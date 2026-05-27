Ak niekto čakal medailu, zbláznil sa. Pospíšilovci? Tých som trénerom nezávidel (anketa)

Vytvorili sme si veľa šancí, ale neboli sme až takí efektívni. Myslím si, že práve toto rozhodlo. Zároveň však treba povedať, že vzhľadom na to, ako bol tím poskladaný, ukázali hráči veľkú bojovnosť a išli na viac ako sto percent.
2. a 3. Páčili sa mi mladí hráči v obrane – Luka Radivojevič, Samuel Kňažko aj Maxim Štrbák. Výborne hral Rosandič, ktorý podľa mňa potvrdil kvalitu. Bol stabilným pilierom dopredu aj dozadu.
Aj v útoku boli mladí chalani s veľkou perspektívou. Hrivík zasa ukázal, že stále dokáže byť lídrom tímu, či už v kabíne, alebo na ľade, a dával dôležité góly.
Páčil sa mi aj herný prejav, ako to tréner Országh nastavil. Nehral sa vyčkávací, ale aktívny hokej smerom dopredu a zároveň s rozumom. Platilo to pri napádaní aj pohybe. Na tom sa dá do budúcna stavať.
Nemyslím si, že by tam bol niekto, od koho som vyslovene očakával viac. Chalani hrali tímovo. Necítil som, že by v tíme niečo nefungovalo, či už zo športovej, alebo vnútornej stránky. Boli dobrá partia a bojovali jeden za druhého.
Aj nováčik Aurel Nauš, ktorý dostal príležitosť, odohral, podľa mňa, výborné majstrovstvá sveta. Hoci už má niečo odohrané v slovenskej extralige, svojou hrou potvrdil oprávnenosť nominácie.
Pozitívny bol aj prínos skúsenejších hráčov vrátane bratov Pospíšilovcov. Martin je vynikajúci hráč a stabilný pilier tímu, čo ukazoval počas celého turnaja.
Aj Kristián je výborný hráč. Negatívne je, keď sa nechá vyprovokovať, ale hokej je aj o emóciách. Pokiaľ Kristián takéto situácie zvládne lepšie, je to takisto hotový hráč. To sú veci, na ktorých sa stále dá pracovať.
4. Myslím si, že Kanada potvrdí kvalitu. Pomaly sa opäť dvíha a keď som videl aj jej zápas s našimi, Slováci hrali výborne. Rozdiel však bol v zakončení a v dôležitých momentoch. Keď si Kanada vytvorí jednu či dve príležitosti, dokáže ich premieňať.
Myslím si, že to bude platiť aj v dôležitých zápasoch. Hráči ako Celebrini či Crosby sú presne tí, ktorí to dokážu rozhodnúť. Navyše nejde iba o nich dvoch. Kanada má tím poskladaný tak, že kvalita v ťažkých súbojoch a v záverečných častiach zápasov je na jej strane.
Milan Antoš
majster českej extraligy 2003, expert ČT Sport
1. Mne sa ich účasť páčila. Myslím si, že postavili dobré, mladé mužstvo, ktoré má budúcnosť. Chýbal im jeden výrazný hráč, ktorý by dával veľa gólov a ktorý by ich v ťažkých chvíľach dokázal posunúť k víťazstvu.
To bolo podľa mňa zásadné. Inak s tímami, ktoré boli na ich úrovni, hrali veľmi dobre, ale, bohužiaľ, tú silnú trojku jednoducho neporazili.
2. V prvej časti turnaja sa mi veľmi páčil Rosandič. Potom sa zápas od zápasu zlepšoval Kmec, ktorý bol spočiatku trochu nevýrazný, no neskôr už hral veľmi dobre. Dobrý turnaj odohrali aj Hrivík, Sýkora či Okuliar.
