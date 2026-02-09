Olympiáda Miláno 2026: Deň 3 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 3.
Zo súťažného dňa, v pondelok 9. februára ,vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 3 na ZOH 2026 v Miláne.
Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)
7:05 Vlhová má šancu získať medailu
Vlhová môže získať olympijskú medailu. „Keď je vôľa a kúsok šťastia, všetko je možné,“ reagoval bývalý lyžiar.
Prečítajte si rozhovor s Martinom Hyškom.
7:00 Program Slovákov na dnes
Dnes bude v akcii iba jeden slovenský reprezentant - skokan na lyžiach Hektor Kapustík, ktorý sa predstaví v pretekoch na strednom mostíku.
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Tretí súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť zápasy v curlingu, ženskom hokeji či tímovú kombináciu mužov v zjazde a slalome.
O medaily sa bude bojovať v akrobatickom lyžovaní, zjazdovom lyžovaní, rýchlokorčuľovaní, skokoch na lyžiach a snoubordingu.
