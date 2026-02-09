Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti

Slovenské lyžiarky Katarína Šrobová a Rebeka Jančová sa predstavili v pondelňajšom tréningu zjazdu.
Zo 37-členného štartového poľa vyrazilo na trať napokon iba jedenásť pretekárok.
Šrobová, ktorá sa chystá nastúpiť aj v tímovej kombinácii po boku Petry Vlhovej, neprešla trať bez chyby. Pri jej mene svietilo DQP, teda diskvalifikácia za vynechanú bránu. V tréningu to však nehrá zásadnú rolu. Na vedúcu Ninu Ortliebovú stratila necelých deväť sekúnd.
Jančová trať zvládla bez zaváhania, jej manko však narástlo na 9,16 sekundy.
Pre obe slovenské reprezentantky ide o trate, s akými majú zatiaľ len minimum skúseností.
Tímová kombinácia na ZOH 2026 sa uskutoční v utorok 10. februára. Na papieri ide o jednoduchý súčet zjazdu a slalomu.
V súťaži najprv ide rýchlostná disciplína a ak ju lyžiar nedokončí, druhý člen dvojice už neštartuje. O tom, či sa slalomár postaví na trať, tak nemusí rozhodovať jeho vlastný výkon, ale jazda tímového partnera.
Program tímovej kombinácie na ZOH 2026:
Utorok 10. februára
1. kolo zjazd - 10:30
2. kolo slalom - 14:00
Vlhová sa do súťažného kolotoča vracia po viac než dvoch rokoch, počas ktorých ju z neho vyradili zranenie kolena a dlhá rekonvalescencia.
„Po tom všetkom, čo som zažila za dva roky, je pre mňa víťazstvo, že tu môžem sedieť,“ povedala v dejisku v Cortine d´Ampezzo.
Tímová kombinácia jej otvára ďalšiu možnosť, ako byť súčasťou olympijského programu, hoci v disciplíne, kde nebude mať všetko vo vlastných rukách. Pre slovenské publikum však bude už jej návrat na štart významným momentom.
Slovensko plánuje postaviť dvojicu Petra Vlhová – Katarína Šrobová.
Ak by rýchlostná časť slovenského tímu nevyšla, Vlhová by sa na trať nedostala. Pravidlá sú v tomto jednoznačné: do slalomu môže nastúpiť len tá dvojica, v ktorej zjazdárka príde do cieľa.
