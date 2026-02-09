Vonnovej stav je naďalej komplikovaný. Musela podstúpiť druhú operáciu

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa v nemocnici v Trevisu podrobila druhej operácii nohy, ktorú si zlomila v nedeľňajšom v olympijskom zjazde v Cortine d 'Ampezzo. Bez ďalších podrobností o tom informovala agentúra Reuters.
Štyridsaťjedenročná Vonnová mala ťažký pád už po niekoľkých sekundách jazdy. Na olympiáde štartovala aj napriek tomu, že na konci januára si v zjazde Svetového pohára v Crans Montane pretrhla predný skrížený väz.
Olympijská šampiónka z roku 2010, ktorá sa predvlani vrátila k pretekaniu po takmer šiestich rokoch, bola zo zjazdovky vrtuľníkom prevezená do nemocnice v Cortine, odkiaľ neskôr zamierila do Trevisa.
VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026
Štvornásobná víťazka Svetového pohára Vonnová bola v prebiehajúcej sezóne v skvelej forme.
Vyhrala dva zjazdy a vedie hodnotenie disciplíny vo Svetovom pohári, v ktorom má celkovo 84 víťazstiev. Z toho 12 vybojovala práve na zjazdovke v Cortine.
