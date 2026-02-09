09.02.2026 06:00
Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.
Slafkovský o tlaku zo Slovenska: Sníval som o tom od detstva, mne sa to páči
Tomáš Tatar v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024.
Slovensko už má kapitána. Hokejistov na olympiáde povedie najskúsenejší hráč
Pád Vonnovej počas zjazdu na ZOH 2026
Vlhová rozumie, prečo Vonnová riskovala: Vyskúšala to a za to má môj veľký obdiv
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranári pripravujú po páde v zjazde žien na prevoz vrtuľníkom do nemocnice na zimných olympijských hrách 2026.
Vonnovej stav je naďalej komplikovaný. Musela podstúpiť druhú operáciu
Sidney Crosby počas prvého tréningu na ľade v Miláne.
Američania sa prišli spotiť, Kanada šla na hranu. Sme ochotní urobiť čokoľvek, povedal Crosby
Petra Vlhová.
Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti
Na dopingovú minulosť sa nezabúda. Ruská trénerka v Miláne nie je vítaná

Eteri Tutberidzeová
Eteri Tutberidzeová (Autor: TASR/AP)
SITA|9. feb 2026 o 16:18
Je nepríjemné, že je tu, povedal prezident Svetovej antidopingovej agentúry.

Prítomnosť ruskej krasokorčuliarskej trénerky Eteri Tutberidzeovej na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo vyvoláva rozpaky na najvyšších miestach svetového antidopingu.

Prezident Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Witold Baňka otvorene priznal, že návrat známej ruskej trénerky na olympijskú scénu považuje za problematický.

Tutberidzeová, bývalá trénerka Kamily Valijevovej, sa do centra pozornosti dostala po kauze z Pekingu 2022, kde mala vtedy len 15-ročná Valijevová pozitívny dopingový nález na trimetazidín.

Ruský tím síce pôvodne získal zlato v tímovej súťaži, no medaila mu bola neskôr odobratá. Na ZOH 2026 sa však Tutberidzeová vracia v úlohe trénerky ďalšej talentovanej Rusky Adelije Petrosjanovej, ktorá súťaží pod neutrálnou vlajkou.

„Necítim sa komfortne. Úprimne povedané, je nepríjemné, že je tu,“ uviedol Baňka podľa webu as.com na tlačovej konferencii v Miláne. Zároveň však zdôraznil, že WADA nemala právny dôvod jej účasť zablokovať.

„WADA nerozhodovala o akreditácii trénerky. Vyšetrovanie nenašlo dôkazy, že by bola do kauzy zapojená, a preto neexistuje právny základ na jej vylúčenie. Ak sa ma však pýtate na osobný názor, s jej prítomnosťou sa nestotožňujem,“ dodal šéf WADA.

Baňka sa dotkol aj napätých vzťahov so Spojenými štátmi, kde sa diskutuje o pozastavení financovania WADA. Podľa jeho slov však nie je dôvod na paniku.

„Som optimista, pokiaľ ide o spoluprácu s našimi priateľmi v USA. Verím, že veľmi skoro svoj príspevok uhradia. Finančne sme stabilní,“ uistil.

Generálny riaditeľ WADA Olivier Niggli zároveň reagoval na otázky týkajúce sa možného vyšetrovania skokanov na lyžiach, ktorí mohli používať upravené kombinézy na získanie výhody.

„Ak by sa objavili náznaky, preverili by sme, či to súvisí s dopingom. Inými spôsobmi zvyšovania výkonu sa však nezaoberáme,“ uzavrel Niggli.

Zimná olympiáda Miláno 2026

