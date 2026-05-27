    Nasadený Španiel končí na Roland Garros už v druhom kole. Kokkinakisa vyradilo zranenie

    Thanasi Kokkinakis počas Roland Garros 2026.
    Thanasi Kokkinakis počas Roland Garros 2026.
    TASR|27. máj 2026 o 18:20
    Ďalej ide aj jedenásty nasadený Rus Andrej Rubľov.

    Ruský tenista Karen Chačanov postúpil do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.

    Na parížskej antuke si nasadená trinástka poradila s Argentínčanom Marcom Trungellitim v štyroch setoch 7:6 (5), 5:7, 6:1, 7:6 (4).

    S turnajom sa naopak už v skorej fáze mužského pavúka lúči ďalší nasadený hráč, Španiel Alejandro Davidovich Fokina (31.) nestačil na Argentínčana Thiaga Agustina Tiranteho po výsledku 6:4, 6:7 (4), 1:6 a 3:6.

    Ďalej ide Rus Andrej Rubľov, Argentínčana Camila Uga Carabelliho zdolal 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (5).

    Austrálčan Thanasi Kokkinakis musel skrečovať duel so Španielom Pablom Carrenom-Bustom pre zranenie ramenie. Pre 30-ročného tenistu to bol len šiesty súťažný duel za predošlé dva roky.

    Roland Garros 2026

    Dvojhra mužov - 2. kolo:

    Pablo Carreno-Busta (Šp.) - Thanasi Kokkinakis (Aust.) 7:5, 4:6, 1:0 - skreč

    Nuno Borges (Portug.) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 3:6, 6:2, 6:1, 6:2

    Andrej Rubľov (Rus.-11) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (5)

    Karen Chačanov (Rus.-13) - Marco Trungelliti (Arg.) 7:6 (5), 5:7, 6:1, 7:6 (4)

    Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-21) 4:6, 7:6 (4), 6:1, 6:3

    Jesper de Jong (Hol.) - Federico Cina (Tal.) 6:3, 6:1, 6:3

