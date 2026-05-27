Päť vecí, ktoré ukázali MS: Pospíšilovci sú dvojsečná zbraň a ťah s AHL bol výborný

Slovensko malo na MS sedem debutantov, 14 hráčov do 25 rokov a najmladší tím na šampionáte.
Mladý tím hral atraktívny hokej a diváci mohli po rokoch vidieť viacerých hráčov, ktorých si pamätali z MS U20.
Možno ešte viac ako o samotný výsledok išlo o zbieranie skúseností v medzinárodnom hokeji a o budovanie mužstva do budúcna.
Keďže mladíkov bolo veľa, mnohých hodili priamo do náročných situácií a dostali veľa zodpovednosti.
Brankár Adam Gajan vychytal výhru proti Talianom aj napriek tomu, že o svojom štarte v zápase sa dozvedel len ráno v deň zápasu. Luka Radivojevič a Filip Mešár hrávali presilovky, Jozef Viliam Kmec, Maxim Štrbák aj Adam Sýkora zase oslabenia.
Po turnaji môžeme konštatovať, že títo hráči sú prísľubom do pre budúcnosť slovenského hokeja. Mladíci vo svojich rolách nepohoreli a vypýtali si pozvánky do reprezentácie aj do ďalších rokov.
Tréneri ukázali odvahu priviesť na šampionát troch hráčov z AHL bez skúšky v príprave.
Kmec bol najvyťažovanejší hráč tímu a hral zodpovedne dopredu aj dozadu.
Chromiak bol spolu s kapitánom Hrivíkom so šiestimi bodmi najproduktívnejší Slovák a Mešár ukázal svoju kreativitu a šikovnosť.
Vyčítať sa dá možno len to, že Mešár dostával obmedzený priestor vo štvrtom útoku a na ľade trávil v priemere len 12 a pol minúty.
Postaviť tím na mladíkoch je pre slovenský hokej perspektívne a dáva to väčší zmysel, ako vziať na turnaj podobne kvalitných hráčov bez reprezentačnej budúcnosti. Trénerský štáb sa toho nebál a za to si zaslúži kredit.
Pospíšilovci sú dvojsečná zbraň
Bratia Kristián a Martin Pospíšilovci patrili medzi najväčšie ofenzívne zbrane mužstva. Tým, že spoločne nastupovali v prvom útoku, si splnili sen.
Na ľade ich bolo vidno. V útoku si rozumeli a viackrát si vytvorili dobré kombinácie. Slovensko výrazne podržali v zápasoch proti Nórom aj Talianom, keď po vzájomnej spolupráci skórovali.
Každý z nich na turnaji získal štyri body a patril k najviditeľnejším hráčom tímu.
Martin ukázal, že napriek tomu, že v NHL je známy skôr ako tvrdý hráč, má v sebe aj veľa kreativity a dokáže tvoriť hru.
Na druhej strane, na turnaji sa prejavila aj negatívna stránka hry bratov postavená na silných emóciách, ktorá v niektorých fázach vyústila do nedisciplinovanosti. V každom zápase proti favoritovi istým spôsobom oslabili tím.
V napätom stretnutí proti Česku sa Kristiánovi nazbierali previnenia a rozhodcovia ho vylúčili za krosček na Chmelařa. Z následnej presilovky Česi zvýšili na 2:1.
„Pospíšilovci potrebujú emócie na to, aby podali čo najlepší výkon. Len ich potrebujeme nasmerovať správnym smerom,“ povedal tréner Országh.
V zápase proti Kanade sa zdalo, že sa to podarilo. Kristián skóroval po skvelej individuálnej akcii.
Avšak v tretej tretine počas presilovej hry zle prihral, čo vyústilo do protiútoku „javorových listov“ a gólu v oslabení, čo napokon výrazne ovplyvnilo priebeh zápasu. V poslednej fáze duelu Kristián ani nehral.
Proti Švédom sa zápas zlomil po avizovanom vylúčení Martina Pospíšila, ktorý zbytočným zákrokom atakoval brankára Severanov. Švédi vyrovnali a preklopili momentum na svoju stranu.
Z oboch bratov bolo cítiť potrebnú emóciu, ale najmä z Kristiána aj frustráciu. Viacero zo svojich prihrávok pokazil a z tribúny sa zdalo, že niektoré striedania miestami vypustil.
Po posledných troch zápasoch nehovoril s novinármi. Proti Česku a Kanade to hovorca zväzu odôvodnil zdravotným problémom.
Kristián Pospíšil. (Autor: TASR)
Aj Hlavaj má horšie dni
Brankár Samuel Hlavaj išiel na šampionát ako jasná jednotka.
Po nevydarenej sezóne v zámorí si chcel napraviť chuť. Od zimných olympijských hier odchytal na farme v Iowe len štyri zápasy. Prvý prišiel tesne po návrate z Milána - inkasoval v ňom šesť gólov.
