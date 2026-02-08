    08.02.2026 06:00
    Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (vľavo), ktorej odovzdáva štafetu Paulína Bátovská Fialková (vpravo) počas zmiešanej štafety na 4x6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve
    Slovenským biatlonistom úvod olympiády nevyšiel, finišovali medzi poslednými
    Petra Vlhová.
    Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026
    Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Fehérváry a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa.
    VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letisku
    Lindsey Vonnová a jej pád v zjazde žien na ZOH 2026.
    Odopnite jej lyže, preboha, vravela Valette Zuzulová. Vonnová po páde kričala od bolesti
    Zuzana Maděrová sa teší v cieli
    Česko má prvú medailu a hneď zlatú. Mladá snoubordistka napodobnila Ledeckú
    Petra Vlhová
    Lístky na olympijský slalom? Šéf Vlhovej fanclubu tvrdí: Nemá ich ani Shiffrinová pre brata
    VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letisku

    Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Fehérváry a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa.
    Fotogaléria (9)
    Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Fehérváry a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa. (Autor: TASR)
    Martin Turčin|8. feb 2026 o 13:50
    Sedem Slovákov z NHL dorazilo do dejiska olympiády.

    Zimná olympiáda 2026 je olympiádou veľkých vzdialeností. Neplatí to len o dĺžke presunov medzi jednotlivými dejiskami, ale aj priamo v mesto Miláno.

    Športoviská sú rozmiestnené na rôznych miestach, väčšinou na periférii talianskej metropoly.

    Cesta z jedného hokejového štadióna na druhý môže trvať aj hodinu a pol, v zápche aj viac. 

    Od ruky je, celkom prirodzene, aj letisko Malpensa, kam v nedeľu pricestovali hráči z NHL. 

    Ich príchod sprevádzal chaos, ktorý mohol byť aj dobre premysleným krokom. 

    Najskôr čakanie, potom beh

    Hokejisti cestovali do Milána organizovanými letmi z New Yorku, ktoré zabezpečila NHL. Na palube tak boli spoločne Slováci, Kanaďania, Česi či Fíni. 

    Záujem o najväčšie postavy hokejového turnaja bol obrovský. 

    Z Milána píše Martin TurčinZ Milána píše Martin Turčin

    Slovenské mužstvo na turnaji posilnilo sedem hráčov z NHL: obrancovia Martin Fehérváry, Erik Černák a Šimon Nemec a útočníci Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil, Dalibor Dvorský a Pavol Regenda. 

    Po príchode na letisko overujeme informáciu o príchode letu z New Yorku na svetelnej tabuli. Dozvedáme sa, že na milánskom letisku je príletová hala rozdelená na časti A a B. 

    Kráčame smerom k správnemu východu - B. 

    Už z diaľky vidíme relatívne veľkú skupinu novinárov, ktorí svoje pohľady a objektívy obracajú smerom k jedným dverám. V hlúčiku reportérov je počuť angličtinu, fínčinu aj slovenčinu. 

    Hoci má Slovensko v porovnaní s inými tímami len zlomok hviezd, aj na malú skupinu hráčov sa koncentrovala obrovská pozornosť médií. 

    Každý z nás sa snaží na úzkej chodbe letiskovej haly uchmatnúť si to správne miesto. Viacerí reportéri sa navzájom upozorňujú, aby uvoľnili priestor tomu druhému. 

    Reportéri čakajú na letisku v Miláne na príchod hráčov z NHL do dejiska zimnej olympiády.
    Reportéri čakajú na letisku v Miláne na príchod hráčov z NHL do dejiska zimnej olympiády. (Autor: SPORTNET - MARTIN TURČIN)

    Po zopár minútach netrpezlivého čakania pristúpi k skupine novinárov akýsi pán s akreditáciou, ktorý vzbudzuje pozornosť. 

    Vysvetlí, že hokejisti do haly B neprídu, ale očakávať ich máme v hale A. Čakanie sa zmenilo na chaotický beh na opačnú stranu letiska. 

    Keď už si zrejme aj ten posledný novinár rozložil statív v hale A, nastáva ešte väčší neporiadok.

    V hluku prišla správa, že hráči už vystúpili, lenže pri „áčku", kde stojí väčšina médií, to nebolo. 

    Opäť prichádza expresný presun do haly B, na pôvodné miesto stretnutia. 