Trochu viac som čakal od Mešára. Hovorí sa o ňom ako o hráčovi, ktorý by mohol byť v budúcnosti vynikajúci, no z jeho výkonov som si úplne na zadok nespadol. Som zvedavý, ako sa bude ďalej vyvíjať. Mladí hráči sa dokážu počas roka výrazne zlepšiť, ale od neho som na tomto turnaji čakal viac.
Zásadný bol aj vplyv bratov Pospíšilovcov. Sú to vynikajúci hokejisti, ktorých tréner v tejto situácii potreboval, no v dôležitých zápasoch ich nedisciplinovanosť tímu nepomáha. Banálny faul môže výrazne ovplyvniť priebeh zápasu, najmä keď sa hrá o postup.
Pre trénera je potom veľmi ťažké rozhodnúť, či hráča posadiť a vyslať signál ostatným, alebo to nechať prejsť. Trénerom som to vôbec nezávidel.
3. V tíme sú hráči, ktorí môžu dlhší čas hrávať za národný tím. Sýkora, Okuliar, Kňažko či Kmec majú podľa mňa reprezentačnú budúcnosť. Výhodou Slovákov sú aj dobrí brankári, pretože Hlavaj vyzeral na turnaji dobre.
Netvrdím, že sa Slováci dlhodobo usadia v elitnej štvorke alebo šestke. Prospelo by im však, keby sa na niektorých turnajoch dostali do semifinále a dokázali sa medzi najlepšími tímami udržať aj opakovane.
4. Ja som tipoval Kanadu, ale keď teraz vidím, ako hrajú Švajčiari, vyzerá to, že práve tieto dve mužstvá budú odskočené a budú najlepšie.
Pri Kanade je to však veľmi špecifické, pretože jej hráči sú schopní dať sa v priebehu krátkeho času dohromady a podať ešte lepší výkon, než sme doteraz videli. Chcú titul a sám som zvedavý, ako to dopadne.
Radoslav Suchý
strieborný (2000) a bronzový (2003) na MS
1. Povedal by som, že im chýbalo trochu šťastia. Veľmi sa mi páčilo, ako hrali. Dali zo seba všetko a v podstate v každom zápase išli na doraz. Páčilo sa mi ich nasadenie aj dravosť.
Podľa mňa mali trochu smolu v tom, že Nóri vyhrali zápasy, pri ktorých to nikto neočakával, a aj preto sa naši ďalej nedostali. Inak im však nemám čo vytknúť. Každý z chlapcov išiel na sto percent.
2. Každý v tíme mal svoju úlohu a myslím si, že sa jej zhostil dobre. Nemôžem povedať, že by niekto úplne vyčnieval alebo bol slabším článkom. Najviac sa mi páčilo, že chalani hrali ako tím, aj s kvalitnými brankármi.
Pospíšilovci boli lídrami tímu a aj ich zásluhou mužstvo bojovalo a drelo na doraz. Patrili medzi najstarších a najskúsenejších hráčov. Ľudia im možno budú vytýkať zbytočné fauly, ale oni prinášajú do hry emóciu a taký je ich štýl. Podľa mňa to k hokeju patrí.
3. Na turnaj sme išli s množstvom mladých hráčov a mali sme najmladšie mužstvo. Kto čakal medailu, zbláznil sa. My Slováci sme nároční, ale mali by sme byť realisti.
Veľa hráčov sa ukázalo v dobrom svetle a dokázali, že vedia hrať aj proti najväčším hviezdam z NHL. Máme na čom stavať. Pre trénera Vlada Országha aj realizačný tím je to príjemná starosť, pretože budú mať širšiu základňu a viac možností pri skladaní ďalšieho tímu.
To, že veľa chalanov účasť odmietlo, bolo, samozrejme, zlé, ale na druhej strane dostali priestor mladí a ukázali, že sa s nimi dá do budúcna počítať.
4. Veľmi to prajem Švajčiarom. Trochu s humorom poviem, že som im prial jednu prehru v základnej skupine, aby mali jeden prehratý zápas.
Ísť s čistým štítom v takom náročnom turnaji, kde potom rozhoduje už iba jeden jediný zápas, je veľmi ťažké. Veľmi im to prajem a verím, že to zvládnu.
