    Päť vecí, ktoré ukázali MS: Pospíšilovci sú dvojsečná zbraň a ťah s AHL bol výborný

    Kristián Pospíšil a Martin Pospíšil po skončení zápasu Švédsko - Slovensko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Samuel Grega|27. máj 2026 o 13:55
    Čo o slovenskom hokejovom mužstve prezradil šampionát?

    Stavať na mladých sa oplatí

    Slovensko malo na MS sedem debutantov, 14 hráčov do 25 rokov a najmladší tím na šampionáte.

    Mladý tím hral atraktívny hokej a diváci mohli po rokoch vidieť viacerých hráčov, ktorých si pamätali z MS U20. 

    Možno ešte viac ako o samotný výsledok išlo o zbieranie skúseností v medzinárodnom hokeji a o budovanie mužstva do budúcna.

    Keďže mladíkov bolo veľa, mnohých hodili priamo do náročných situácií a dostali veľa zodpovednosti.

    Brankár Adam Gajan vychytal výhru proti Talianom aj napriek tomu, že o svojom štarte v zápase sa dozvedel len ráno v deň zápasu. Luka Radivojevič a Filip Mešár hrávali presilovky, Jozef Viliam Kmec, Maxim Štrbák aj Adam Sýkora zase oslabenia.

    Po turnaji môžeme konštatovať, že títo hráči sú prísľubom do pre budúcnosť slovenského hokeja. Mladíci vo svojich rolách nepohoreli a vypýtali si pozvánky do reprezentácie aj do ďalších rokov.

    Tréneri ukázali odvahu priviesť na šampionát troch hráčov z AHL bez skúšky v príprave.

    Kmec bol najvyťažovanejší hráč tímu a hral zodpovedne dopredu aj dozadu.

    Chromiak bol spolu s kapitánom Hrivíkom so šiestimi bodmi najproduktívnejší Slovák a Mešár ukázal svoju kreativitu a šikovnosť.

    Vyčítať sa dá možno len to, že Mešár dostával obmedzený priestor vo štvrtom útoku a na ľade trávil v priemere len 12 a pol minúty.

    Postaviť tím na mladíkoch je pre slovenský hokej perspektívne a dáva to väčší zmysel, ako vziať na turnaj podobne kvalitných hráčov bez reprezentačnej budúcnosti. Trénerský štáb sa toho nebál a za to si zaslúži kredit.

    Pospíšilovci sú dvojsečná zbraň

    Bratia Kristián a Martin Pospíšilovci patrili medzi najväčšie ofenzívne zbrane mužstva. Tým, že spoločne nastupovali v prvom útoku, si splnili sen. 

    Na ľade ich bolo vidno. V útoku si rozumeli a viackrát si vytvorili dobré kombinácie. Slovensko výrazne podržali v zápasoch proti Nórom aj Talianom, keď po vzájomnej spolupráci skórovali.

    Každý z nich na turnaji získal štyri body a patril k najviditeľnejším hráčom tímu.

    Martin ukázal, že napriek tomu, že v NHL je známy skôr ako tvrdý hráč, má v sebe aj veľa kreativity a dokáže tvoriť hru. 

    Chýbal lepší výkon brankára aj rozdielový hráč. Slováci hrali dobre, no neuspeli (hodnotenie)
