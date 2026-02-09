09.02.2026 06:00
Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.
Slafkovský o tlaku zo Slovenska: Sníval som o tom od detstva, mne sa to páči
Tomáš Tatar v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024.
Slovensko už má kapitána. Hokejistov na olympiáde povedie najskúsenejší hráč
Pád Vonnovej počas zjazdu na ZOH 2026
Vlhová rozumie, prečo Vonnová riskovala: Vyskúšala to a za to má môj veľký obdiv
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranári pripravujú po páde v zjazde žien na prevoz vrtuľníkom do nemocnice na zimných olympijských hrách 2026.
Vonnovej stav je naďalej komplikovaný. Musela podstúpiť druhú operáciu
Sidney Crosby počas prvého tréningu na ľade v Miláne.
Američania sa prišli spotiť, Kanada šla na hranu. Sme ochotní urobiť čokoľvek, povedal Crosby
Petra Vlhová.
Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti
TASR|9. feb 2026 o 16:36
Každý si je vedomý toho, do čoho ide, hovorí Slovenka.

Úvodné preteky alpských lyžiarok na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo zatienil hrozivý pád a zranenie Lindsey Vonnovej.

Túžba superhviezdy štartovať piatykrát pod piatimi kruhmi prevážila riziko, keďže štyridsaťjedenročná Američanka si týždeň pred začiatkom hier roztrhla predný krížny väz v ľavom kolene.

Slovenka Petra Vlhová jej rozhodnutie chápe a vyjadrila obdiv, že to skúsila.

Vonnová mala sen získať druhé olympijské zlato v kariére a išla do veľkého risku po tom, čo minulý týždeň spadla na pretekoch SP vo švajčiarskom stredisku Crans Montana.

„Ja sa na to pozerám ako športovec. Každý si je vedomý toho, do čoho ide. Keď chcela odštartovať aj napriek tomu, čo mala, tak je to jej rozhodnutie a bola si vedomá všetkých pre a proti. Ako športovec úplne rozumiem, že to urobila, pretože do toho dala všetko,“ povedala pre TASR Vlhová.

VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026

Vonnová však už dvanásť sekúnd po štarte stratila kontrolu, kotúľala sa po svahu, až napokon dopadla na chrbát so skríženými lyžami pod sebou. Krátko po príchode zdravotníkov sa ozýval jej krik od bolesti.

Najskôr ju previezli na kliniku v Cortine, potom do väčšej nemocnice v Trevise a podľa medializovaných informácií absolvovala v utorok už druhú operáciu.

„Samozrejme po tom, čo sa stalo, je otázka, prečo vlastne išla. No vždy je tam to, že to môže dopadnúť dobre a môže dopadnúť zle. Ale vyskúšala to a za to má môj veľký obdiv,“ dodala Vlhová.

Americká lyžiarka sa vrátila na súťažné svahy minulú sezónu vo veku 40 rokov po takmer šiestich rokoch mimo súťažného lyžovania.

Preteká s čiastočným titánovým implantátom v pravom kolene a v tejto sezóne je líderkou hodnotenia zjazdu s dvoma víťazstvami a troma ďalšími pódiovými umiestneniami v piatich pretekoch. Vrátane super-G skončila na pódiu v siedmich súťažiach.

Ženské lyžiarske preteky pod piatimi kruhmi sa konajú v Cortine d'Ampezzo, kde Vonnová drží rekord SP s 12 víťazstvami. Na konte má tri olympijské medaily - zlato v zjazde a bronz v super-G v roku 2010 vo Vancouveri a bronz v zjazde v roku 2018 v Pjongčangu.

VIDEO: Petra Vlhová o rozhodovaní pred ZOH 2026

VIDEO: Petra Vlhová o ambíciách pred ZOH 2026