Ján Filc
tréner majstrov sveta 2002 a strieborného tímu z MS 2000
1. Výkony boli príjemným prekvapením. Vzhľadom na to, že sme mali viacero neskúsených hráčov, tak v priebehu turnaja mohlo prísť k nejakým zlyhaniam, ale chalani zvládli najmä prvú časť na výbornú.
Vytvorili si dobrú východiskovú pozíciu pred zápasmi so silnejšími súpermi, no v nich nebola efektivita útočníkov a tiež Sama Hlavaja na dostatočnej úrovni. Tieto dva komponenty rozhodli o tom, že sme nepostúpili.
Chalanov mi bolo ľúto, pretože nechali na ľade srdce. Mali sme v tíme veľa talentu, ale výsledky sa často odvíjajú od skúsenosti a zvládnutia dôležitých fáz zápasov, ktoré sa nám, žiaľ, nepodarilo zvládnuť.
Kanadský útočník Ryan O'Reilly skóruje v zápase proti Slovensku. (Autor: TASR/ Keystone via AP)
2. Veľmi ma potešil, respektíve potvrdil to, čo o ňom vieme, Mislav Rosandič. Hráč z našej ligy, dokázal tvoriť hru a bol lídrom defenzívy.
Mne sa hokejovo veľmi páči Kristián Pospíšil, ale to, čo niekedy urobí, je pre vývoj zápasu veľmi negatívne. Rovnako ako jeho brat. Ako povedal Vlado Országh, musia na sebe pracovať, aby ich emócie boli v prospech mužstva.
Páčil sa mi Adam Liška, ktorý sa veľmi posunul za ten čas, čo som ho nevidel a takisto Martin Chromiak potvrdil to, čo sme od neho očakávali.
V plnej miere naplnil očakávania aj kapitán Marek Hrivík, ktorý bol súzvukom skúsenosti, talentu a tiež vodcovských schopností. Naopak, trošku viac som čakal od Olivera Okuliara, hoci mal dobré momenty.
3. Nominácia na MS odzrkadlila situáciu, ktorá vznikla tým, že niektorí hráči nemohli prísť z objektívnych príčin, no boli tam aj ospravedlnenky, ktoré by podľa mňa nemali byť a hráči mali prísť reprezentovať.
Aj preto sa vedenie reprezentácie rozhodlo poskladať perspektívny tím, čo bolo určite dobré rozhodnutie. Ukázalo sa, že mladí chalani sa dokážu etablovať a budú prínosom, keď postupne naberú potrebné skúsenosti.
4. Všetko nasvedčuje tomu, že by sa vo finále mali stretnúť Kanaďania a domáci Švajčiari. Avšak, v play-off je to často o jednom góle, šťastí a stane sa aj to, že nevyhrá herne lepšie mužstvo.
Na to, aby človek vedel, ako to skončí, by potreboval krištáľovú guľu, ale z toho, čo som videl, tak Kanada a Švajčiarsko majú kvalitu, aby hrali o zlato. Švajčiari pre to doma urobia všetko a doprial by som im to.
Tomáš Surový
strieborný na MS 2012
1. Podľa mňa sa veľmi sústreďujeme na umiestnenie. Po viacerých ospravedlneniach, aj od hráčov z NHL, sme mali tím, ktorý je investíciou do budúcnosti a myslím si, že to splnilo svoj účel.
Chalani sa prezentovali veľmi rýchlym útočným hokejom. Boli silní v útočnom pásme a vytvárali si strelecké príležitosti. Samozrejme, proti Kanade, Švédsku a Česku to bolo náročnejšie, ale herný prejav bol dobrý.
Myslím si, že určite máme na čom stavať a že viacerí hráči z tohto mladého tímu budú ešte dlhé roky reprezentovať, aj keď bude nabitá zostava.
