Ak niekto čakal medailu, zbláznil sa. Pospíšilovci? Tých som trénerom nezávidel (anketa)

    Kristán Pospíšil (vpravo) sa teší z gólu s bratom Martinom v zápase proti Taliansku na MS 2026. (Autor: TASR)
    Nikola Černáková, Miroslav Kováčik|27. máj 2026 o 17:00
    Výkon slovenských hokejistov na MS hodnotia hokejové osobnosti.

    Slovenskí hokejisti nepostúpili na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Fribourgu do štvrťfinále a obsadili konečné deviate miesto.

    Na šampionáte mali najmladší káder zo všetkých účastníkov.

    Ich účinkovanie v ankete Sportnetu zhodnotili Radovan Somík, Milan Antoš, Radoslav Suchý, Ján Filc, Tomáš Surový a Michal Sersen.

    Otázky v ankete

    1. Ako hodnotíte vystúpenie slovenského tímu na MS vo Švajčiarsku?

    2. Kto vás zaujal z individuálneho hľadiska a od koho ste čakali viac?

    3. Ako hodnotíte potenciál mladých reprezentantov do budúcna?

    4. Kto sa stane majstrom sveta, respektíve komu to prajete?

    Radovan Somík

    majster sveta 2002

    1. Niekedy je to aj o športovom šťastí. Myslím si, že celkovo bol predvedený výkon dobrý, ale vždy tam chýbal nejaký gólik, ako aj v poslednom zápase.

    S každým súperom, aj s tými silnými, sme odohrali viac než vyrovnanú partiu. Možno chýbal trochu väčší pokoj v zakončení alebo viac skúseností.

    Vytvorili sme si veľa šancí, ale neboli sme až takí efektívni. Myslím si, že práve toto rozhodlo. Zároveň však treba povedať, že vzhľadom na to, ako bol tím poskladaný, ukázali hráči veľkú bojovnosť a išli na viac ako sto percent.

    2. a 3. Páčili sa mi mladí hráči v obrane – Luka Radivojevič, Samuel Kňažko aj Maxim Štrbák. Výborne hral Rosandič, ktorý podľa mňa potvrdil kvalitu. Bol stabilným pilierom dopredu aj dozadu.

    Aj v útoku boli mladí chalani s veľkou perspektívou. Hrivík zasa ukázal, že stále dokáže byť lídrom tímu, či už v kabíne, alebo na ľade, a dával dôležité góly.

    Páčil sa mi aj herný prejav, ako to tréner Országh nastavil. Nehral sa vyčkávací, ale aktívny hokej smerom dopredu a zároveň s rozumom. Platilo to pri napádaní aj pohybe. Na tom sa dá do budúcna stavať.

    Nemyslím si, že by tam bol niekto, od koho som vyslovene očakával viac. Chalani hrali tímovo. Necítil som, že by v tíme niečo nefungovalo, či už zo športovej, alebo vnútornej stránky. Boli dobrá partia a bojovali jeden za druhého.

    Aj nováčik Aurel Nauš, ktorý dostal príležitosť, odohral, podľa mňa, výborné majstrovstvá sveta. Hoci už má niečo odohrané v slovenskej extralige, svojou hrou potvrdil oprávnenosť nominácie.

    Pozitívny bol aj prínos skúsenejších hráčov vrátane bratov Pospíšilovcov. Martin je vynikajúci hráč a stabilný pilier tímu, čo ukazoval počas celého turnaja.

    Aj Kristián je výborný hráč. Negatívne je, keď sa nechá vyprovokovať, ale hokej je aj o emóciách. Pokiaľ Kristián takéto situácie zvládne lepšie, je to takisto hotový hráč. To sú veci, na ktorých sa stále dá pracovať.

    4. Myslím si, že Kanada potvrdí kvalitu. Pomaly sa opäť dvíha a keď som videl aj jej zápas s našimi, Slováci hrali výborne. Rozdiel však bol v zakončení a v dôležitých momentoch. Keď si Kanada vytvorí jednu či dve príležitosti, dokáže ich premieňať.

    Myslím si, že to bude platiť aj v dôležitých zápasoch. Hráči ako Celebrini či Crosby sú presne tí, ktorí to dokážu rozhodnúť. Navyše nejde iba o nich dvoch. Kanada má tím poskladaný tak, že kvalita v ťažkých súbojoch a v záverečných častiach zápasov je na jej strane.

    Milan Antoš

    majster českej extraligy 2003, expert ČT Sport

    1. Mne sa ich účasť páčila. Myslím si, že postavili dobré, mladé mužstvo, ktoré má budúcnosť. Chýbal im jeden výrazný hráč, ktorý by dával veľa gólov a ktorý by ich v ťažkých chvíľach dokázal posunúť k víťazstvu.

    To bolo podľa mňa zásadné. Inak s tímami, ktoré boli na ich úrovni, hrali veľmi dobre, ale, bohužiaľ, tú silnú trojku jednoducho neporazili.

    Zľava Marek Hrivík, Mislav Rosandič a Oliver Okuliar s cenami pre najlepších hráčov Slovenska na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)

    2. V prvej časti turnaja sa mi veľmi páčil Rosandič. Potom sa zápas od zápasu zlepšoval Kmec, ktorý bol spočiatku trochu nevýrazný, no neskôr už hral veľmi dobre. Dobrý turnaj odohrali aj Hrivík, Sýkora či Okuliar.

    Trochu viac som čakal od Mešára. Hovorí sa o ňom ako o hráčovi, ktorý by mohol byť v budúcnosti vynikajúci, no z jeho výkonov som si úplne na zadok nespadol. Som zvedavý, ako sa bude ďalej vyvíjať. Mladí hráči sa dokážu počas roka výrazne zlepšiť, ale od neho som na tomto turnaji čakal viac.

    Zásadný bol aj vplyv bratov Pospíšilovcov. Sú to vynikajúci hokejisti, ktorých tréner v tejto situácii potreboval, no v dôležitých zápasoch ich nedisciplinovanosť tímu nepomáha. Banálny faul môže výrazne ovplyvniť priebeh zápasu, najmä keď sa hrá o postup.

    Pre trénera je potom veľmi ťažké rozhodnúť, či hráča posadiť a vyslať signál ostatným, alebo to nechať prejsť. Trénerom som to vôbec nezávidel.

    3. V tíme sú hráči, ktorí môžu dlhší čas hrávať za národný tím. Sýkora, Okuliar, Kňažko či Kmec majú podľa mňa reprezentačnú budúcnosť. Výhodou Slovákov sú aj dobrí brankári, pretože Hlavaj vyzeral na turnaji dobre.

    Netvrdím, že sa Slováci dlhodobo usadia v elitnej štvorke alebo šestke. Prospelo by im však, keby sa na niektorých turnajoch dostali do semifinále a dokázali sa medzi najlepšími tímami udržať aj opakovane.

