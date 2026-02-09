09.02.2026 06:00
Sidney Crosby počas prvého tréningu na ľade v Miláne.
Američania sa prišli spotiť, Kanada šla na hranu. Sme ochotní urobiť čokoľvek, povedal Crosby
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
Víťazstvo je už to, že som tu, hovorí Vlhová. Tímovú kombináciu si chce najmä užiť
Petra Vlhová.
Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti
Juraj Slafkovský a Erik Černák v zápase NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.
V akej forme prišli Slováci do Milána? Najlepšie čísla majú Takáč a Slafkovský
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranári pripravujú po páde v zjazde žien na prevoz vrtuľníkom do nemocnice na zimných olympijských hrách 2026.
Vonnovej stav je naďalej komplikovaný. Musela podstúpiť druhú operáciu
Obrovská radosť Talianov po voľnej jazde Mattea Rizza na ZOH 2026.
Pre takéto chvíle vznikla na olympiáde tímová súťaž. Budú raz jej súčasťou aj Slováci?
ČT čelí kritike počas ceremoniálu českej víťazky. Diváci nevideli slzy olympijskej šampiónky

Zuzana Maděrová.
Zuzana Maděrová. (Autor: TASR/AP)
Nikola Černáková|9. feb 2026 o 13:45
Česká televízia v tom čase vysielala dojazd miešanej biatlonovej štafety.

Keď snoubordistka Zuzana Maděrová stála na stupni víťazov so zlatou medailou na krku a so slzami v očiach, väčšina divákov v Česku to v priamom prenose nevidela.

Česká televízia v tom čase vysielala dojazd miešanej biatlonovej štafety na ZOH 2026.

Rozhodnutie vyvolalo medzi fanúšikmi kritiku. Vyhlásenie olympijskej šampiónky v paralelnom obrovskom slalome sa na hlavnom kanáli objavilo až so zdržaním, zatiaľ čo na obrazovkách bežal dramatický súboj o druhé miesto a pád českého tímu poradím.

Zuzana Maděrová.
Zuzana Maděrová. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

Verejnoprávna televízia reagovala tým, že ceremoniál odvysielali na platforme ČT sport Plus. Práve v tom čase totiž vrcholila biatlonová štafeta, v ktorej český tím po troch úsekoch stále bojoval o medailu.

„Diváci mali možnosť sledovať emócie čerstvej olympijskej víťazky naživo na tejto platforme,“ uviedla ČT. Na hlavný program sa ceremoniál dostal až po skončení biatlonu a po získaní reakcií športovcov.

Ani samotný biatlon však českému tímu radosť nepriniesol. Na poslednom úseku šla Markéta Davidová, ktorá výkonnostne zaostala a musela absolvovať trestné kolo, čo znamenalo prepad výsledkovou listinou.

Športový riaditeľ Ondřej Rybář zdôraznil, že jej zdravotný stav sa nezhoršil a tím za ňou stojí. „Už toho pre český biatlon dokázala veľa, preto jej teraz nemáme čo vyčítať,“ povedal po pretekoch s tým, že nastúpila s limitmi, no s ambíciou bojovať o čo najlepší výsledok.

Namiesto spoločného sledovania zlatého ceremoniálu tak fanúšikovia riešili dve emócie naraz – sklamanie z výsledku biatlonu aj rozhorčenie z televíznej dramaturgie.

      Štart je vysnívaný a vymodlený, vraví Vlhovej tréner. Očakávania sú všelijaké, priznáva
      teraz
