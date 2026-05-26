Országh: Neporazili sme favorita, preto nie sme vo štvrťfinále. Potrebujeme širšiu základňu

Slovenskí hokejisti ukončili pôsobenie na MS v hokeji 2026 prehrou 2:4 proti Švédsku.
Na turnaji vyhrali štyri zápasy (so Slovinskom po nájazdoch), získali 11 bodov, no do štvrťfinále nepostúpili.
Tréner VLADIMÍR ORSZÁGH prišiel pred novinárov so sklonenou hlavou, bol sklamaný. Veď Slovákom na získanie miestenky do vyraďovacej časti stačilo proti Švédsku získať bod.
„Boli sme blízko aj ďaleko. Najviac ma mrzí, že sa títo chalani nedostali do štvrťfinále. Za tie dva týždne tu vytvorili jednu rodinu," uviedol v mixzóne.
Mužstvo malo výborný vstup do zápasu, no z tlaku vyťažilo iba jeden gól. Ako hodnotíte úvod stretnutia?
Mali sme výborný vstup do zápasu. Vytvorili sme si veľa šancí, mali sme presilové hry, ale trochu nám chýbal pokoj na hokejkách. Je veľká škoda, že sme z toho vyťažili len jeden gól. Švédi sa potom na konci prvej tretiny dotiahli.
Naopak, prvých dvanásť až trinásť minút druhej tretiny z našej strany nebolo dobrých. Tam nám Švédi odskočili, akoby sme zaspali. Chýbal nám pohyb, ktorý sme mali dovtedy. Góly padli v rýchlom slede a trochu nás to zaskočilo.
Napriek tomu sme sa dokázali vrátiť späť do zápasu. Mali sme svoje šance a v tretej tretine sme sa ešte snažili niečo spraviť s výsledkom. Príležitosti tam boli, ale v závere nám už trochu dochádzali sily. Predsa len to bol siedmy zápas za jedenásť dní.
Mrzí to, pretože sme boli zároveň blízko aj ďaleko. Najviac ma mrzí, že sa títo chalani nedostali do štvrťfinále. Za tie dva týždne tu vytvorili absolútnu rodinu. Žiaľ, na konci sa vždy počítajú body a tie nám chýbali, aby sme postúpili medzi najlepšiu osmičku.
Neuvažovali ste v tretej tretine nad zúžením zostavy na tri formácie?
Snažili sme sa to držať, ale už bolo vidieť, že síl je málo a postupne dochádzajú. Ako hovorím, nejaké situácie sme si ešte vytvorili, ale Švédi majú veľmi skúsené mužstvo.
Majú množstvo hráčov s bohatými skúsenosťami z NHL aj kvalitných mladíkov, ktorí odohrali výborný turnaj. Nám už v závere trochu chýbali sily.
Ako hodnotíte výkon brankára Samuela Hlavaja?
To je skôr otázka na trénera brankárov. Samo mal počas turnaja veľa výborných zákrokov a neraz nás podržal v hre. Už v prvom zápase nám veľmi pomohol a výrazne nás podržal. Ja by som preto hodnotil skôr výkon kolektívu než jednotlivca.
Nezastavil podľa vás momentum faul Martina Pospíšila na brankára, po ktorom prišiel gól na 1:1? Ako hodnotíte tú situáciu a celkovo disciplínu mužstva v tomto zápase?
Myslím si, že až na pár drobností bola disciplína v poriadku. Počas turnaja však boli situácie, na ktoré sme doplatili a do budúcnosti ich musíme zlepšiť. Na disciplínu sme doplatili aj na olympiáde.
Dnes to bolo až na niekoľko detailov dobré, ale keď hráte proti takému kvalitnému a skúsenému mužstvu, každá chyba sa vám môže vypomstiť. V niektorých situáciách musíme byť jednoducho múdrejší.
V tretej tretine dohrával Martin Chromiak vo štvrtej formácii a Filip Mešár sa posunul vyššie. Čo ste tým sledovali?
Chceli sme hru trochu oživiť. Mešár odohral menej minút, bol čerstvejší a živší. Celému mužstvu už postupne dochádzali sily. Filip mal veľmi dobré striedanie v závere druhej tretiny, keď bol na ľade.
Preto sme sa snažili s formáciami pracovať a niečo zmeniť. Chromiak odohral výborný turnaj aj výborný zápas. Hľadali sme spôsob, ako mužstvo ešte viac naštartovať a oživiť.
Keď spriemerujeme všetky výkony, tak jasne lepšia od Slovenska bola možno iba Kanada. Napriek tomu sme skončili v skupine piati. Čo okrem bodov chýbalo? Dá sa pomenovať jeden či dva rozhodujúce faktory?
Keď sa na to pozrieme reálne a porovnáme to s tým, ako prebiehajú majstrovstvá sveta či olympijské turnaje, vždy sa ukazuje podobný obraz.
Tá najlepšia šestica tímov sa prakticky vždy dostane do štvrťfinále. Potom je tu druhá skupina mužstiev približne od siedmeho do dvanásteho miesta, kde rozdiely nie sú veľké.
Ak sa chcete dostať ďalej, musíte zdolať niekoho z tej prvej šestky. Podarilo sa to Nórom v našej skupine, Lotyšom proti Američanom a nám na olympiáde proti Fínom.
Nám sa to tentoraz nepodarilo, preto sme zostali pred bránami štvrťfinále.
Zanechali sme veľmi dobrý dojem. Okrem zápasu s Kanadou nás súperi výrazne neprevyšovali, ale nehrá sa na dojem ani na krásu hry. Hrá sa na body a tie nám v konečnom dôsledku chýbali.
Česi po vzájomnom zápase hovorili, že odohrali play-off stretnutie a zvládli ho play-off spôsobom. Musí sa aj tento tím naučiť vyhrávať práve takéto stretnutia?
Určite áno. To sú presne tie malé detaily. Či už disciplína, osobné súboje, jeden krok navyše alebo väčšia istota v zakončení, ktorá nám miestami chýbala.
Nemali sme vyslovených strelcov, takže práve tieto detaily rozhodujú. Také veci sa hráči učia časom. Samozrejme, niekedy chýbalo aj trochu šťastia, možno centimeter, aby puk prešiel za bránkovú čiaru. Aj to však patrí k hokeju.
Najsilnejšie emócie vyvolávali bratia Pospíšilovci. Musí tréner rátať s tým, že pri takých hráčoch prichádza to dobré aj to horšie?