohla tvoriť dvojica Fehérváry a Nemec, tak, ako nastupovali na pondelkovom tréningu.

    „Určite by som nedával Fehérváryho s Černákom do jednej obrany, lebo obaja budú vzadu piliermi. Jedného z nich by som spároval s Nemcom. Prvá obrana bude nasadzovaná proti najlepším hráčom. Keď budú defenzívne situácie, bude sa to prispôsobovať podľa toho, ako to budú zvládať,“ povedal Pavlikovský.

    Slovensko už má kapitána. Hokejistov na olympiáde povedie najskúsenejší hráč
    Súvisiaci článok
    Slovensko už má kapitána. Hokejistov na olympiáde povedie najskúsenejší hráč

    Tréner Filc si myslí, že vedenie mužstva už malo dávno jasno, ako to chce vyskladať:

    „Kombinácia defenzívneho a ofenzívneho beka je nevyhnutnosť. Ja mám najlepšiu skúsenosť s dvojicou Chára, Višňovský. Boli to dvaja absolútne rozdielni hráči, ale to vytvára základ tomu, že sa ofenzívny obranca bude môcť viac zapájať do ofenzívnej činnosti.“

    Práve zadné rady by mali na prestížnom hokejovom turnaji patriť k silným stránkam Slovenska.

    „Hovorí sa, že máme solídnu defenzívu. Chcem tomu veriť, lebo máme hráčov, ktorí hrajú pravidelne a aj v defenzívnej polohe,“ dodal najúspešnejší tréner slovenskej reprezentácie v histórii.

    V bránke podľa expertov začne Samuel Hlavaj. Filc vidí na tomto poste slabinu.

    „Patríme tri družstvá, ktoré nemajú brankára, ktorý chytá stabilne v NHL. Trochu mám obavy, či sa dokážu vyrovnať so záťažou, ktorá vyplýva z tejto pozície.“

    Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázali
    Súvisiaci článok
    Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázali

    Pavlikovský si myslí, že Fínov zdoláme

    Slováci odštartujú turnaj v stredu, 11. februára proti Fínsku.

    „Fíni hrajú hokej, ktorý nie je veľmi pekný, ale je účelný, o čom svedčí ich počet titulov z posledných rokov,“ hovoril v podcaste Filc. „Je dôležité, aby sme my nenaskočili na to, čo oni od nás chcú.“

    Pavlikovský zdôraznil, že Fíni a Kanaďania boli vždy súperi, proti ktorým nehral rád, vynikali fyzickou pripravenosťou.

    „Máme šancu urobiť prekvapenie na začiatok turnaja. Verím chalanom. Určite máme väčšiu šancu vyhrať nad Fínmi ako nad Švédmi,“ hovoril Pavlikovský, ktorý tipuje, že Slováci zdolajú Fínov 4:3.

    Filc: Fíni neboli vo Vancouvri lepší

    Okrem predikcií pred blížiacim sa turnajom spomínali aj na olympijské turnaje, na ktorých sa zúčastnili.

    Trpkú spomienku zanechal Vancouver 2010, kde slovenský výber došiel až do zápasu o bronz. Nad Fínskom viedol po druhej tretine 3:1, napokon však podľahol 3:5.

    „Keď som sa na to pozeral spätne, tí Fíni neboli v tretej tretine lepší. Nevytvorili si sústavný tlak. Jednoducho rozhodli chyby v daných momentoch, ktoré sa predtým neobjavili a tie Fíni dokázali svojou kvalitou využiť,“ spomínal tréner Filc.

    „Z môjho pohľadu to bol turnaj, kde mužstvo podalo absolútne vrcholné výkony. Už to, že sme sa v tak vynikajúco obsadenom turnaji dostali do boja o medaily, svedčí o tom, že kvalita nášho kádra bola veľmi vysoká. Prial by som slovenskému hokeju, aby sme sa tam niekedy v budúcnosti ešte dostali.“

