ČT čelí kritike počas ceremoniálu českej víťazky. Diváci nevideli slzy olympijskej šampiónky

Keď snoubordistka Zuzana Maděrová stála na stupni víťazov so zlatou medailou na krku a so slzami v očiach, väčšina divákov v Česku to v priamom prenose nevidela.
Česká televízia v tom čase vysielala dojazd miešanej biatlonovej štafety na ZOH 2026.
Rozhodnutie vyvolalo medzi fanúšikmi kritiku. Vyhlásenie olympijskej šampiónky v paralelnom obrovskom slalome sa na hlavnom kanáli objavilo až so zdržaním, zatiaľ čo na obrazovkách bežal dramatický súboj o druhé miesto a pád českého tímu poradím.
Verejnoprávna televízia reagovala tým, že ceremoniál odvysielali na platforme ČT sport Plus. Práve v tom čase totiž vrcholila biatlonová štafeta, v ktorej český tím po troch úsekoch stále bojoval o medailu.
„Diváci mali možnosť sledovať emócie čerstvej olympijskej víťazky naživo na tejto platforme,“ uviedla ČT. Na hlavný program sa ceremoniál dostal až po skončení biatlonu a po získaní reakcií športovcov.
Ani samotný biatlon však českému tímu radosť nepriniesol. Na poslednom úseku šla Markéta Davidová, ktorá výkonnostne zaostala a musela absolvovať trestné kolo, čo znamenalo prepad výsledkovou listinou.
Športový riaditeľ Ondřej Rybář zdôraznil, že jej zdravotný stav sa nezhoršil a tím za ňou stojí. „Už toho pre český biatlon dokázala veľa, preto jej teraz nemáme čo vyčítať,“ povedal po pretekoch s tým, že nastúpila s limitmi, no s ambíciou bojovať o čo najlepší výsledok.
Namiesto spoločného sledovania zlatého ceremoniálu tak fanúšikovia riešili dve emócie naraz – sklamanie z výsledku biatlonu aj rozhorčenie z televíznej dramaturgie.