    Sedem Slovákov z NHL už stojí v kruhu a rozprávajú sa. 

    Hneď vedľa je aj Craig Ramsay, v Miláne bude pôsobiť ako konzultant trénera Vladimíra Országha.  

    Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázali
    Súvisiaci článok
    Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázali

    Hráčov ostatných reprezentácií, vrátane tej kanadskej či českej, už nevidíme. Zrejme prešli v momente, keď väčšina novinárov stála na opačnej strane letiska. 

    Nemec: Budeme bojovať

    Priestor na väčší rozhovor so slovenskými hokejistami nebol možný.

    „Čierneho Petra" si nakoniec vytiahli Šimon Nemec a Dalibor Dvorský, ktorí priamo na letisku krátko odpovedali na otázky prítomných novinárov. Ostatní hráči odišli.

    Fotogaléria: Slovenskí hokejisti z NHL pricestovali do Milána
    Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Pospíšil, Martin Fehérváry, Dalibor Dvorský a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne 7. februára 2026.
    Na snímke slovenský hokejista Pavol Regenda počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne 7. februára 2026.
    Na snímke konzultant Craig Ramsay počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne 7. februára 2026.
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne 7. februára 2026.
    9 fotografií
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne 7. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Fehérváry a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne 7. februára 2026.Na snímke slovenský hokejista Šimon Nemec počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne 7. februára 2026.Na snímke zľava slovenskí hokejisti Martin Pospíšil a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne 7. februára 2026.Na snímke slovenský hokejista Martin Pospíšil počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne 7. februára 2026.

    „V lietadle sme sa stihli s chalani aj porozprávať," začína hovoriť Nemec. Za Slovensko si naposledy zahral na MS v hokeji 2024 v Česku. 

    „Nemáme z NHL veľa hráčov, ale ani málo. Myslím, že máme dobre namixované mužstvo a v každom zápase budeme bojovať o víťazstvo."

    VIDEO: Šimon Nemec po príchode do Milána

    Obranca New Jersey bude patriť medzi najmladších hráčov na turnaji. Aj napriek tomu, že z predošlej olympiády v Pekingu, má už bronz. S Jurajom Slafkovským ho získali ako sedemnásťroční. 

    Keď ich vtedajší tréner Craig Ramsay nominoval, veľa fanúšikov od nich nemalo veľké očakávania. Mladíci mohli iba príjemne prekvapiť. Nasledujúci príbeh o ich účinkovaní na ZOH už všetci dôverne poznáme. 

    Po štyroch rokoch prichádzajú Nemec aj Slafkovský na olympiádu ako etablovaní hráči NHL. S tým prichádza aj zvýšený tlak. 

    „Viem, že moja pozícia je iná, ale bude to aj úplne iný turnaj ako v Pekingu, vnímam to veľmi pozitívne a teším sa," dodal Nemec. 

    Tento turnaj bude iný, hovorí Dvorský

    Ešte mladší ako Nemec či Slafkovský bude v Miláne Dalibor Dvorský. Útočník St. Louis začínal sezónu na farme, do Milána prišiel s vizitkou hráča NHL.

    „Let v business class som ešte neabsolvoval, bolo to prvýkrát a nesťažujem sa," uviedol s úsmevom.

    „Žiadnu nervozitu nepociťujem. Viem, že je to najväčší turnaj za posledné roky a teším sa naň," rozprával. 

    VIDEO: Dalibor Dvorský na letisku v Miláne

    Seniorský debut za reprezentáciu si odbil vlani na majstrovstvách sveta vo Švédsku. Bola to pre neho životná skúsenosť. 

    „Môže mi to pomôcť, ale tento turnaj bude iný," dodal Dvorský. Zopakoval, že na olympijský turnaj je plne pripravený.

    V tomto momente rozhovor končí. Spolu s ostatnými hráčmi sa Dvorský aj Nemec museli hlásiť pri organizátoroch, ktorí im zabezpečili presun do olympijskej dediny. 

    Hluk na letisku na chvíľu opadol. Počas písania tohto textu už sedíme v letiskovej kaviarni. Zrazu popri nás prechádza množstvo športovcov oblečených vo farbách Kanady. 

    Nathan MacKinnon, Nick Suzuki, Mark Stone… Okrem Slovákov sme napokon videli aj tých najlepších. 

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