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Ján Filc v podcaste Hokejový BOSS.
    Ján Filc v podcaste Hokejový BOSS.
    Filc má obavy o brankárov, nechytajú v NHL. Pavlikovský tvrdí, že Fínov Slováci zdolajú
    Samuel Grega|dnes 18:00
    Jutta Leerdamová
    dnes 19:12
    Z Instagramu k olympijskému zlatu. Slávna Holanďanka vytvorila nový rekordTriumfovala v pretekoch na 1000 m.
    dnes 19:12
    Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na prilbe fotografie ľudí zabitých počas vojny na Ukrajine.
    dnes 18:18
    Tiché gesto ukrajinského olympionika. Pripomenul, že ruská agresia stále pokračujeNa prilbe má fotografie zabitých priateľov.
    dnes 18:18
    Pád Vonnovej počas zjazdu na ZOH 2026
    dnes 16:36|1
    Vlhová rozumie, prečo Vonnová riskovala: Vyskúšala to a za to má môj veľký obdivKaždý si je vedomý toho, do čoho ide, hovorí Slovenka.
    dnes 16:36|1
    Eteri Tutberidzeová
    dnes 16:18|1
    Na dopingovú minulosť sa nezabúda. Ruská trénerka v Miláne nie je vítanáJe nepríjemné, že je tu, povedal prezident Svetovej antidopingovej agentúry.
    dnes 16:18|1
    ONLINE: Hektor Kapustík dnes ide 1. kolo v skokoch na lyžiach na ZOH 2026.online
    dnes 16:00
    ONLINE: Skoky na lyžiach mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Hektor Kapustík)Sledujte s nami ONLINE prenos zo skokov na lyžiach na strednom mostíku na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 16:00
    Petra Vlhová a tréner Matej Gemza po brífingu s novinármi počas ZOH 2026.
    dnes 15:21
    Štart je vysnívaný a vymodlený, vraví Vlhovej tréner. Očakávania sú všelijaké, priznávaOlympijská víťazka v slalome z Pekingu 2022 absolvuje prvé preteky po vyše dvoch rokoch v utorok.
    dnes 15:21
    Víťazi tímovej kombinácie pózujú s medailami
    dnes 15:04|1
    Švajčiarska dominancia prináša historicky prvý titul. Taliani neudržali vedenie po zjazdeTretí skončili Rakúšania Vincent Kriechmayr s Manuelom Fellerom.
    dnes 15:04|1
    Jakub Borguľa počas ZOH 2026.
    dnes 14:47
    Borguľa sa nepredstaví vo vytrvalostných pretekoch. Dôvodom je jeho zdravotný stavV miešanej štafete sa ešte predstavil.
    dnes 14:47
    Mathilde Gremaudová oslavuje olympijský triumf.
    dnes 14:05
    Švajčiarska lyžiarka dokázala obhájiť zlatú medailu. Číňanka opäť len striebornáBronz si vybojovala Megan Oldhamová z Kanady.
    dnes 14:05
    Zuzana Maděrová.
    Nikola Černákovádnes 13:45|5
    ČT čelí kritike počas ceremoniálu českej víťazky. Diváci nevideli slzy olympijskej šampiónkyČeská televízia v tom čase vysielala dojazd miešanej biatlonovej štafety.
    Nikola Černáková|dnes 13:45|5
    Sidney Crosby počas prvého tréningu na ľade v Miláne.
    Martin Turčindnes 13:10|1
    Američania sa prišli spotiť, Kanada šla na hranu. Sme ochotní urobiť čokoľvek, povedal CrosbyAko vyzeral prvý tréning Kanady a USA na olympiáde?
    Martin Turčin|dnes 13:10|1
    Obrovská radosť Talianov po voľnej jazde Mattea Rizza na ZOH 2026.
    Titanilla Bőddnes 12:15
    Pre takéto chvíle vznikla na olympiáde tímová súťaž. Budú raz jej súčasťou aj Slováci?Súťaž družstiev je pre pretekárov česť aj jedinečná príležitosť.
    Titanilla Bőd|dnes 12:15
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
    dnes 11:22|16
    Víťazstvo je už to, že som tu, hovorí Vlhová. Tímovú kombináciu si chce najmä užiťVlhová definitívne potvrdila, že bude štartovať na ZOH 2026 v sobotu večer.
    dnes 11:22|16
    Petra Vlhová sa teší po zisku zlatej olympijskej medaily v slalome v Pekingu 2022.rozhovor
