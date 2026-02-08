VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letisku

Zimná olympiáda 2026 je olympiádou veľkých vzdialeností. Neplatí to len o dĺžke presunov medzi jednotlivými dejiskami, ale aj priamo v mesto Miláno.
Športoviská sú rozmiestnené na rôznych miestach, väčšinou na periférii talianskej metropoly.
Cesta z jedného hokejového štadióna na druhý môže trvať aj hodinu a pol, v zápche aj viac.
Od ruky je, celkom prirodzene, aj letisko Malpensa, kam v nedeľu pricestovali hráči z NHL.
Ich príchod sprevádzal chaos, ktorý mohol byť aj dobre premysleným krokom.
Najskôr čakanie, potom beh
Hokejisti cestovali do Milána organizovanými letmi z New Yorku, ktoré zabezpečila NHL. Na palube tak boli spoločne Slováci, Kanaďania, Česi či Fíni.
Záujem o najväčšie postavy hokejového turnaja bol obrovský.
Slovenské mužstvo na turnaji posilnilo sedem hráčov z NHL: obrancovia Martin Fehérváry, Erik Černák a Šimon Nemec a útočníci Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil, Dalibor Dvorský a Pavol Regenda.
Po príchode na letisko overujeme informáciu o príchode letu z New Yorku na svetelnej tabuli. Dozvedáme sa, že na milánskom letisku je príletová hala rozdelená na časti A a B.
Kráčame smerom k správnemu východu - B.
Už z diaľky vidíme relatívne veľkú skupinu novinárov, ktorí svoje pohľady a objektívy obracajú smerom k jedným dverám. V hlúčiku reportérov je počuť angličtinu, fínčinu aj slovenčinu.
Hoci má Slovensko v porovnaní s inými tímami len zlomok hviezd, aj na malú skupinu hráčov sa koncentrovala obrovská pozornosť médií.
Každý z nás sa snaží na úzkej chodbe letiskovej haly uchmatnúť si to správne miesto. Viacerí reportéri sa navzájom upozorňujú, aby uvoľnili priestor tomu druhému.
Po zopár minútach netrpezlivého čakania pristúpi k skupine novinárov akýsi pán s akreditáciou, ktorý vzbudzuje pozornosť.
Vysvetlí, že hokejisti do haly B neprídu, ale očakávať ich máme v hale A. Čakanie sa zmenilo na chaotický beh na opačnú stranu letiska.
Keď už si zrejme aj ten posledný novinár rozložil statív v hale A, nastáva ešte väčší neporiadok.
V hluku prišla správa, že hráči už vystúpili, lenže pri „áčku", kde stojí väčšina médií, to nebolo.
Opäť prichádza expresný presun do haly B, na pôvodné miesto stretnutia.
Sedem Slovákov z NHL už stojí v kruhu a rozprávajú sa.
Hneď vedľa je aj Craig Ramsay, v Miláne bude pôsobiť ako konzultant trénera Vladimíra Országha.
Hráčov ostatných reprezentácií, vrátane tej kanadskej či českej, už nevidíme. Zrejme prešli v momente, keď väčšina novinárov stála na opačnej strane letiska.
Nemec: Budeme bojovať
Priestor na väčší rozhovor so slovenskými hokejistami nebol možný.
„Čierneho Petra" si nakoniec vytiahli Šimon Nemec a Dalibor Dvorský, ktorí priamo na letisku krátko odpovedali na otázky prítomných novinárov. Ostatní hráči odišli.
„V lietadle sme sa stihli s chalani aj porozprávať," začína hovoriť Nemec. Za Slovensko si naposledy zahral na MS v hokeji 2024 v Česku.
„Nemáme z NHL veľa hráčov, ale ani málo. Myslím, že máme dobre namixované mužstvo a v každom zápase budeme bojovať o víťazstvo."
VIDEO: Šimon Nemec po príchode do Milána
Obranca New Jersey bude patriť medzi najmladších hráčov na turnaji. Aj napriek tomu, že z predošlej olympiády v Pekingu, má už bronz. S Jurajom Slafkovským ho získali ako sedemnásťroční.
Keď ich vtedajší tréner Craig Ramsay nominoval, veľa fanúšikov od nich nemalo veľké očakávania. Mladíci mohli iba príjemne prekvapiť. Nasledujúci príbeh o ich účinkovaní na ZOH už všetci dôverne poznáme.
Po štyroch rokoch prichádzajú Nemec aj Slafkovský na olympiádu ako etablovaní hráči NHL. S tým prichádza aj zvýšený tlak.
„Viem, že moja pozícia je iná, ale bude to aj úplne iný turnaj ako v Pekingu, vnímam to veľmi pozitívne a teším sa," dodal Nemec.
Tento turnaj bude iný, hovorí Dvorský
Ešte mladší ako Nemec či Slafkovský bude v Miláne Dalibor Dvorský. Útočník St. Louis začínal sezónu na farme, do Milána prišiel s vizitkou hráča NHL.
„Let v business class som ešte neabsolvoval, bolo to prvýkrát a nesťažujem sa," uviedol s úsmevom.
„Žiadnu nervozitu nepociťujem. Viem, že je to najväčší turnaj za posledné roky a teším sa naň," rozprával.
VIDEO: Dalibor Dvorský na letisku v Miláne
Seniorský debut za reprezentáciu si odbil vlani na majstrovstvách sveta vo Švédsku. Bola to pre neho životná skúsenosť.
„Môže mi to pomôcť, ale tento turnaj bude iný," dodal Dvorský. Zopakoval, že na olympijský turnaj je plne pripravený.
V tomto momente rozhovor končí. Spolu s ostatnými hráčmi sa Dvorský aj Nemec museli hlásiť pri organizátoroch, ktorí im zabezpečili presun do olympijskej dediny.
Hluk na letisku na chvíľu opadol. Počas písania tohto textu už sedíme v letiskovej kaviarni. Zrazu popri nás prechádza množstvo športovcov oblečených vo farbách Kanady.
Nathan MacKinnon, Nick Suzuki, Mark Stone… Okrem Slovákov sme napokon videli aj tých najlepších.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara