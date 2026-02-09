Domáci curleri dokázali poraziť aj Američanov. Obhajcovia titulu si súboj zopakujú v semifinále

Talianski reprezentanti v curlingu zdolali USA 7:6 na záver základnej fázy turnaja miešaných dvojíc na ZOH 2026.
Obhajcovia zlata z Pekingu sa v pondelok stretnú s Američanmi ešte raz, ako druhý a tretí tím tabuľky ich čaká semifinálový súboj.
V ďalšom zápase o postup do finále bronzoví z Pekingu Švédi vyzvú Britov, ktorí ovládli základnú fázu.
Česká dvojica si pripísala tretiu výhru, keď zdolala 8:4 Estónsko. Nórsko, ktoré neobháji striebro z roku 2022, si poradilo s Kórejskú republiku 8:5. Kanaďania zakončili svoje účinkovanie pod piatimi kruhmi víťazstvom 8:4 na Švajčiarmi.
Curling na ZOH 2026 - miešané dvojice
Švajčiarsko - Kanada 4:8
USA - Taliansko 6:7
Nórsko - Kórejská republika 8:5
Česko - Estónsko 8:4
