Vyhlásil, že má z reprezentácie zmiešané pocity. Trump ostro napadol amerického olympionika

Hunter Hess.
Hunter Hess. (Autor: TASR/AP)
SITA|9. feb 2026 o 11:06
Americký prezident označil olympijského lyžiara Huntera Hessa za „skutočného lúzra“.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu verejne zaútočil na člena amerického olympijského tímu Huntera Hessa, ktorý vyhlásil, že má zmiešané pocity z reprezentovania krajiny na zimných olympijských hrách v Taliansku.

Akrobatický lyžiar Hess dostal na tlačovej konferencii otázku, ako vníma reprezentovanie USA v čase napätia okolo násilných imigračných razií a ďalších politických kríz.

„Je zrejmé, že sa deje veľa vecí, z ktorých nie som práve nadšený – a myslím si, že veľa ľudí tiež nie,“ povedal Hess.

„To, že mám na sebe vlajku, ešte neznamená, že reprezentujem všetko, čo sa momentálne deje v USA,“ dodal. Podľa vlastných slov to v ňom „práve teraz vyvoláva zmiešané emócie reprezentovať USA“.

Trump reagoval na jeho vyjadrenia na platforme Truth Social, kde Hessa tvrdo kritizoval. „Hunter Hess, skutočný lúzer, hovorí, že nereprezentuje svoju krajinu na súčasných zimných olympijských hrách,“ napísal prezident.

„Ak je to tak, nemal by sa vôbec snažiť dostať do tímu, a je škoda, že v ňom je. Je veľmi ťažké niekomu takému fandiť,“ dodal Trump, pre ktorého je kritika vlastných oponentov typickým politickým nástrojom.

Napätá politická atmosféra v Spojených štátoch sa podľa agentúry AFP preniesla aj na olympijské hry v Taliansku.

V krajine vyvolala nevôľu prítomnosť agentov Imigračného a colného úradu Spojených štátov (ICE) pri tíme USA a viceprezidenta JD Vanceho počas otváracieho ceremoniálu hier v Miláne vypískali.

