09.02.2026 06:00
Deň 3
Miláno a Cortina 2026
Live
Sidney Crosby počas prvého tréningu na ľade v Miláne.
Američania sa prišli spotiť, Kanada šla na hranu. Sme ochotní urobiť čokoľvek, povedal Crosby
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
Víťazstvo je už to, že som tu, hovorí Vlhová. Tímovú kombináciu si chce najmä užiť
Petra Vlhová.
Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti
Juraj Slafkovský a Erik Černák v zápase NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.
V akej forme prišli Slováci do Milána? Najlepšie čísla majú Takáč a Slafkovský
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranári pripravujú po páde v zjazde žien na prevoz vrtuľníkom do nemocnice na zimných olympijských hrách 2026.
Vonnovej stav je naďalej komplikovaný. Musela podstúpiť druhú operáciu
Obrovská radosť Talianov po voľnej jazde Mattea Rizza na ZOH 2026.
Pre takéto chvíle vznikla na olympiáde tímová súťaž. Budú raz jej súčasťou aj Slováci?
Domáci curleri dokázali poraziť aj Američanov. Obhajcovia titulu si súboj zopakujú v semifinále

Na snímke Švajčiar Yannick Schwaller hádže kameňom v súťaži miešaných dvojíc základnej skupiny v curlingu proti Kanade na zimných olympijských hrách (ZOH) 2026.
Na snímke Švajčiar Yannick Schwaller hádže kameňom v súťaži miešaných dvojíc základnej skupiny v curlingu proti Kanade na zimných olympijských hrách (ZOH) 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. feb 2026 o 12:11
V ďalšom zápase o postup do finále bronzoví z Pekingu Švédi vyzvú Britov.

Talianski reprezentanti v curlingu zdolali USA 7:6 na záver základnej fázy turnaja miešaných dvojíc na ZOH 2026.

Obhajcovia zlata z Pekingu sa v pondelok stretnú s Američanmi ešte raz, ako druhý a tretí tím tabuľky ich čaká semifinálový súboj.

V ďalšom zápase o postup do finále bronzoví z Pekingu Švédi vyzvú Britov, ktorí ovládli základnú fázu.

Česká dvojica si pripísala tretiu výhru, keď zdolala 8:4 Estónsko. Nórsko, ktoré neobháji striebro z roku 2022, si poradilo s Kórejskú republiku 8:5. Kanaďania zakončili svoje účinkovanie pod piatimi kruhmi víťazstvom 8:4 na Švajčiarmi.

Curling na ZOH 2026 - miešané dvojice

Švajčiarsko - Kanada 4:8

USA - Taliansko 6:7

Nórsko - Kórejská republika 8:5

Česko - Estónsko 8:4

