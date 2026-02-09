Filc má obavy o brankárov, nechytajú v NHL. Pavlikovský tvrdí, že Fínov Slováci zdolajú

Ján Filc vie o atmosfére a zákulisí zimných olympijských hier veľa. V rokoch 2002 aj 2010 viedol ako hlavný tréner slovenskú hokejovú reprezentáciu na olympijskom turnaji.
V podcaste Hokejový BOSS sa spolu s Rastislavom Pavlikovským a moderátorom Stanislavom Benčatom rozprávali o blížiacom sa olympijskom hokejovom turnaji aj o tých minulých, ktoré zažili.
Najväčšou hviezdou slovenského mužstva v Miláne je útočník Montrealu Juraj Slafkovský. Mal by byť jej hlavný líder.
„Verím tomu, že mužstvu môže výrazne pomôcť. Zase príliš veľa povinností mu môže v tomto veku zviazať ruky a nohy,“ hovoril Filc.
VIDEO: Podcast Hokejový BOSS
„Očakávam, že útok, ktorý povedie, bude dávať góly a bude vedieť využiť aj presilovú hru, aby sme sa dostali do dobrej pozície. Je otázka, do akej miery to bude stačiť na to, aby sme vedeli zápasy vyhrávať.“
Pavlikovský si myslí, že tlak Montrealu už 21-ročného útočníka na podobné situácie pripravil:
„Mne sa veľmi páči, ako sa Slafkovský vyrovnal s ťažkou situáciu, ktorú mal v Montreale po drafte. Mal ťažké chvíle, keď čelil tlaku fanúšikov aj médií. Vyrovnal sa s tým perfektne a zlepšuje sa od zápasu k zápasu. Trpezlivosť klubu a aj jeho sa vyplatila.
Nedáva len góly, ale dokáže ich aj pekne pripraviť, čo ma teší, pretože je z neho všestranný hráč. Aj preto má oveľa vyššie sebavedomie ako pred štyrmi rokmi na olympiáde, kde bol najlepším strelcom.“
K Slafkovskému by dali Dvorského
Experti sa na turnaj tešia. Hovorili aj o tom, že Kanada nezobrala draftovú jednotku z roku 2023 Connora Bedarda, ktorý má výbornú sezónu.
„Je to trochu paradoxné porovnanie. Bedard sa do kanadskej nominácie ani nedostal a my máme Slafkovského ako lídra,“ hovoril Filc.
„Hovorí to aj o tom, aké očakávania môžeme mať od tímu. Ale jedna vec sú očakávania a druhá realita. Realita očakávania často nerešpektuje. Závisí to od toho, ako sa hráči vedia vyrovnať so súperom. Proti každému súperovi tak musíme hrať iný hokej.“
V podcaste diskutovali aj o zložení formácií.
„Dvorský má momentum a sebavedomie. Keby som bol tréner, dal by som ho do prvého útoku so Slafkovským,“ hovoril Pavlikovský.
Filc zase zdôraznil, že z vlastnej skúsenosti vždy radšej dával dohromady hráčov zo zámoria a osobitne hráčov z Európy.
Počas prvého tréningu v Miláne nastupoval Slafkovský s Ružičkom a Tatarom.
Filc má obavy o brankárov
Prvú obranu by mohla tvoriť dvojica Fehérváry a Nemec, tak, ako nastupovali na pondelkovom tréningu.
„Určite by som nedával Fehérváryho s Černákom do jednej obrany, lebo obaja budú vzadu piliermi. Jedného z nich by som spároval s Nemcom. Prvá obrana bude nasadzovaná proti najlepším hráčom. Keď budú defenzívne situácie, bude sa to prispôsobovať podľa toho, ako to budú zvládať,“ povedal Pavlikovský.
Tréner Filc si myslí, že vedenie mužstva už malo dávno jasno, ako to chce vyskladať:
„Kombinácia defenzívneho a ofenzívneho beka je nevyhnutnosť. Ja mám najlepšiu skúsenosť s dvojicou Chára, Višňovský. Boli to dvaja absolútne rozdielni hráči, ale to vytvára základ tomu, že sa ofenzívny obranca bude môcť viac zapájať do ofenzívnej činnosti.“
Práve zadné rady by mali na prestížnom hokejovom turnaji patriť k silným stránkam Slovenska.
„Hovorí sa, že máme solídnu defenzívu. Chcem tomu veriť, lebo máme hráčov, ktorí hrajú pravidelne a aj v defenzívnej polohe,“ dodal najúspešnejší tréner slovenskej reprezentácie v histórii.
V bránke podľa expertov začne Samuel Hlavaj. Filc vidí na tomto poste slabinu.
„Patríme tri družstvá, ktoré nemajú brankára, ktorý chytá stabilne v NHL. Trochu mám obavy, či sa dokážu vyrovnať so záťažou, ktorá vyplýva z tejto pozície.“
Pavlikovský si myslí, že Fínov zdoláme
Slováci odštartujú turnaj v stredu, 11. februára proti Fínsku.
„Fíni hrajú hokej, ktorý nie je veľmi pekný, ale je účelný, o čom svedčí ich počet titulov z posledných rokov,“ hovoril v podcaste Filc. „Je dôležité, aby sme my nenaskočili na to, čo oni od nás chcú.“
Pavlikovský zdôraznil, že Fíni a Kanaďania boli vždy súperi, proti ktorým nehral rád, vynikali fyzickou pripravenosťou.
„Máme šancu urobiť prekvapenie na začiatok turnaja. Verím chalanom. Určite máme väčšiu šancu vyhrať nad Fínmi ako nad Švédmi,“ hovoril Pavlikovský, ktorý tipuje, že Slováci zdolajú Fínov 4:3.
Filc: Fíni neboli vo Vancouvri lepší
Okrem predikcií pred blížiacim sa turnajom spomínali aj na olympijské turnaje, na ktorých sa zúčastnili.
Trpkú spomienku zanechal Vancouver 2010, kde slovenský výber došiel až do zápasu o bronz. Nad Fínskom viedol po druhej tretine 3:1, napokon však podľahol 3:5.
„Keď som sa na to pozeral spätne, tí Fíni neboli v tretej tretine lepší. Nevytvorili si sústavný tlak. Jednoducho rozhodli chyby v daných momentoch, ktoré sa predtým neobjavili a tie Fíni dokázali svojou kvalitou využiť,“ spomínal tréner Filc.
„Z môjho pohľadu to bol turnaj, kde mužstvo podalo absolútne vrcholné výkony. Už to, že sme sa v tak vynikajúco obsadenom turnaji dostali do boja o medaily, svedčí o tom, že kvalita nášho kádra bola veľmi vysoká. Prial by som slovenskému hokeju, aby sme sa tam niekedy v budúcnosti ešte dostali.“
