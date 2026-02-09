    09.02.2026 06:00
    Deň 3
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Petra Vlhová.
    Vlhová a olympijská medaila? Kde je vôľa a kúsok šťastia, všetko je možné, hovorí bývalý lyžiar
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 3

    Olympiáda Miláno 2026: Deň 3 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)

    Slovenský reprezentant v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík.
    Slovenský reprezentant v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík. (Autor: TASR)
    Sportnet|9. feb 2026 o 07:00 (aktualizované 9. feb 2026 o 07:08)
    ShareTweet0

    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa 3 (9.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 3.

    Zo súťažného dňa, v pondelok 9. februára ,vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 3 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    7:05 Vlhová má šancu získať medailu

    Vlhová môže získať olympijskú medailu. „Keď je vôľa a kúsok šťastia, všetko je možné,“ reagoval bývalý lyžiar. 

    Vlhová a olympijská medaila? Kde je vôľa a kúsok šťastia, všetko je možné, hovorí bývalý lyžiar
    Súvisiaci článok
    Vlhová a olympijská medaila? Kde je vôľa a kúsok šťastia, všetko je možné, hovorí bývalý lyžiar

    Prečítajte si rozhovor s Martinom Hyškom.

    7:00 Program Slovákov na dnes

    Dnes bude v akcii iba jeden slovenský reprezentant - skokan na lyžiach Hektor Kapustík, ktorý sa predstaví v pretekoch na strednom mostíku.

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Tretí súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť zápasy v curlingu, ženskom hokeji či tímovú kombináciu mužov v zjazde a slalome.

    O medaily sa bude bojovať v akrobatickom lyžovaní, zjazdovom lyžovaní, rýchlokorčuľovaní, skokoch na lyžiach a snoubordingu.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Slovenská výprava, vlajkonosič je hokejový reprezentant SR Tomáš Tatar.
    Slovenská výprava, vlajkonosič je hokejový reprezentant SR Tomáš Tatar.
    Dlhoočakávaný hokejový turnaj na zimnej olympiáde či Petra Vlhová späť v akcii (TV tipy)
    dnes 08:00
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Slovenská výprava, vlajkonosič je hokejový reprezentant SR Tomáš Tatar.
    Slovenská výprava, vlajkonosič je hokejový reprezentant SR Tomáš Tatar.
    Dlhoočakávaný hokejový turnaj na zimnej olympiáde či Petra Vlhová späť v akcii (TV tipy)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Olympiáda Miláno 2026: Deň 3 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)