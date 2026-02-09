Rakúsky snowboardista prekonáva rekordy. Vďaka zlatej obhajobe je najstarším víťazom v histórii

Hneď na niekoľko míľnikov dosiahol rakúsky snowboardista Benjamin Karl vďaka zlatej obhajobe v nedeľňajšom paralelnom obrovskom slalome v Livigne.
Vo veku 40 rokov a 115 dní sa stal najstarším individuálnym olympijským víťazom v histórii zimných hier.
So štyrmi medailami pod piatimi kruhmi je navyše najúspešnejším zástupcom svojho odvetvia. Po triumfe vzdal hold slávnemu krajanovi Hermannovi Maierovi.
Karl si po finále, v ktorom zdolal Kórejčana Kim Sang-kjoma, strhol dres a zaboril tvár do snehu.
"Bola to pocta Hermannovi Maierovi, možno ho poznáte. Bol to jeden z najslávnejších rakúskych zjazdárov a raz to urobil. Vždy som ho chcel napodobniť," povedal jeden z rakúskych vlajkonosičov počas tohtoročného otváracieho ceremoniálu.
VIDEO: Zostrih paralelného obrovského slalomu
"V Pekingu som to prepásol, pretože ma premohli emócie, ale dnes už to vyšlo. Musel som si počkať 25 rokov, aby som Maiera napodobnil. Teraz to vyšlo a je to vrchol mojej kariéry, "dodal so smiechom Karl, ktorý má na konte tiež striebro z Vancouveru 2010 a bronz zo Soči 2014.
Z piatich olympijských účastí vyšiel päťnásobný majster sveta naprázdno iba pred ôsmimi rokmi v Pchjongčchangu.
Primát najstaršieho individuálneho víťaza na zimných hrách doteraz držal legendárny nórsky biatlonista Ole Einar Björndalen, ktorý na OH 2014 v Soči ovládol šprint 12 dní po štyridsiatinách.
Absolútny rekord patrí britskému curlerovi Robinovi Welshovi, ktorému pri víťazstve na premiérových hrách v Chamonix v roku 1924 bolo viac ako 54 rokov.
"Keď som mal desať rokov, chcel som byť najrýchlejší snowboardista. Chcel som byť olympijským víťazom a majstrom sveta. Všetko sa mi bohato splnilo, "povedal Karl, ktorý už v decembri oznámil, že táto sezóna bude jeho posledná. Štýlovejšie lúčenie si rodák zo St. Pöltenu ťažko mohol priať.
