Kanadu povedie ostrieľaný dvojnásobný šampión. Mená kapitánov oznámili aj súperi Slovenska

Sidney Crosby bude kapitánom kanadskej hokejovej reprezentácie na olympijskom turnaji v Miláne. Švédov povedie Gabriel Landeskog a Fínov Mikael Granlund. Švédi a Fíni budú súpermi Slovenska v základnej B-skupine.
Crosby je dvojnásobný olympijský šampión zo ZOH 2010 vo Vancouveri a ZOH 2014 v Soči.
„Sidney je pre každého v kabíne vzorom, je to pravý profesionál. Bola to jasná voľba,“ uviedol pre oficiálnu webovú stránku NHL kanadský krídelník Mark Stone. Crosbyho zástupcami budú Connor McDavid a Cale Makar.
V pozícii švédskeho kapitána bol vlani na Turnaji štyroch krajín Victor Hedman, teraz pripadne táto úloha Landeskogovi.
„Máme v tíme viacero lídrov. Gabe má za sebou dlhú cestu a za všetko, čo dosiahol, si zaslúži nosiť kapitánke céčko. U hráčov ma veľký rešpekt,“ zdôraznil tréner Švédov Sam Halam.
Granlund sa na turnaji prvýkrát predstaví v úlohe fínskeho kapitána v stredajšom dueli proti Slovensku.
„Je to pre mňa obrovská pocta. Máme silnú generáciu hráčov a viacerí z nich sa vyznačujú líderskými schopnosťami. Teší ma, že vedenie realizačného tímu sa tentokrát rozhodlo pre mňa," povedal útočník Anaheimu, ktorý bol v minulosti kapitánom Fínska na dvoch MS (2018, 2024).
