Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi v tímovej kombinácii na ZOH 2026.
Vlhová hlási návrat a Slovenky už poznajú štartové číslo. O ďalšie zlato zabojuje Shiffrinová
Ján Filc v podcaste Hokejový BOSS.
Filc má obavy o brankárov, nechytajú v NHL. Pavlikovský tvrdí, že Fínov Slováci zdolajú
Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.
Slafkovský o tlaku zo Slovenska: Sníval som o tom od detstva, mne sa to páči
Tomáš Tatar v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024.
Slovensko už má kapitána. Hokejistov na olympiáde povedie najskúsenejší hráč
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranári pripravujú po páde v zjazde žien na prevoz vrtuľníkom do nemocnice na zimných olympijských hrách 2026.
Vonnovej stav je naďalej komplikovaný. Musela podstúpiť druhú operáciu
Petra Vlhová.
Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti
Sportnet|9. feb 2026 o 17:40
Pozrite si štartové čísla tímovej súťaže žien na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Na zimných olympijských hrách 2026 sa v rámci zjazdového lyžovania rozdajú v utorok medaily už vo štvrtej disciplíne. Bude ňou ženská tímová súťaž.

Na rozdiel od mužských pretekov bude mať tentokrát zastúpenie aj Slovensko, keďže zjazdársku časť absolvuje 21-ročná Katarína Šrobová a v tej slalomárskej chystá návrat do súťažného lyžovania Petra Vlhová

Tridsaťročná Liptáčka nepretekala viac ako dva roky. Dôvodom jej pauzy bolo zranenie kolena, ktoré utrpela v januári 2024 v obrovskom slalome v Jasnej. 

Jej účasť pod piatimi kruhmi bola dlho ohrozená, ale napokon je pripravená štartovať nielen v slalome (18. februára), ale aj v tímovej kombinácii. 

Kde sledovať lyžovanie na ZOH 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Držiteľka veľkého krištáľového glóbusu či zlatej olympijskej medaily zo slalomu uviedla, že pokiaľ by stále cítila bolesť, neriskovala by návrat.

"Nemám bolesti. Kebyže viem, že nie som schopná zísť jeden slalom, tak by to bolo zbytočné. Po tých dvoch rokoch som už chcela byť na pretekoch, chcela som sa vrátiť a už som nechcela čakať," povedala Vlhová.

Aby sa však v utorok dostala na trať, svoju úlohu musí zvládnuť Šrobová. Ako prvý sa ide zjazd a ak ho lyžiarka nedokončí, druhá členka tímu už neštartuje.

Pri olympijskej premiére nemá Šrobová vysoké ambície, no bude dôležité, aby traťou prešla čisto, čo sa jej v pondelkovom tréningu nepodarilo.

Žreb v predvečer pretekov určil, že Slovenky budú mať v 28-člennej konkurencii štartové číslo 28. Celkovo má zastúpenie 12 krajín, pričom maximálnu kvótu štyroch dvojíc využili Rakúsko, Taliansko, Švajčiarsko a USA.

Preteky otvorí Francúzka Romane Miradoliová, ktorá tvorí dvojicu s krajankou Marie Lamureovou a chýbať nebudú ani úradujúce majsterky sveta z tejto disciplíny Breezy Johnsonová a Mikaela Shiffrinová. 

Vlani na MS v Saalbachu boli po zjazdárskej časti štvrté, no Shiffrinová tretím najlepším časom v slalome zaistila Američankám zlaté medaily. 

Zvyšné medailové dvojice sa v Cortine nepredstavia, keďže Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová je zranená a Rakúšanka Stephanie Venierová sa pred necelými dvoma mesiacmi stala prvýkrát matkou. 

VIDEO: Zostrih z tímovej kombinácie žien na MS v Saalbachu 2025

Ako veľmi silný tandem sa javia Rakúšanky Cornelia Hütterová a Katharina Truppeová, nemecký pár Kira Weidleová-Winkelmannová a Emma Aicherová či americká dvojka Jacqueline Wilesová a Paula Moltzanová. 

Prvé zjazdárske kolo je na programe o 10.30 h a to slalomárske o tri a pol hodiny neskôr. V druhom kole sa štartuje po vzore podujatí Svetového pohára v obrátenom poradí na základe prvej súťažnej jazdy. 

Priamy prenos z tímovej súťaže žien na ZOH odvysielajú stanice :Šport, Eurosport 1, ČT Šport, ORF a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - tímová súťaž žien na ZOH 2026

Číslo

Zjazd

Slalom

Tím

1

Romane Miradoliová

Marie Lamureová

Francúzsko 2

2

Nina Ortliebová

Katharina Gallhuberová

Rakúsko 3

3

Ariane Rädlerová

Katharina Huberová

Rakúsko 2

4

Janine Schmittová

Mélanie Meillardová

Švajčiarsko 3

5

Delia Durrerová

Eliane Christenová

Švajčiarsko 4

6

Laura Pirovanová

Martina Peterliniová

Taliansko 2

7

Ilka Štuhecová

Ana Buciková Joganová

Slovinsko

8

Jacqueline Wilesová

Paula Moltzanová

USA 2

9

Sofia Goggiová

Lara Della Meová

Taliansko 1

10

Nicol Delagová

Anna Trockerová

Taliansko 3

11

Cornelia Hütterová

Katharina Truppeová

Rakúsko 1

12

Kajsa Vickhoff Lieová

Bianca Bakke Westhoffová

Nórsko

13

Kira Weidleová-Winkelmannová

Emma Aicherová

Nemecko

14

Breezy Johnsonová

Mikaela Shiffrinová

USA 1

15

Mirjam Puchnerová

Lisa Hörhagerová

Rakúsko 4

16

Jasmine Fluryová

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko 2

17

Corinne Suterová

Camille Rastová

Švajčiarsko 1

18

Isabella Wrightová

Nina O’Brienová

USA 3

19

Nadia Delagová

Giada D'Antoniová

Taliansko 4

20

Laura Gaucheová

Marion Chevrierová

Francúzsko 1

21

Valérie Grenierová

Laurence St. Germainová

Kanada 1

22

Camille Ceruttiová

Caitlin McFarlaneová

Francúzsko 3

23

Keely Cashmanová

A J Hurtová

USA 4

24

Barbora Nováková

Martina Dubovská 

Česko 1

25

Elisa Maria Negri 

Alena Labaštová

Česko 2

26

Cassidy Grayová

Ali Nullmeyerová

Kanada 2

27

Nicole Begueová

Francesca Baruzziová Farriolová

Argentína 

28

Katarína Šrobová

Petra Vlhová

Slovensko