    Miroslav Kováčikdnes 10:40
    Vlhová je bojovníčka, no má šancu na medailové pozície? Veľa napovie už jej reč telaPetra Vlhová sa vracia na scénu po vyše dvoch rokoch.
    Miroslav Kováčik|dnes 10:40
    Jakub Voráček je spolukomentátorom Českej televízie počas MS 2024.
    dnes 10:12|1
    Slafkovský potrebuje dorásť, ale hrá lepšie, vraví Voráček. V Miláne netipuje zámorské fináleČeská legenda verí aj svojej rodnej krajine.
    dnes 10:12|1
    Juraj Slafkovský a Erik Černák v zápase NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.
    Samuel Gregadnes 10:10
    V akej forme prišli Slováci do Milána? Najlepšie čísla majú Takáč a SlafkovskýAké boli posledné zápasy Slovákov v ich kluboch?
    Samuel Grega|dnes 10:10
    Petra Vlhová. rozhovor
    Nikola Černákovádnes 07:00|4
    Vlhová a olympijská medaila? Kde je vôľa a kúsok šťastia, všetko je možné, tvrdí expertTímová súťaž je na programe v utorok 10. februára.
    Nikola Černáková|dnes 07:00|4
    Nemec Justus Strelow pri streľbe počas šprintu na 10km na MS v biatlone 2025.
    dnes 13:01
    Prekvapivé rozhodnutie nemeckého tímu. Napriek bronzu v štafete uprednostnil konkurentaTretie miesto v podaní Nemcov bolo prekvapením a Strelow k tomu prispel čistými položkami.
    dnes 13:01
    Rakúsky snoubordista Benjamin Karl sa teší z obhajoby titulu olympijského šampióna v disciplíne paralelný obrovský slalom na zimných olympijských hrách.
    dnes 12:34
    Rakúsky snouboardista prekonáva rekordy. Vďaka zlatej obhajobe je najstarším víťazom v históriiSo štyrmi medailami pod piatimi kruhmi je navyše najúspešnejším zástupcom svojho odvetvia.
    dnes 12:34
    Na snímke americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranár preváža vrtuľníkom do nemocnice po páde v zjazde žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
    dnes 11:44
    Nehodu Vonnovej označil za tragédiu. To bolo to posledné, čo sme chceli vidieť, vravela sestraLindsey Vonnová po ťažkom páde na ZOH 2026 podstúpila operáciu ľavej nohy.
    dnes 11:44
    Na snímke Švajčiar Yannick Schwaller hádže kameňom v súťaži miešaných dvojíc základnej skupiny v curlingu proti Kanade na zimných olympijských hrách (ZOH) 2026.
    dnes 12:11
    Domáci curleri dokázali poraziť aj Američanov. Obhajcovia titulu si súboj zopakujú v semifináleV ďalšom zápase o postup do finále bronzoví z Pekingu Švédi vyzvú Britov.
    dnes 12:11
    Giovanni Franzoni počas tímovej kombinácie na ZOH 2026.
    dnes 11:52|3
    V zjazde triumfoval domáci pretekár. Hneď v závese sú v kombinácii pred slalomom ŠvajčiariTímová kombinácia pozostáva z dvojčlenných tímov.
    dnes 11:52|3
    Sidney Crosby.
    dnes 09:49
    Kanadu povedie ostrieľaný dvojnásobný šampión. Mená kapitánov oznámili aj súperi SlovenskaGranlund sa na turnaji prvýkrát predstaví v úlohe fínskeho kapitána v stredajšom dueli proti Slovensku.
    dnes 09:49
    Hunter Hess.
    dnes 11:06
    Vyhlásil, že má z reprezentácie zmiešané pocity. Trump ostro napadol amerického olympionikaAmerický prezident označil olympijského lyžiara Huntera Hessa za „skutočného lúzra“.
    dnes 11:06
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Ján Filc v podcaste Hokejový BOSS.
    Ján Filc v podcaste Hokejový BOSS.
    Filc má obavy o brankárov, nechytajú v NHL. Pavlikovský tvrdí, že Fínov Slováci zdolajú
    Samuel Grega|dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Filc má obavy o brankárov, nechytajú v NHL. Pavlikovský tvrdí, že Fínov Slováci zdolajú