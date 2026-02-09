Švajčiarska dominancia prináša historicky prvý titul. Taliani neudržali vedenie po zjazde

ZOH 2026 - zjazdové lyžovanie
Tímová kombinácia - muži:
Poradie
Meno
Krajina
čas
1.
Franjo von Allmen, Tanguy Nef
Švajčiarsko
2:44,04 min
2.
Vincent Kriechmayr, Manuel Feller
Rakúsko
+0,99 s
2.
Marco Odermatt, Loic Meillard
Švajčiarsko
+0,99 s
4.
Raphael Haaser, Michael Matt
Rakúsko
+1,02 s
5.
Dominik Paris, Tommaso Sala
Taliansko
+1,12 s
5.
Nil Allegre, Clement Noel
Francúzsko
+1,12 s
Švajčiarski lyžiari Franjo von Allmen a Tanguy Nef sa stali prvými olympijskými víťazmi v tímovej kombinácii v alpskom lyžovaní.
Na zjazdovke v talianskom Bormiu zvíťazili na ZOH 2026 v súčte ich časov zo zjazdu a slalomu s náskokom 99 stotín sekundy pred dvoma dvojicami, ktoré získali zhodne striebornú medailu.
Na pódium vystúpili s identickým časom Švajčiari Marco Odermatt s Loicom Meillardom a Rakúšania Vincent Kriechmayr s Manuelom Fellerom.
Tímová kombinácia pozostávala z dvojčlenných tímov, jeden pretekár štartoval v zjazde a druhý v slalome, ich spoločné časy potom určili konečný výsledok.
Celkovo do súťaže zasiahlo 21 dvojíc, pričom hneď štyri vyskladali Švajčiari, Rakúšania aj domáci Taliani.
Trojnásobné zastúpenie malo Francúzsko, dva tímy Nórsko a po jednej dvojici figurovali na štartovej listine pretekári z Česka, Nemecka, Fínska a USA. Slováci sa na pretekoch v tímovej kombinácie mužov nezúčastnili.
Najlepšie mali rozbehnutú súťaž po úvodnom zjazde domáci reprezentanti. Giovanni Franzoni prichystal krajanovi Alexovi Vinatzerovi do slalomovej časti náskok 17 stotín.
Skúsenejší z dvojice Talianov však tlak nezvládol, svojou jazdou sa v slalome zaradil až na 18. priečku a celkovo tejto dvojici patrilo konečné 7. miesto so stratou 1,22 sekundy na víťazné duo, ktoré naopak potiahol práve v slalome Nef.
Jeho tímový kolega Von Allmen nezopakoval svoj výkon zo soboty, keď získal v zjazde zlatú medailu a tentoraz zaostával o 42 stotín.
Nef však predviedol najlepšiu jazdu v slalome, síce sa pomalšie rozbiehal, na trati však nabral ideálny rytmus a bránky prechádzal čisto bez zaváhania. Von Allmen získal pre „helvétov“ tretie zlato na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Na druhé miesto vytiahol Feller spolu so sebou Kriechmayra, ktorý bol v zjazde až siedmy. Rovnaký čas dosiahli v súčte oboch disciplín Odermatt s Meillardom. Prvý menovaný si napravil chuť po zjazde, v ktorom skončil štvrtý.
V tímovej kombinácii zostali mimo pódia so stratou 1,02 sekundy Raphael Haaser a Michael Matt z Rakúska. Najvýraznejší prepad z vrchných priečok zaznamenali Švajčiari Alexis Monney a Daniel Yule.
Monney bol v zjazde druhý, no Yule predviedol v slalome druhý najhorší čas a odsunul dvojicu na 13. pozíciu.