Linus Karlsson a vpravo Adam Sýkora v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko. (Autor: TASR)
2. Nesledoval som síce každý zápas, ale veľmi ma potešil Mislav Rosandič, ktorý síce pôsobil aj v zahraničí, ale momentálne hrá v našej lige.
Takisto by som spomenul mladého Radivojeviča. Samozrejme, musí dospieť, ďalej sa zlepšovať, ale je to presne ten hráč, ktorý bol v tíme pre budúcnosť a keď príde na ďalší šampionát, bude skúsenejší.
Veľmi dobre hrali bratia Pospíšilovci, tá súhra medzi nimi bola. Ja sa netajím tým, že Martin Pospíšil je môj najobľúbenejší hráč v reprezentácii a ešte by som vyzdvihol Chromiaka, ktorý nadviazal na dobré čísla z AHL.
3. Určite áno. Ako som už povedal, spoločnosť sa veľmi sústredí na výsledky a chce mať všetko hneď. Jasné, že chalani chceli postúpiť a boli k tomu blízko. Napokon im chýbal možno jeden gól.
Treba byť však trpezliví a musíme pokračovať v tom, čo budujeme. Hráči do 18 rokov boli štyrikrát po sebe v semifinále, naposledy dokonca vo finále. Keď však prídu do A-tímu, budú potrebovať čas a trochu sa oťukať.
Nemôžeme chcieť, aby boli všetci ako Juraj Slafkovský, ktorý prišiel na olympiádu a v 17 rokoch dal sedem gólov a bol jednotka draftu NHL. Musíme do mladých hráčov investovať čas a postupne sa to prejaví.
4. Dlhodobo útočia na prvý titul Švajčiari, takže by to bol pekný koniec ich rozprávky, respektíve cesty za zlatom, keby sa im to podarilo doma. Posledné dva roky prehrali vo finále, tak im prajem, aby to zlomili.
Aj oni sú dobrým príkladom úspešnej práce s mládežou. Nezačali s tým včera, ale pred mnohými rokmi a zaslúžili by si, aby to dotiahli až na vrchol.
Michal Sersen
strieborný na MS 2012
1. Je to sklamanie, ale nie z pohľadu výkonov, ale z toho, že ten turnaj bol rozbehnutý veľmi dobre. Papierovo slabších súperov sme zdolali, ale proti Česku, Kanade a Švédsku sme už bodovať nedokázali.
Najmä zápas proti Česku ma mrzí, pretože sme neboli horším tímom a keby sme v ňom získali dva body, tak by sme postúpili do vyraďovacej časti. Je pravda, že sa tiež nerátalo s tým, že Nóri zdolajú Švédov aj Čechov.
2. Nemôžem povedať, že by ma vyslovene niekto sklamal. Každý si uhral svoje a aj chalani ako Marek Hrivík alebo Martin Chromiak dávali góly. Adam Sýkora výborne pracoval, ale podobne aj ostatní chlapci.
Mali sme veľmi mladých obrancov a myslím si, že či už Radivojevič, Štrbák alebo Kmec sa ukázali v dobrom svetle. Takisto odohral výborný turnaj Rosandič, a tak by som povedal, že rozhodli švédske a kanadské skúsenosti.
Zľava Luka Radivojevič a Aurel Nauš počas MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
3. Myslím si, že to máme dobre nastavené. Okrem najmladších majú mnohí ďalší 24-25 rokov, takže môžu byť v národnom tíme ďalšie dva olympijské cykle.
Pre slovenský hokej je dôležité, že sa základňa postupne rozširuje a hráči, ktorí boli dnes nováčikovia, budú nabudúce skúsenejší, čo sa odzrkadlí aj na výkonoch. Určite je to prísľub do budúcnosti.
4. Najviac to prajem Švajčiarom. Majú kvalitné mužstvo, hrajú výborne, bez zaváhania a ešte nikdy nezískali zlaté medaily. V play-off však môžu zamiešať karty aj tímy, ktoré neboli v skupine až také presvedčivé.
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body