Vlhová hlási návrat a Slovenky už poznajú štartové číslo. O ďalšie zlato zabojuje Shiffrinová

Na zimných olympijských hrách 2026 sa v rámci zjazdového lyžovania rozdajú v utorok medaily už vo štvrtej disciplíne. Bude ňou ženská tímová súťaž.
Na rozdiel od mužských pretekov bude mať tentokrát zastúpenie aj Slovensko, keďže zjazdársku časť absolvuje 21-ročná Katarína Šrobová a v tej slalomárskej chystá návrat do súťažného lyžovania Petra Vlhová.
Tridsaťročná Liptáčka nepretekala viac ako dva roky. Dôvodom jej pauzy bolo zranenie kolena, ktoré utrpela v januári 2024 v obrovskom slalome v Jasnej.
Jej účasť pod piatimi kruhmi bola dlho ohrozená, ale napokon je pripravená štartovať nielen v slalome (18. februára), ale aj v tímovej kombinácii.
Držiteľka veľkého krištáľového glóbusu či zlatej olympijskej medaily zo slalomu uviedla, že pokiaľ by stále cítila bolesť, neriskovala by návrat.
"Nemám bolesti. Kebyže viem, že nie som schopná zísť jeden slalom, tak by to bolo zbytočné. Po tých dvoch rokoch som už chcela byť na pretekoch, chcela som sa vrátiť a už som nechcela čakať," povedala Vlhová.
Aby sa však v utorok dostala na trať, svoju úlohu musí zvládnuť Šrobová. Ako prvý sa ide zjazd a ak ho lyžiarka nedokončí, druhá členka tímu už neštartuje.
Pri olympijskej premiére nemá Šrobová vysoké ambície, no bude dôležité, aby traťou prešla čisto, čo sa jej v pondelkovom tréningu nepodarilo.
Žreb v predvečer pretekov určil, že Slovenky budú mať v 28-člennej konkurencii štartové číslo 28. Celkovo má zastúpenie 12 krajín, pričom maximálnu kvótu štyroch dvojíc využili Rakúsko, Taliansko, Švajčiarsko a USA.
Preteky otvorí Francúzka Romane Miradoliová, ktorá tvorí dvojicu s krajankou Marie Lamureovou a chýbať nebudú ani úradujúce majsterky sveta z tejto disciplíny Breezy Johnsonová a Mikaela Shiffrinová.
Vlani na MS v Saalbachu boli po zjazdárskej časti štvrté, no Shiffrinová tretím najlepším časom v slalome zaistila Američankám zlaté medaily.
Zvyšné medailové dvojice sa v Cortine nepredstavia, keďže Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová je zranená a Rakúšanka Stephanie Venierová sa pred necelými dvoma mesiacmi stala prvýkrát matkou.
VIDEO: Zostrih z tímovej kombinácie žien na MS v Saalbachu 2025
Ako veľmi silný tandem sa javia Rakúšanky Cornelia Hütterová a Katharina Truppeová, nemecký pár Kira Weidleová-Winkelmannová a Emma Aicherová či americká dvojka Jacqueline Wilesová a Paula Moltzanová.
Prvé zjazdárske kolo je na programe o 10.30 h a to slalomárske o tri a pol hodiny neskôr. V druhom kole sa štartuje po vzore podujatí Svetového pohára v obrátenom poradí na základe prvej súťažnej jazdy.
Priamy prenos z tímovej súťaže žien na ZOH odvysielajú stanice :Šport, Eurosport 1, ČT Šport, ORF a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - tímová súťaž žien na ZOH 2026
Číslo
Zjazd
Slalom
Tím
1
Romane Miradoliová
Marie Lamureová
Francúzsko 2
2
Nina Ortliebová
Katharina Gallhuberová
Rakúsko 3
3
Ariane Rädlerová
Katharina Huberová
Rakúsko 2
4
Janine Schmittová
Mélanie Meillardová
Švajčiarsko 3
5
Delia Durrerová
Eliane Christenová
Švajčiarsko 4
6
Laura Pirovanová
Martina Peterliniová
Taliansko 2
7
Ilka Štuhecová
Ana Buciková Joganová
Slovinsko
8
Jacqueline Wilesová
Paula Moltzanová
USA 2
9
Sofia Goggiová
Lara Della Meová
Taliansko 1
10
Nicol Delagová
Anna Trockerová
Taliansko 3
11
Cornelia Hütterová
Katharina Truppeová
Rakúsko 1
12
Kajsa Vickhoff Lieová
Bianca Bakke Westhoffová
Nórsko
13
Kira Weidleová-Winkelmannová
Emma Aicherová
Nemecko
14
Breezy Johnsonová
Mikaela Shiffrinová
USA 1
15
Mirjam Puchnerová
Lisa Hörhagerová
Rakúsko 4
16
Jasmine Fluryová
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko 2
17
Corinne Suterová
Camille Rastová
Švajčiarsko 1
18
Isabella Wrightová
Nina O’Brienová
USA 3
19
Nadia Delagová
Giada D'Antoniová
Taliansko 4
20
Laura Gaucheová
Marion Chevrierová
Francúzsko 1
21
Valérie Grenierová
Laurence St. Germainová
Kanada 1
22
Camille Ceruttiová
Caitlin McFarlaneová
Francúzsko 3
23
Keely Cashmanová
A J Hurtová
USA 4
24
Barbora Nováková
Martina Dubovská
Česko 1
25
Elisa Maria Negri
Alena Labaštová
Česko 2
26
Cassidy Grayová
Ali Nullmeyerová
Kanada 2
27
Nicole Begueová
Francesca Baruzziová Farriolová
Argentína
28
Katarína Šrobová
Petra Vlhová
Slovensko