Na ďalšiu možnosť čakal mesiac aj týždeň. Po nástupe zaujal čistým kontom a vybojoval si tak tri príležitosti v priebehu jedného týždňa.
Na MS išiel z pozície najskúsenejšieho slovenského brankára, ale zároveň bez významnej zápasovej praxe. Tréneri ho preto počas prípravy vyťažovali viac, vrátane oboch zápasov s Dánmi za dva dni.
Hlavaj dokázal vždy v reprezentácii predviesť výborné výkony. Po úvode turnaja sa zdalo, že to bude platiť aj tentokrát. Proti Nórom chytal ako kandidát na Vezinovu trofej a pri výhre 2:1 zlikvidoval 22 striel.
Potom však ochorel a v ďalších dvoch zápasoch dostal priestor Adam Gajan. Hlavaj sa vrátil proti Dánom a v stretnutí nemal veľa roboty. Zo 14 striel dostal jeden gól.
Proti favoritom však nedokázal predvádzať to, čo napríklad proti Fínom na olympijských hrách.
Kanaďania ho prekonali päťkrát, Česi aj Švédi trikrát. Turnaj zakončil s úspešnosťou zákrokov 87,3 percent, čo je najhoršie číslo, aké kedy mal v seniorskej reprezentácii.
Spomedzi 20 pravidelne chytajúcich brankárov na šampionáte ho jeho úspešnosť radí na delené 16. miesto.
Na Slovensko pod Országhom sa pozeralo dobre
Napriek tomu, že Slováci nepostúpili vo Fribourgu zo základnej skupiny, svojimi výkonmi zanechali dobrý dojem. Oproti minulému roku sa nezlepšili len výsledky a umiestnenie, ale aj výkonnosť mužstva.
Najmladší tím na turnaji nebol, okrem tretej tretiny proti Kanade, ani v jednom zápase výrazne horším tímom.
Pozitívom je, že slovenskí hokejisti dokázali vyhrať všetky duely proti papierovo prijateľným súperom - 2:1 nad Nórmi, 4:1 nad Talianmi, 5:4 po nájazdoch nad Slovincami a 5:1 nad Dánmi.
Spätne sa ukázalo, aký bol skalp Nórov vzácny. Pre nórskych hráčov bol duel so Slovenskom jediný, v ktorom nezískali ani bod.
Pre Slovákov to bol zase jediný duel, v ktorom ich súper prestrieľal. Viac striel mali aj proti favoritom z Česka, Kanady a Švédska.
Ani v týchto troch dueloch ich súperi neprevalcovali. Proti Čechom boli Slováci herne lepší, čo uznal aj súper, proti Kanade hrali 40 minút výborne a proti Švédom odohrali vyrovnanú partiu, v ktorej rozhodol jeden gól.
Trénera Országha tak môžeme za šampionát pochváliť. V porovnaní s Craigom Ramsaym priniesol pevnejšiu a defenzívnejšiu štruktúru, ktorá sa však ukázala ako efektívna.
Obrana neprepadala a útok skóroval v priemere tri góly na zápas. Minulý rok Slováci strelili deväť gólov, teraz 21. Vlani inkasovali 24, teraz 19.
Po olympijských hrách boli majstrovstvá sveta 2026 druhým turnajom pod vedením Vladimíra Országha, na ktorom mužstvo zanechalo dobrý dojem.
Favoriti trestajú výpadky
Keďže Nóri sú prekvapením turnaja a zdolali Švédov aj Čechov, Slovákom nestačili ani štyri výhry, ktoré by možno inokedy boli postačujúce.
Slovensku sa proti favoritom nepodarilo uchmatnúť ani jeden bod, čo v konečnom dôsledku znamenalo koniec pred bránami štvrťfinále.
V každom stretnutí nastal nejaký výpadok, ktorý spôsobil, že súper Slovákov sa dostal na koňa.
Proti Čechom to bola nedisciplinovanosť v druhej tretine, proti Kanade herný výpadok a takisto vylúčenie v tretej tretine a proti Švédom záver prvej a začiatok druhej tretiny, kde Slováci nenadviazali na vynikajúce momentum z prvých 14 minút, po ktorých viedli 11:0 na strely a 1:0 na góly.
Favoriti tieto výpadky potrestali a zápasy naklonili na svoju stranu. Turnaj mohol vyzerať inak, ale malé detaily v týchto troch stretnutiach znamenali, že Slováci od piateho zápasu nebodovali.
„Ak sa chcete dostať ďalej, musíte zdolať niekoho z prvej šestky. Podarilo sa to Nórom v našej skupine, Lotyšom proti Američanom a nám na olympiáde proti Fínom. Nám sa to tentoraz nepodarilo, preto sme zostali pred bránami štvrťfinále,“ hovoril tréner Országh.
MS v hokeji 2026 - výsledky Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body