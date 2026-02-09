Do Japonska letí ďalšie zlato. Mladá snoubordistka triumfovala v Big Air

Snoubording na ZOH 2026
Výsledky - Big Air žien:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Kokomo Muraseová
Japonsko
179,00 b
2.
Zoi Sadowská Synnottová
Nový Zéland
172,25 b
3.
Ju Sung-un
Kór. rep
171,00 b
4.
Mia Brookesová
V. Británia
159,50 b
5.
Čang Siao-nan
Čína
144,50 b
6.
Momo Suzukiová
Japonsko
136,25 b
Japonská snoubordistka Kokomo Muraseová si na ZOH 2026 vybojovala zlatú medailu v disciplíne Big Air.
V pondelkovom finále v Livigno Snow Parku triumfovala so súhrnnou známkou 179,00 bodu pred Novozélanďankou Zoi Sadowskou Synnottovou (172,25). Bronz získala Juhokórejčanka Ju Sung-un (171,00).
Pre 21-ročnú Muraseovú to bolo prvé olympijské zlato v kariére. Pred štyrmi rokmi v Pekingu skončila v rovnakej disciplíne na bronzovej pozícii.
Do pondelňajšieho finále Big Air v Livigne vstúpila ideálne, keď sa po 1. kole ujala vedenia so ziskom 89,75 bodu. Druhé jej však nevyšlo a s 72,00 bodmi dala šancu aj súperkám.
VIDEO: Zostih Big Air žien na ZOH 2026
Verila si na ňu aj Britka Mia Brookesová, ktorá predviedla v treťom kole efektný skok „1620,“ no pri dopade si pretočila snowboard a napokon obsadila až 4. miesto.
Muraseová mala pred záverečnou jazdou všetko vo svojich rukách a skok za 89,25 bodov jej priniesol zlato.
Strieborná Sadowská Synnottová mala nevýrazné prvé finálové kolo, no v ďalších dvoch predviedla skoky za 88,75 a 83,50 bodov.
Ju Sung-un mohla po dvoch kolách pomýšľať aj na zlato (87,75 a a 83,25 bodov), no v treťom dostala iba 20,75 bodu.
Slovensko nemá v snoubordingu na ZOH 2026 svoje zastúpenie.
