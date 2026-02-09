09.02.2026 06:00
Jutta Leerdamová z Holandska, víťazka pretekov na 1000 m v rýchlokorčuľovaní.
Holandská diva randí s americkým boxerom. Žiadna medaila nebude mať viac lajkov (sumár dňa)
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík
Kapustík zažil úspešný olympijský debut. Stredný mostík má štyroch medailistov
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi v tímovej kombinácii na ZOH 2026.
Vlhová hlási návrat a Slovenky už poznajú štartové číslo. O ďalšie zlato zabojuje Shiffrinová
Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.
Slafkovský o tlaku zo Slovenska: Sníval som o tom od detstva, mne sa to páči
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranári pripravujú po páde v zjazde žien na prevoz vrtuľníkom do nemocnice na zimných olympijských hrách 2026.
Vonnovej stav je naďalej komplikovaný. Musela podstúpiť druhú operáciu
Petra Vlhová.
Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti
Do Japonska letí ďalšie zlato. Mladá snoubordistka triumfovala v Big Air

Kokomo Muraseová oslavuje zisk zlatej medaily v Big Air
Kokomo Muraseová oslavuje zisk zlatej medaily v Big Air (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
TASR|9. feb 2026 o 21:40
Získala prvé olympijské zlato v kariére.

Snoubording na ZOH 2026

Výsledky - Big Air žien:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Kokomo Muraseová

Japonsko

179,00 b

2.

Zoi Sadowská Synnottová

Nový Zéland

172,25 b

3.

Ju Sung-un

Kór. rep

171,00 b

4.

Mia Brookesová

V. Británia

159,50 b

5.

Čang Siao-nan

Čína

144,50 b

6.

Momo Suzukiová

Japonsko

136,25 b

Japonská snoubordistka Kokomo Muraseová si na ZOH 2026 vybojovala zlatú medailu v disciplíne Big Air.

V pondelkovom finále v Livigno Snow Parku triumfovala so súhrnnou známkou 179,00 bodu pred Novozélanďankou Zoi Sadowskou Synnottovou (172,25). Bronz získala Juhokórejčanka Ju Sung-un (171,00).

Pre 21-ročnú Muraseovú to bolo prvé olympijské zlato v kariére. Pred štyrmi rokmi v Pekingu skončila v rovnakej disciplíne na bronzovej pozícii.

Do pondelňajšieho finále Big Air v Livigne vstúpila ideálne, keď sa po 1. kole ujala vedenia so ziskom 89,75 bodu. Druhé jej však nevyšlo a s 72,00 bodmi dala šancu aj súperkám.

VIDEO: Zostih Big Air žien na ZOH 2026

Verila si na ňu aj Britka Mia Brookesová, ktorá predviedla v treťom kole efektný skok „1620,“ no pri dopade si pretočila snowboard a napokon obsadila až 4. miesto.

Muraseová mala pred záverečnou jazdou všetko vo svojich rukách a skok za 89,25 bodov jej priniesol zlato.

Strieborná Sadowská Synnottová mala nevýrazné prvé finálové kolo, no v ďalších dvoch predviedla skoky za 88,75 a 83,50 bodov.

Ju Sung-un mohla po dvoch kolách pomýšľať aj na zlato (87,75 a a 83,25 bodov), no v treťom dostala iba 20,75 bodu.

Slovensko nemá v snoubordingu na ZOH 2026 svoje zastúpenie.

